Tyr inscrite au patrimoine mondial en péril

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Le Comité du patrimoine mondial de l’Unesco a inscrit Tyr sur la Liste du patrimoine mondial en péril, répondant à une demande présentée par le gouvernement libanais face aux dommages déjà constatés et aux menaces persistantes liées à la guerre. La décision, prise pendant la 48e session du Comité à Busan, en République de Corée, ne retire pas à la ville son statut de patrimoine mondial. Elle reconnaît au contraire que les conditions nécessaires à la conservation de sa valeur universelle exceptionnelle ne sont plus réunies. Le ministre libanais de la Culture, Ghassan Salamé, a salué une mesure qui doit attirer l’attention des États membres, faciliter l’assistance internationale et renforcer la surveillance d’un site exposé aux bombardements, aux vibrations, aux destructions urbaines et au risque de pillage. Pour Tyr, cette inscription constitue moins une distinction qu’un signal d’alarme adressé à la communauté internationale.

Une décision demandée par le gouvernement libanais

Ghassan Salamé a remercié le Comité du patrimoine mondial pour avoir répondu favorablement à la demande officielle de Beyrouth. Dans son message, le ministre a insisté sur l’importance historique exceptionnelle de Tyr et sur les dangers que les conflits actuels font peser sur la ville antique et son environnement. Le Comité a estimé que le bien se trouvait confronté à un danger à la fois avéré et potentiel. Cette formulation possède une portée précise. Elle signifie que les dommages ne relèvent plus seulement d’hypothèses liées à la proximité des combats. Des atteintes ont déjà été relevées, tandis que la poursuite des hostilités peut provoquer de nouvelles pertes. L’inscription offre au Liban un cadre international plus visible pour demander des expertises, mobiliser des financements et imposer un suivi régulier. Elle ne crée toutefois aucune protection physique immédiate contre les frappes et ne remplace pas l’obligation des belligérants d’épargner le site.

La décision adoptée à Busan intervient après plusieurs alertes lancées par le Liban et par l’Unesco. L’organisation avait déjà exprimé sa préoccupation devant l’état de conservation de Tyr, placée par ailleurs sous le régime de protection renforcée prévu pour les biens culturels en période de conflit armé. Elle avait confirmé des dommages touchant le site et signalé le risque de nouvelles destructions ou de pillages. Le Comité demande désormais aux parties impliquées dans les hostilités de s’abstenir de toute action susceptible d’aggraver la situation et de respecter leurs obligations internationales. Le classement en péril donne donc une assise supplémentaire aux démarches libanaises, mais son efficacité dépendra de la réaction des États membres et de l’accès accordé aux équipes techniques. Les spécialistes devront pouvoir documenter les impacts, stabiliser les structures fragilisées et surveiller l’ensemble des zones archéologiques.

Tyr n’est pas retirée du patrimoine mondial

L’expression « patrimoine mondial en péril » peut laisser croire que Tyr perdrait son classement ou que l’Unesco sanctionnerait le Liban. Il s’agit du contraire. La Liste du patrimoine mondial en péril sert à signaler qu’un bien inscrit affronte des menaces graves et qu’une mobilisation urgente devient nécessaire. Tyr reste donc pleinement inscrite au patrimoine mondial. Son placement sur la liste spéciale doit permettre d’accélérer la coopération, de définir des mesures correctives et d’obtenir une assistance internationale. Le mécanisme peut aussi faciliter l’accès au Fonds du patrimoine mondial et attirer des partenaires techniques. Il impose en retour au Liban de présenter des informations actualisées, de renforcer la gestion du bien et de suivre un programme de conservation. La décision ne constitue donc pas une fin en soi. Elle ouvre une phase de surveillance plus exigeante dans laquelle l’État devra démontrer sa capacité à protéger le site malgré la guerre et l’effondrement de nombreux services publics.

Le Comité a fondé sa décision sur la dégradation des conditions nécessaires à la conservation de la valeur universelle exceptionnelle de Tyr. Cette notion désigne les qualités historiques, archéologiques et culturelles qui ont justifié l’inscription initiale de 1984. La ville ne vaut pas uniquement par quelques colonnes ou monuments isolés. Elle forme un ensemble lié à son rôle dans l’histoire phénicienne, au développement de la navigation méditerranéenne, à ses colonies et à ses héritages romain et byzantin. La protection doit donc couvrir les vestiges visibles, les couches archéologiques encore enfouies, les relations entre les différentes zones et leur environnement urbain. Une frappe qui détruit une maison ancienne, coupe un accès ou projette des débris sur un secteur archéologique peut altérer cette cohérence, même si les structures les plus connues restent debout.

Une ville phénicienne au rôle méditerranéen majeur

Située à environ 80 kilomètres au sud de Beyrouth, Tyr fut l’une des principales cités phéniciennes. Ses navigateurs et ses marchands ont participé à la création de comptoirs et de colonies autour de la Méditerranée, dont Carthage selon la tradition historique. La ville reste aussi associée à la production de la pourpre, teinture prestigieuse obtenue à partir de mollusques marins. Son histoire s’étend sur plusieurs millénaires et rassemble des périodes phénicienne, hellénistique, romaine, byzantine, médiévale et ottomane. Le site inscrit comprend notamment les secteurs d’Al-Mina et d’Al-Bass. Le premier conserve des vestiges urbains proches de la mer, avec des colonnes, des rues et des structures liées à l’ancienne cité insulaire. Le second abrite une vaste nécropole, un arc monumental, une chaussée antique, un aqueduc et l’un des plus grands hippodromes conservés du monde romain.

Cette richesse rend Tyr particulièrement vulnérable à un conflit moderne. Les vestiges sont répartis dans une ville vivante, entourés de quartiers habités, de routes, de commerces et d’infrastructures. Les zones archéologiques ne peuvent pas être isolées de leur environnement. Les bombardements peuvent produire des vibrations, des projections, des incendies et des mouvements du sol bien au-delà du point d’impact. Les services de conservation doivent aussi pouvoir circuler, surveiller les sites, évacuer les eaux et réparer rapidement les éléments fragiles. Lorsque les habitants sont déplacés, que les routes sont coupées et que les équipes techniques ne peuvent plus intervenir, les risques augmentent même sans nouvelle frappe directe. Les pillages, les infiltrations, l’érosion et la dégradation des protections temporaires deviennent plus difficiles à prévenir.

Des dommages désormais reconnus

L’inscription en péril repose sur des dommages et des menaces que le Comité considère suffisamment graves pour justifier une mesure exceptionnelle. L’Unesco a indiqué que des atteintes avaient été confirmées à Tyr dans le contexte de l’escalade militaire. Les informations disponibles font notamment état d’impacts dans l’environnement des zones archéologiques, de destructions de bâtiments traditionnels et de débris ayant atteint des parties protégées. Une maison ancienne située près d’Al-Bass a été détruite lors des opérations récentes, tandis que des éléments du site ont été affectés. Les inspections complètes restent toutefois difficiles. Certaines zones ont été rendues dangereuses par les bombardements, les bâtiments instables ou les munitions non explosées. Le bilan actuel doit donc être considéré comme provisoire. De nouveaux dégâts peuvent être découverts lorsque les équipes accéderont à l’ensemble des secteurs et compareront les relevés récents aux archives antérieures.

Les dommages ne se mesurent pas seulement au nombre de colonnes brisées. Les vibrations peuvent déplacer des pierres, fissurer des mosaïques, affaiblir des mortiers ou déstabiliser des murs sans produire un effondrement immédiat. Les effets peuvent apparaître plusieurs mois plus tard, lorsque l’eau s’infiltre dans les nouvelles fissures ou que les variations de température aggravent les déplacements. La conservation exige donc des relevés précis, des capteurs, des photographies rapprochées et une cartographie des impacts. Le Liban devra aussi distinguer les dégradations anciennes, liées à l’érosion ou aux conflits précédents, des atteintes provoquées depuis octobre 2023. Cette attribution conditionnera les futures demandes de réparation, les travaux d’urgence et la documentation des responsabilités. Sans accès continu au site, les spécialistes risquent de perdre des informations essentielles.

Les frappes israéliennes au cœur de l’alerte

La demande libanaise et la décision de l’Unesco interviennent après une succession de frappes israéliennes sur Tyr et ses environs. Les bombardements ont touché des quartiers de la ville, provoqué des destructions, déplacé des habitants et exposé les vestiges à des ondes de choc répétées. Les autorités israéliennes affirment viser des positions et des infrastructures militaires du Hezbollah. Cette justification ne supprime pas leurs obligations envers les biens culturels et les populations civiles. Chaque opération doit respecter les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution. La présence alléguée d’un objectif militaire dans une ville historique ne transforme pas l’ensemble de Tyr en cible. Elle impose au contraire une préparation plus stricte, le choix des moyens les moins dommageables et l’abandon d’une attaque lorsque les pertes prévisibles deviennent excessives par rapport à l’avantage militaire attendu.

La décision de Busan ne désigne pas dans son intitulé un responsable unique, mais elle intervient dans un contexte factuel clairement lié aux opérations israéliennes qui ont affecté la ville. Le Liban entend utiliser cette reconnaissance internationale pour renforcer la pression sur Israël et documenter les atteintes. La portée politique est importante : l’inscription inscrit durablement dans les archives de l’Unesco que la valeur patrimoniale de Tyr subit un danger avéré et potentiel en période de guerre. Elle peut servir de base à de futures démarches diplomatiques et juridiques. Elle ne garantit cependant pas l’arrêt des frappes. Le précédent d’autres sites protégés au Liban montre que les statuts internationaux ne suffisent pas lorsque les mécanismes de sanction restent faibles et que les équipes de surveillance ne disposent pas d’un accès permanent.

Une protection renforcée déjà accordée

Avant l’inscription sur la Liste du patrimoine mondial en péril, les sites archéologiques de Tyr avaient déjà bénéficié d’une protection renforcée dans le cadre du deuxième protocole de 1999 à la Convention de La Haye de 1954. Ce dispositif vise les biens culturels d’une importance exceptionnelle et impose un niveau élevé de protection pendant les conflits. Le cumul des deux régimes renforce désormais le dossier de Tyr. La protection renforcée concerne les obligations militaires immédiates, tandis que la Liste en péril organise la surveillance de l’état de conservation et l’assistance dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial. En théorie, cette combinaison donne au Liban des outils diplomatiques, techniques et juridiques plus puissants. En pratique, elle devra être accompagnée d’une documentation rigoureuse et d’une mobilisation continue pour éviter que la décision reste déclarative.

Le Comité a félicité le Liban pour les efforts engagés afin de renforcer les mécanismes de protection, mais il considère que les conditions actuelles ne permettent plus de garantir la conservation du bien. Cette appréciation souligne les limites auxquelles l’État est confronté. La Direction générale des antiquités manque de moyens humains et financiers, tandis que la guerre restreint les déplacements. Les municipalités doivent gérer les besoins immédiats des habitants et les dégâts sur les infrastructures. Les équipes patrimoniales doivent intervenir dans des secteurs parfois dangereux, sans équipement suffisant ni capacité permanente de surveillance. L’inscription en péril doit donc déboucher sur un soutien concret : experts, matériel, consolidation d’urgence, numérisation des archives, relevés tridimensionnels et financement de gardiennage. Sans ces moyens, la reconnaissance du danger ne suffira pas à réduire le risque.

Ce que Tyr peut obtenir de cette inscription

Le premier bénéfice attendu concerne la visibilité internationale. La situation de Tyr figurera désormais parmi les dossiers prioritaires suivis par le Comité du patrimoine mondial. Les rapports sur son état de conservation devront préciser les dommages, les mesures prises et les besoins. Cette surveillance peut mobiliser les États membres, les institutions spécialisées et les bailleurs. Le Liban pourra demander une assistance internationale pour des opérations urgentes, la formation des équipes et la préparation d’un plan de sauvegarde. L’inscription peut aussi faciliter la coordination entre l’Unesco, l’Icomos, l’Iccrom et les autorités nationales. Elle offre enfin un cadre pour établir des mesures correctives permettant, à terme, de retirer Tyr de la Liste en péril lorsque les menaces auront diminué et que les conditions de conservation seront rétablies.

Le deuxième bénéfice concerne la documentation. Une ville exposée à la guerre doit disposer d’un état de référence précis pour chaque secteur. Les partenaires internationaux peuvent aider à réaliser des relevés par satellite, des modèles numériques et des inventaires photographiques. Ces données permettront de détecter les modifications, de préparer les restaurations et d’identifier les dommages liés aux opérations militaires. Elles peuvent également servir devant des mécanismes d’enquête ou dans des demandes de réparation. La documentation devra couvrir Al-Mina, Al-Bass, les zones tampons et le tissu urbain historique environnant. Elle devra intégrer les maisons traditionnelles, les voies anciennes et les relations visuelles avec la mer. La décision du Comité mentionne en effet le bien et son périmètre, ce qui confirme que la protection ne peut pas se limiter aux vestiges les plus célèbres.

Une ville vivante, pas un musée isolé

Tyr reste une ville habitée, avec des quartiers, des commerces, un port, des écoles et des activités liées à la pêche, au tourisme et aux services. Son patrimoine fait partie de la vie quotidienne et de l’économie locale. Les bombardements affectent donc simultanément les monuments et les habitants qui les entourent. La fermeture d’un site archéologique prive des guides, des employés et des commerçants de revenus. Le déplacement des familles réduit la surveillance informelle et affaiblit la vie urbaine. La destruction de maisons anciennes modifie la continuité du paysage historique. Une stratégie de conservation ne peut donc pas séparer la sauvegarde des pierres de la protection des communautés. Le retour des habitants, la réparation des réseaux et le soutien aux activités économiques feront partie des conditions nécessaires à une conservation durable.

Cette dimension doit guider l’utilisation des fonds internationaux. Une restauration limitée à quelques monuments prestigieux ne suffirait pas si les quartiers environnants restent détruits ou vidés. Le plan de sauvegarde devra articuler archéologie, urbanisme, habitat et reprise économique. Il devra éviter une reconstruction standardisée qui effacerait les maisons traditionnelles et les formes urbaines anciennes. Il devra aussi associer les habitants aux décisions, car ils connaissent les usages, les chemins et les bâtiments qui ne figurent pas toujours dans les inventaires officiels. L’inscription en péril peut devenir un outil de mobilisation pour l’ensemble de la ville, à condition que l’aide ne soit pas absorbée uniquement par des études et qu’elle produise des interventions visibles sur le terrain.

Le risque de pillage et de perte d’informations

L’Unesco a également évoqué le danger de pillage. Les périodes de conflit créent des conditions favorables aux fouilles clandestines, aux vols d’objets et au trafic d’antiquités. Lorsque les gardiens ne peuvent plus se rendre sur place et que les autorités concentrent leurs moyens sur la sécurité des personnes, les sites deviennent plus vulnérables. Tyr contient encore des couches archéologiques non explorées et des objets dont la valeur scientifique dépend de leur contexte. Un artefact retiré clandestinement perd une grande partie des informations liées à sa position, à sa profondeur et aux structures qui l’entouraient. Même s’il réapparaît plus tard sur le marché, une partie de son histoire devient irrécupérable. La protection doit donc inclure la surveillance des accès, l’inventaire des réserves et la coopération internationale contre le commerce illicite.

Le risque concerne aussi les archives et les dépôts. Les plans, photographies, rapports de fouilles et objets conservés doivent être sécurisés, numérisés et, lorsque cela est nécessaire, déplacés vers des lieux adaptés. Toute évacuation doit toutefois être documentée pour éviter les pertes et les contestations. Le Liban devra renforcer la coordination entre la Direction générale des antiquités, les forces de sécurité, les douanes et les partenaires étrangers. Les plateformes de vente et les maisons d’enchères devront être alertées sur les objets susceptibles de provenir de fouilles illégales. L’inscription en péril peut faciliter cette vigilance, car elle attire l’attention sur la vulnérabilité du site et sur la nécessité de contrôler les mouvements d’antiquités libanaises.

Une inscription qui révèle l’ampleur de la crise

Tyr devient un nouveau site libanais placé sur la Liste du patrimoine mondial en péril, après la Foire internationale Rachid Karamé de Tripoli, inscrite en 2023 en raison de son état de conservation. Les causes diffèrent, mais les deux dossiers montrent la fragilité du patrimoine national face à la guerre, au manque d’entretien et à l’affaiblissement institutionnel. Tyr ajoute une dimension directement liée aux hostilités. Sa situation rejoint les inquiétudes concernant Beaufort, Chamaa, Doubayeh, Nabatiyeh et plusieurs villages historiques du Sud. Des dommages ont déjà été confirmés sur certains sites, tandis que d’autres restent inaccessibles. Le Liban doit donc éviter de traiter chaque monument comme un dossier isolé. Une stratégie nationale est nécessaire pour documenter les atteintes, hiérarchiser les urgences et coordonner l’aide.

La décision prise à Busan peut devenir un point d’appui pour cette stratégie. Elle reconnaît officiellement que la protection de Tyr ne peut plus attendre un retour général à la stabilité. Des interventions doivent commencer pendant la crise, lorsque les conditions le permettent. Il faut poser des protections temporaires, consolider les structures fragiles, évacuer l’eau, sécuriser les réserves et former les équipes aux interventions d’urgence. Le ministère de la Culture devra aussi publier des informations régulières afin d’éviter les rumeurs et de maintenir l’attention internationale. Le classement en péril ne sera utile que s’il produit une chaîne claire entre la décision du Comité, les besoins recensés à Tyr, les financements obtenus et les travaux réalisés.

Les prochaines étapes attendues

Le gouvernement libanais doit désormais préparer, avec l’Unesco et les organismes consultatifs, un programme de mesures correctives. Celui-ci devra définir l’état de conservation souhaité pour permettre un retrait futur de la Liste en péril. Il devra aussi fixer un calendrier, des responsabilités et des indicateurs vérifiables. La priorité immédiate porte sur l’évaluation complète des dommages et sur la sécurisation des zones exposées. Une mission internationale devra accéder à Tyr dès que les conditions le permettront. Elle devra travailler avec les spécialistes libanais, qui connaissent l’histoire des fouilles et les fragilités anciennes du site. Le Comité attendra également des rapports actualisés sur la mise en œuvre des mesures et sur l’évolution des hostilités.

La question la plus urgente reste toutefois militaire. Tant que les bombardements et les risques de nouvelles frappes persistent, aucune restauration durable ne peut être garantie. Le Liban devra utiliser la décision de l’Unesco pour demander une protection effective du périmètre, l’arrêt de toute attaque susceptible de l’endommager et le respect des obligations imposées par le droit international. Ghassan Salamé a obtenu une reconnaissance importante du danger. Il doit maintenant transformer ce soutien en accès, en expertise et en moyens. Les prochains développements seront mesurés à des éléments concrets : arrivée d’une mission, publication d’un premier bilan détaillé, sécurisation des structures et engagement des États membres à financer les interventions urgentes autour d’Al-Mina, d’Al-Bass et des quartiers historiques voisins.