Beaufort: Libanesisches Kulturerbe erneut in Gefahr

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Die Festung Beaufort, im Libanon als Qalaa al-Chaqif bekannt, befindet sich im Zentrum einer israelischen Operation, deren Folgen über den militärischen Rahmen hinausgehen könnten. Die israelische Armee behauptet, auf dem Kamm ein riesiges unterirdisches Netzwerk entdeckt zu haben, das der Hisbollah zugeschrieben wird, und bereitet dessen Zerstörung vor. Sie hat jedoch weder eine unabhängige geologische Studie noch eine vollständige Kartierung der Galerien noch eine detaillierte Risikobewertung für das Denkmal veröffentlicht. Dieses Projekt kommt zu einer Zeit, in der Beaufort, das seit Ende Mai 2026 von israelischen Streitkräften besetzt ist, bereits die Spuren mehrerer Kriege trägt. Es ist auch Teil einer breiteren Abfolge von Schäden am libanesischen Erbe seit Oktober 2023. Antike Stätten, historische Märkte, Schreine, Friedhöfe und alte Dörfer wurden beschädigt oder zerstört. In diesem Zusammenhang erscheint Beaufort weniger als Einzelfall als als neuer Test für die Fähigkeit des Völkerrechts, Kulturgüter während eines Konflikts zu schützen.

Beaufort vor unkontrollierter Vernichtung

Die israelische Armee beschreibt die auf dem Kamm von Beaufort entdeckten Stollen als befestigte Kommandozentrale. Nach seiner Version dienten sie der Lagerung von Waffen, der Unterbringung von Kämpfern und der Vorbereitung von Angriffen. Israelische Medien berichteten auch über Logistikflächen, medizinische Einrichtungen und Geräte, die als iranisch dargestellt wurden.

Diese Behauptungen wurden nicht durch einen unabhängigen Auftrag überprüft. Die ausgestrahlten Bilder wurden von der militärischen Institution ausgewählt, die den Sektor besetzt hält und die Zerstörungsoperation vorbereitet. Sie zeigen unterirdische Gänge, erlauben es jedoch nicht, jede Galerie in Bezug auf die Mauern, Türme und Fundamente der Festung zu lokalisieren.

Diese Unsicherheit ist essentiell. Ein Tunnel direkt unter dem Denkmal birgt nicht die gleiche Gefahr wie eine mehrere hundert Meter entfernte Galerie. Auch die Tiefe, Breite, Art des Gesteins und die Sprengstoffmenge bestimmen die Folgen einer Sprengung.

Das libanesische Kulturministerium bestreitet das Vorhandensein von Tunneln direkt unter den historischen Strukturen. Er bestreitet nicht unbedingt die Existenz von Galerien im umliegenden Massiv. Die beiden Versionen können daher nicht ohne freien Zugang für libanesische und internationale Experten entschieden werden.

Israel kontrolliert derzeit das Gebiet und beherrscht die technischen Informationen. Er definiert die Bedrohung, wählt die Neutralisierungsmethode und beurteilt die Risiken selbst. Eine solche Konzentration der Verantwortlichkeiten stellt keine glaubwürdige Garantie für ein unter internationalem Schutz stehendes Denkmal dar.

Die Sprengung von Beaufort ist keine Formalität

Die mögliche Existenz einer militärischen Infrastruktur rechtfertigt nicht automatisch deren vollständige Zerstörung. Das Recht bewaffneter Konflikte erfordert militärische Notwendigkeit, Verhältnismäßigkeit und konkrete Vorsichtsmaßnahmen.

Mehrere Methoden können eine Galerie neutralisieren. Zugänge können gesperrt werden. Waffen können entfernt werden. Einzelne Abschnitte können ausgefüllt oder separat behandelt werden. Eine Überwachung kann auch eine Wiederverwendung verhindern.

Die Massivsprengung bleibt die sichtbarste und irreversibelste Lösung. Es erzeugt starke Bilder, die für die militärische Kommunikation nützlich sind. Es kann auch Schäden verursachen, deren Vermögens- und Finanzkosten dann vom Libanon getragen werden.

Israel sollte daher erklären, warum weniger destruktive Methoden unmöglich oder unzureichend sind. Es wurde keine öffentliche Vorführung abgegeben. Die israelische Armee behauptet jedoch, das Netzwerk inspiziert und die Kontrolle übernommen zu haben.

Die unmittelbare Dringlichkeit scheint daher schwer festzustellen zu sein. Eine Infrastruktur, die ihrer Kämpfer und Waffen beraubt ist, stellt nicht die gleiche Bedrohung dar wie eine Galerie, die während eines Zusammenstoßes benutzt wird. Die Zeit, die für eine internationale Expertise benötigt wird, könnte gewonnen werden, ohne die militärische Situation grundlegend zu verändern.

Ohne diese Expertise würde Israel das gesamte Risiko auf das libanesische Erbe abwälzen. Er würde eine einseitige militärische Entscheidung in einen potenziellen Schaden für das von ihm besetzte Gebiet verwandeln.

Eine Festung, die bereits durch Kriege erprobt wurde

Beaufort dominiert von einem Felsvorsprung aus das Litanital. Seine Position ermöglicht es, einen großen Teil des Südlibanon und mehrere Verkehrsachsen zu beobachten. Dieser strategische Wert erklärt die aufeinanderfolgenden Besetzungen des Standorts.

Die heutige Festung vereint Strukturen aus mehreren Epochen. Seine Mauern, Türme, Gewölbesäle und Durchgänge wurden im Laufe der Jahrhunderte gebaut, verändert und repariert. Nicht alle Materialien und Techniken weisen die gleiche Festigkeit auf.

Der Ort erlitt die Kämpfe des Bürgerkriegs, die israelischen Bombenangriffe und den Angriff von 1982. Israel besetzte es dann bis Mai 2000. Seine Armee hatte in der Nähe der historischen Mauern eine Basis, Bunker und Betonbauwerke errichtet.

Zum Zeitpunkt des Abzugs wurden mehrere militärische Anlagen mit Sprengstoff zerstört. Diese Operationen haben Spuren im Relief hinterlassen. Folgende Konflikte haben das Ganze weiter geschwächt.

Die Operationen von 2026 brachten die israelische Armee zurück auf den Grat. Auf der Festung wurden nach der Einnahme israelische Fahnen gehisst. Diese Geste erinnerte an die vorherige Besetzung und gab der Operation eine starke politische Bedeutung.

Das Sprengprojekt verlängert diese Militarisierung. Das Denkmal wird weiterhin als strategische Höhe behandelt, bevor es als libanesisches Kulturgut betrachtet wird.

Geologische Risiken, die nicht ausgeschlossen werden können

Eine unterirdische Explosion überträgt einen Teil ihrer Energie auf das Gestein. Sie verursacht Vibrationen, Brüche und manchmal Absacken. Die Auswirkungen hängen von der Stärke der Lasten, ihrer Tiefe und ihrer Verteilung ab.

In Beaufort ruhen die Mauern auf einem bereits gegrabenen, bombardierten und modifizierten Massiv. Alte Risse können sich ausdehnen. Ein Gewölbe kann einen Teil seiner Stabilität verlieren. Blöcke können sich bewegen, ohne sofort zu kollabieren.

Die Gefahr beschränkt sich also nicht auf eine spektakuläre Zerstörung. Innere Schäden können mehrere Wochen oder Monate nach der Explosion auftreten. Das Wasser dringt dann in die Risse ein und beschleunigt den Abbau der Mörtel.

Auch der Einsturz eines Stollens kann zu einem instabilen Hohlraum führen. Befindet sie sich in der Nähe des Fundaments, besteht die Gefahr, dass sich der Boden ungleichmäßig zusammendrückt. Ein paar Millimeter Verschiebung reichen manchmal aus, um ein altes Mauerwerk zu schwächen.

Weitere Gefahren sind Steinschlag, Staub und Brände. Munition, Treibstoffe oder Batterien könnten sich im Netz befinden.

Keine öffentliche Studie erlaubt es, diese Szenarien seriös zu messen. Israel hat die Installation von Sensoren, die vorherige Erfassung von Rissen oder die Anwesenheit von Archäologen während der Operation nicht angekündigt.

Ein verstärkter Schutz, der Israel verpflichtet

Beaufort gehört zu den libanesischen Kulturgütern, die im November 2024 von der UNESCO unter vorläufigen verstärkten Schutz gestellt wurden. Dieser Status entspricht dem höchsten im Zweiten Protokoll zum Haager Übereinkommen vorgesehenen Schutzniveau.

Dieser Schutz schließt nicht die Möglichkeit militärischer Aktionen aus. Sie stellt jedoch strenge Bedingungen. Die Notwendigkeit muss zwingend sein und die Vorsichtsmaßnahmen müssen maximal sein.

Eine Macht, die einen geschützten Standort kontrolliert, muss dessen Verschlechterung verhindern. Sie muss auch das Eingreifen der zuständigen Vermögensbehörden erleichtern. Die militärische Besetzung setzt diese Verpflichtungen nicht aus.

Israel sollte daher vor einer Explosion eine unabhängige Mission zulassen. Geologen, Ingenieure und Archäologen könnten eine dreidimensionale Kartierung erstellen und Schwingungsschwellen festlegen.

Der Libanon sollte auch die nützlichen Pläne erhalten. Ohne diese Daten kann er zukünftige Schäden nicht zuordnen oder Reparaturen auf einer soliden technischen Grundlage verlangen.

Auch die mögliche Verantwortlichkeit der Hisbollah muss geprüft werden. Die Installation militärischer Strukturen in der Umgebung eines Denkmals kann es Angriffen aussetzen. Diese Haftung entbindet Israel jedoch nicht von seinen eigenen Verpflichtungen.

Ein von einer Partei begangener Verstoß berechtigt die andere Partei nicht, irgendwelche Mittel einzusetzen. Israel muss immer das militärische Ziel vom Denkmal unterscheiden und den vorhersehbaren Schaden reduzieren.

Seit Oktober 2023 ist ein Exponat

Der Fall von Beaufort ist Teil einer viel breiteren Bilanz. Seit Oktober 2023 haben israelische Operationen historische Stätten im Südlibanon, in der Bekaa und in mehreren städtischen Zentren getroffen.

Eine definitive Inventur liegt noch nicht vor. Bereiche bleiben unzugänglich. Einige Schäden wurden nicht inspiziert. Es ist daher zu unterscheiden zwischen bestätigten, von den libanesischen Behörden gemeldeten und solchen, die noch einer Begutachtung bedürfen.

Im November 2024 hat die UNESCO 34 libanesische Kulturgüter unter vorläufigen verstärkten Schutz gestellt. Diese Entscheidung folgte auf die Intensivierung der Luftangriffe in der Nähe mehrerer wichtiger Standorte.

Das libanesische Kulturministerium hat seitdem eine Ausweitung der Schäden gemeldet. Er behauptet, die israelischen Angriffe hätten antike Überreste, Märkte, Schreine und alte Dörfer getroffen.

Der Schaden betrifft nicht nur offiziell klassifizierte Denkmäler. Zum nationalen Erbe gehören auch traditionelle Häuser, Friedhöfe, Plätze, Souks, Kelter und Agrarlandschaften.

Tyrus, zwischen antiken Überresten und historischen Vierteln

Tyrus ist einer der Hauptherde der Besorgnis. Die Stadt beherbergt phönizische, römische und byzantinische Ensembles, die zum Weltkulturerbe gehören.

Die israelischen Streiks haben seit 2023 mehrere Stadtteile getroffen. Einige Explosionen ereigneten sich in der Nähe der archäologischen Zonen von Al-Bass und Al-Mina.

Les autorités libanaises ont signalé des dommages sur des bâtiments anciens et dans l’environnement des vestiges. En 2026, une maison traditionnelle située près d’Al-Bass a été détruite. Des débris ont atteint l’entrée du site et endommagé des éléments antiques, selon les informations recueillies sur place.

Le ministre libanais de la Culture a demandé l’inscription de Tyr sur la Liste du patrimoine mondial en péril. L’Unesco a exprimé son inquiétude, sans encore établir un bilan exhaustif des dommages.

Le patrimoine de Tyr ne se limite pas aux colonnes romaines. Il comprend aussi son port, ses souks, ses maisons anciennes et son organisation urbaine. La disparition de bâtiments traditionnels altère donc la cohérence de l’ensemble.

Les évacuations répétées ont également perturbé la surveillance et l’entretien des sites. Un monument abandonné pendant plusieurs mois reste exposé au pillage, aux infiltrations d’eau et à la dégradation de ses structures.

Baalbeck sous la pression des bombardements

À Baalbeck, les frappes israéliennes de 2024 se sont rapprochées des temples romains. Le complexe monumental n’a pas été détruit, mais les explosions ont suscité une forte inquiétude parmi les autorités et les spécialistes.

Les colonnes, les blocs et les assemblages anciens restent sensibles aux vibrations. Les bombardements peuvent aussi endommager le tissu urbain historique qui entoure le site.

Des bâtiments de la ville ont été touchés. Les déplacements de population et les restrictions de circulation ont perturbé la surveillance et l’entretien du patrimoine.

Le cas de Baalbeck illustre une forme d’atteinte indirecte. Un monument peut rester debout tout en subissant des contraintes nouvelles. Les dommages ne sont pas toujours visibles immédiatement.

L’Unesco a inclus Baalbeck dans les biens placés sous protection renforcée. Cette mesure préventive a confirmé la gravité du risque, même en l’absence d’une destruction directe des principaux temples.

Nabatiyeh et la destruction du vieux souk

À Nabatiyeh, les frappes israéliennes ont atteint le centre-ville et le vieux souk. Des commerces, des bâtiments anciens et des structures traditionnelles ont été détruits ou endommagés.

Le souk représentait un lieu économique, social et mémoriel. Sa valeur ne dépendait pas seulement de l’ancienneté de chaque immeuble. Elle reposait aussi sur la continuité des métiers, des familles et des pratiques commerciales.

La frappe contre le bâtiment municipal a également affaibli la capacité locale à documenter les pertes et à organiser les premières interventions.

La reconstruction ne pourra pas se limiter au remplacement des structures détruites. Une architecture standardisée risquerait d’effacer les formes anciennes et l’organisation historique du marché.

La disparition des commerces touche aussi le patrimoine immatériel. Elle interrompt des habitudes, des échanges et une mémoire collective liée au centre de Nabatiyeh.

Chamaa, une citadelle fragilisée

La citadelle de Chamaa, dans le caza de Tyr, a subi des dommages signalés pendant les combats. L’Unesco a exprimé son inquiétude face aux atteintes rapportées.

Le site domine plusieurs villages du Sud. Comme Beaufort, il reste vulnérable aux vibrations, aux frappes proches et aux restrictions d’accès.

Les dégâts exacts nécessitent encore une inspection complète. Les murs, les structures intérieures et les abords archéologiques pourraient avoir été affectés.

L’impossibilité pour les équipes libanaises d’intervenir rapidement augmente le danger. Une fissure non stabilisée peut s’aggraver sous l’effet de la pluie et des variations de température.

Les dommages à Chamaa montrent aussi les limites de la protection juridique. Un classement international ne protège pas matériellement un monument lorsque les équipes chargées de sa conservation ne peuvent pas l’atteindre.

Mhaibib, un village ancien en grande partie effacé

La destruction de Mhaibib en octobre 2024 constitue l’un des épisodes les plus marquants. L’armée israélienne a fait exploser simultanément de nombreux bâtiments après avoir affirmé que le Hezbollah utilisait un réseau souterrain sous le village.

Les images diffusées ont montré l’effondrement d’une grande partie de la localité. Cette destruction a touché des habitations, des rues et un tissu urbain ancien.

Mhaibib abritait aussi un sanctuaire associé, selon la tradition locale, au prophète Benjamin. L’état exact du lieu nécessite encore une expertise indépendante.

La perte dépasse toutefois le seul sanctuaire. Un village historique constitue un ensemble composé de maisons, de chemins, de lieux religieux et de relations sociales.

Une reconstruction moderne ne peut pas restituer entièrement cette continuité. Même lorsque les habitants reviennent, la disparition du cadre bâti transforme durablement leur rapport au village.

Des villages frontaliers rasés ou défigurés

Les destructions ont touché de nombreuses localités proches de la frontière. Odaisseh, Kfar Kila, Aïta al-Chaab, Mays al-Jabal, Blida et Khiam comptent parmi les secteurs les plus atteints.

Tous les bâtiments détruits n’étaient pas officiellement classés. Beaucoup appartenaient néanmoins à un patrimoine rural ancien. Des maisons en pierre, des places, des cimetières et des lieux de culte ont disparu.

Amnesty International a analysé des images satellites et des vidéos prises notamment par des soldats israéliens. L’organisation a conclu que de nombreuses destructions avaient été menées alors qu’Israël contrôlait les secteurs concernés.

Son enquête porte sur la période allant du 1er octobre 2024 au 26 janvier 2025. Elle estime que plus de 10 000 structures ont été lourdement endommagées ou détruites dans le sud du Liban.

Dans les communes de Yarine, Dhayra et Boustane, plus de 70 % des structures auraient été gravement endommagées ou détruites. L’organisation estime que plusieurs opérations semblent avoir été menées sans nécessité militaire impérative apparente.

Amnesty International a documenté l’usage d’explosifs posés manuellement et de bulldozers. Ces moyens supposent un accès direct et une maîtrise du secteur. Ils ne répondent pas aux mêmes contraintes qu’une frappe menée au milieu d’un combat immédiat.

Israël affirme avoir visé des infrastructures du Hezbollah et pris des mesures pour réduire les dommages. Ces déclarations doivent être confrontées à des enquêtes menées localité par localité.

Les lieux de culte, sanctuaires et cimetières

Le ministère libanais de la Culture a signalé des dommages à plusieurs lieux de culte et sanctuaires du Sud. Des mosquées anciennes, des mausolées et des cimetières ont été touchés.

Ces espaces possèdent une valeur religieuse et historique. Les inscriptions funéraires permettent de retracer l’histoire des familles et des communautés.

Leur destruction entraîne une perte documentaire difficile à réparer. Elle touche aussi les pratiques collectives, les pèlerinages et les rites.

Des villages possédant une longue histoire religieuse ont été fortement endommagés. Dans certains cas, l’accès reste impossible, ce qui empêche de mesurer l’état des sanctuaires et des cimetières.

Les atteintes au patrimoine immatériel restent moins visibles. Le déplacement prolongé des habitants interrompt les fêtes, les marchés et les traditions liées aux villages.

Les oliveraies et les paysages culturels

Le patrimoine libanais comprend également des paysages façonnés par plusieurs générations. Les oliveraies, les terrasses agricoles et les chemins ruraux font partie de l’identité du Sud.

Dès octobre 2023, des organisations internationales ont documenté l’utilisation par Israël de phosphore blanc dans des zones rurales proches de la frontière.

Les incendies et les contaminations ont affecté des terres agricoles. Des oliviers anciens ont brûlé ou ont été rendus inaccessibles à leurs propriétaires.

Les bulldozers employés pendant les opérations terrestres ont également modifié des parcelles et des chemins. La destruction d’un paysage agricole ne se répare pas au même rythme qu’un bâtiment.

Un olivier ancien nécessite plusieurs décennies pour atteindre sa maturité. Sa perte touche l’économie familiale, mais aussi une tradition agricole et une mémoire locale.

Une succession de dommages qui exige une enquête

Les autorités libanaises accusent Israël de s’en prendre à l’identité historique du pays. Cette accusation grave doit être examinée avec méthode et sur la base de preuves accessibles.

Il faut distinguer les frappes ayant directement atteint un monument, les dommages provoqués par des explosions proches, les destructions de villages et les opérations menées après la prise de contrôle d’une zone.

Les destructions réalisées à l’aide d’explosifs posés manuellement soulèvent des questions particulières. Elles supposent un accès au bâtiment et une maîtrise du secteur. Elles peuvent donc être planifiées, interrompues ou remplacées par d’autres moyens.

Le projet de dynamitage de Beaufort doit être examiné sous cet angle. Israël contrôle les galeries qu’il veut détruire. Il dispose du temps nécessaire pour étudier une méthode moins dommageable.

Une enquête internationale devrait recenser les sites touchés depuis octobre 2023. Elle devrait réunir les images satellites, les archives municipales, les témoignages et les relevés architecturaux.

Ce travail doit commencer avant la reconstruction. Les gravats contiennent parfois des pierres, des inscriptions ou des éléments permettant de comprendre l’histoire du bâtiment.

Sans inventaire préalable, les travaux risquent de faire disparaître les dernières traces. La reconstruction pourrait alors achever la perte commencée par les bombardements.

Beaufort, un test pour la protection du patrimoine libanais

Le Liban devrait demander une mission urgente de l’Unesco et d’organismes spécialisés. Cette mission devrait accéder à la forteresse et aux galeries concernées.

Elle devrait établir l’état des murs, cartographier les cavités et poser des capteurs. Elle pourrait ensuite recommander un traitement par sections, le comblement de certaines galeries ou la fermeture de leurs accès.

Israël devrait publier la quantité d’explosifs prévue et le périmètre de sécurité. Il devrait informer les municipalités voisines et permettre la présence de services de secours libanais.

Les risques concernent aussi Arnoun et les localités proches. Les vibrations peuvent affecter des maisons déjà endommagées. Des chutes de pierres peuvent bloquer les routes et menacer les habitants.

L’absence de coordination transformerait l’opération en décision imposée aux populations locales. Elle renforcerait le sentiment que leur sécurité et leur patrimoine restent subordonnés aux objectifs militaires israéliens.

Le choix qui se présente est précis. Israël peut accepter une expertise indépendante et démontrer que le dynamitage constitue réellement un dernier recours. Il peut aussi agir seul, sans contrôle extérieur, au risque d’ajouter Beaufort à la liste des sites libanais endommagés depuis octobre 2023.

La prochaine étape dépendra de l’accès accordé aux experts, de la publication des données techniques et de la décision prise sur les charges. Tant que ces garanties n’existent pas, le dynamitage annoncé reste une opération opaque, contestable et potentiellement irréversible.