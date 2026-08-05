Libanon und seine „Beautiful Ones“

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Die Erfahrung von John B. Calhoun beschreibt den Libanon nicht. Sie wirft jedoch eine beunruhigende Frage auf: Was passiert mit einer Gesellschaft, wenn sich einige ihrer Mitglieder aus der kollektiven Verantwortung zurückziehen, in einer künstlichen Überflussblase leben und weiterhin knappe Ressourcen aufnehmen, während der Rest des Landes verarmt?

Der Libanon vermittelt manchmal den Eindruck, in mehreren Realitäten gleichzeitig zu leben. Es gibt diejenigen, die jeden Dollar zählen, einen Arztbesuch verschieben, auf bestimmte Medikamente verzichten, die Schulkosten senken oder sich einfach nur Sorgen um die nächste Rechnung machen. Es gibt auch die jungen Leute, die hier keine Zukunft mehr sehen und sich auf ihren Austritt vorbereiten, manchmal mit der Unterstützung von Familien, die wissen, dass ein Abschluss nicht mehr nur ein Versprechen des sozialen Aufstiegs ist, sondern oft ein Ausweg.

Und dann gibt es noch einen Libanon. Das von Luxusautos, die auf unebenen Straßen fahren, von vollen Restaurants, privaten Clubs, Pilates-Räumen, Yoga-Retreats, Rooftops, Nachtclubs und Panels, in denen von Resilienz, Innovation oder Führung die Rede ist, bevor sie in Fahrzeugen zurückkehren, deren Preis manchmal das kumulierte Einkommen mehrerer Familien über Jahre übersteigt.

Diese Welten kreuzen sich, ohne sich wirklich zu sehen. Das Schlimmste ist nicht nur die Ungleichheit. Der Libanon war schon immer ein zutiefst ungleiches Land. Am schlimmsten ist das Verschwinden des Gefühls, zur gleichen Gesellschaft zu gehören. Ein Teil der Bevölkerung leidet, ein anderer organisiert seinen Komfort, und zwischen den beiden stellt sich die Gleichgültigkeit ein, als ob die Not der einen die anderen nicht mehr betreffe.

In diesem Zusammenhang findet das Experiment « Universum 25 », das Ende der 1960er Jahre vom amerikanischen Forscher John B. Calhoun durchgeführt wurde, eine seltsame Aktualität. Diese Erfahrung hat es wirklich gegeben, auch wenn sie heute in den sozialen Netzwerken oft übertrieben zusammengefasst wird. Calhoun hatte vier Mäusepaare in einer geschlossenen Umgebung platziert, in der Nahrung, Wasser und Schutz vor Raubtieren garantiert waren. Anfangs wuchs die Population rasant. Die Tiere vermehrten sich, besetzten den Raum und bildeten eine relativ stabile Organisation.

Dann kam etwas durcheinander. Einige Männchen wurden aggressiv, andere zogen sich zurück. Weibchen ließen ihre Jungen im Stich. Die Fortpflanzung verlangsamte sich und hörte dann auf. Calhoun beschrieb insbesondere eine besondere Kategorie von Männchen, die er die „Beautiful Ones“, die „Schönen“, nannte. Sie kämpften nicht mehr, verteidigten kein Territorium mehr, versuchten sich nicht mehr zu paaren und nahmen praktisch nicht mehr am Leben der Kolonie teil. Sie aßen, schliefen und pflegten ihr Fell. Da sie keinen Konfrontationen mehr ausgesetzt waren, blieben sie körperlich makellos, ohne Verletzungen oder Narben.

Sie waren schön, sauber, gut genährt, aber sozial abwesend.

Die Kolonie erlischt schließlich. Man muss natürlich vorsichtig sein. Die Erfahrung beweist nicht, dass Überfluss menschliche Gesellschaften verurteilt oder dass Komfort automatisch zur Dekadenz führt. Die Mäuse lebten eingeschlossen, ohne die Möglichkeit zu wandern, ihre Umgebung frei zu reorganisieren oder neue Institutionen zu schaffen. Menschen verfügen über weitaus komplexere Fähigkeiten. Sie können eine Kultur vermitteln, ihre Regeln ändern, Institutionen aufbauen, gehen, zurückkehren, Widerstand leisten und wieder aufbauen.

Aber die Erfahrung wirft immer noch eine nützliche Frage auf: Was passiert mit einer Gesellschaft, wenn diejenigen, die es sich leisten können, aufhören, an ihrer Kontinuität teilzunehmen?

Im Libanon stellt sich diese Frage nicht vor dem Hintergrund des allgemeinen Überflusses. Das Land wurde verarmt, geplündert, verschuldet und zersplittert. Die Einlagen wurden gesperrt, die Erträge haben an Wert verloren, die Versorgungsbetriebe sind zusammengebrochen und ein grosser Teil der Bevölkerung lebt heute deutlich weniger als früher. Der Libanon zerstörte sich nicht, weil er seinen Bürgern zu viel gegeben hätte. Es hat sich selbst zerstört, weil es den einen zu viel abgenommen hat, während es anderen erlaubt hat, ihre Interessen zu schützen.

Hier wird der Vergleich mit den libanesischen „Beautiful Ones“ genauer. Sie leben nicht nur in ihrer Blase. Sie beanspruchen auch einen Teil knapper Ressourcen, die anderweitig genutzt werden könnten.

Im Libanon ist das Kapital kostbar geworden. Kredit ist fast nicht vorhanden. Die produktiven Investitionen sind gering. Unternehmern, die ein Unternehmen gründen oder ausbauen wollen, fehlt die Finanzierung. Kleine Strukturen haben Mühe, Material zu kaufen, zu rekrutieren, zu schulen oder zu exportieren. Den Verbänden fehlen die Mittel. Vulnerable Familien sind oft auf punktuelle Hilfe angewiesen, um sich zu ernähren, sich zu pflegen oder ihre Kinder in der Schule zu halten.

In diesem Zusammenhang stellt jede bedeutende Summe, die in einen rein protzigen Konsum geht, auch eine verpasste Gelegenheit dar. Das Geld, das für den Kauf eines zusätzlichen Luxusautos verwendet wurde, hätte das Startkapital für mehrere kleine Unternehmen sein können. Er hätte eine Werkstatt, einen landwirtschaftlichen Betrieb, ein Dienstleistungsunternehmen, ein Labor, ein Geschäft oder ein Ausbildungsprogramm finanzieren können. Er hätte zehn Familien ein dauerhaftes Einkommen ermöglichen können, nicht durch Almosen, sondern durch Arbeit.

Es hätte auch direkter zugunsten der Schwächsten eingesetzt werden können. Ein Teil der libanesischen Gesellschaft bittet nicht um Vorträge über Resilienz. Sie braucht Medikamente, Nahrung, Zugang zur Schule, minimale soziale Absicherung und Arbeitsplätze. Die Summen, die an einem einzigen Abend, einer einzigen Uhr, einem einzigen Auto oder einer einzigen Reise verschlungen werden, können mehrere Monate lebenswichtiger Ausgaben für ganze Familien darstellen.

Es geht nicht darum, jeden Wohlhabenden in eine Wohltätigkeitsorganisation zu verwandeln oder den Komfort zu verbieten. Eine Gesellschaft wird nicht durch ständige Schuldgefühle wieder aufgebaut. Aber in einem Land, in dem die Ressourcen begrenzt sind, wird ihre Verwendung auch zu einer moralischen Frage. Ausgeben ist nie eine völlig neutrale Handlung, wenn um sich herum das Wesentliche fehlt.

Der Kontrast wird noch schockierender, wenn ein Teil dieses Geldes nicht von denjenigen produziert wurde, die es ausgeben. Viele, die als „erfolgreich“ bezeichnet werden, haben manchmal nichts aufgebaut. Sie konsumieren ein von ihren Eltern oder Großeltern angesammeltes Vermögen. Sie verwandeln in Autos, Reisen, Partys und Auftritte, was andere Generationen jahrzehntelang geschaffen haben.

Vererben ist natürlich kein Fehler. Aber erben ist nicht erfolgreich. Erfolg beginnt, wenn man entwickelt, was man erhalten hat, wenn man wiederum schafft, wenn man Kapital in Arbeitsplätze, Know-how, Unternehmen oder etwas verwandelt, das den überleben wird, der es besessen hat. Das Verdünnen eines Familienvermögens ist keine Errungenschaft. Es ist eine Liquidation, die als Lebensstil präsentiert wird.

In anderen Fällen kommt das Vermögen nicht aus Arbeit oder Innovation. Sie stammen aus Renten, Monopolen, politischen Beziehungen, favorisierten Märkten, Provisionen, privilegiertem Zugang zu Institutionen oder Finanzmechanismen, deren Verluste auf die Bevölkerung übertragen wurden. Einige wurden reich, während die Einleger den Zugang zu ihrem Geld verloren. Andere nutzten ihre Nähe zur Macht, um das zu erreichen, was ein gewöhnlicher Unternehmer nie hätte erreichen können.

Es ist auch kein Erfolg. Es ist eine Gefangennahme.

Der Libanon hat jedoch eine seltsame Bewunderung für den sichtbaren Reichtum entwickelt, unabhängig von seiner Herkunft. Wir schauen uns das Auto an, bevor wir fragen, wie es bezahlt wurde. Wir bewundern das Haus, die Reise oder den reservierten Tisch, ohne uns zu fragen, was geschaffen wurde, welche Arbeitsplätze geschaffen wurden, welche Steuern gezahlt wurden oder welchen Wert die Gesellschaft tatsächlich hat.

Diese Verwechslung von Reichtum und Verdienst ist eine der tiefsten Formen unserer moralischen Krise. Eine Gesellschaft, die nicht mehr unterscheidet zwischen dem, der baut, und dem, der aufnimmt, dem, der erschafft, und dem, der stiehlt, und dem, der investiert, und dem, der verschwendet, überträgt seiner Jugend schließlich die schlechten Vorbilder.

Die Botschaft wird einfach: Es spielt keine Rolle, wie das Geld beschafft wird, solange es sich selbst sieht. Egal, was produziert wird, solange der Lifestyle beeindruckt. Es spielt keine Rolle, wie viel dazu beigetragen wird, solange das Aussehen die Illusion des Erfolgs vermittelt.

Unsere „Beautiful Ones“ verkörpern diese Verwirrung. Sie leben gut, manchmal sehr gut, in einem Land, in dem andere ihre Grundbedürfnisse nicht mehr decken können. Vor allem aber scheinen sie sich nicht mehr betroffen zu fühlen. Sie leben in ihrer Blase, geschützt durch ihre Generatoren, ihre Versicherungen, ihre Schulen, ihre privaten Krankenhäuser, ihre Netzwerke und ihre Kaufkraft. Das Land kann sich um sie herum verschlechtern: sie kaufen für jeden kollektiven Kollaps individuelle Lösungen.

Da öffentliche Dienstleistungen nicht mehr benötigt werden, sehen einige am Ende nicht mehr den Nutzen der Gemeinschaft. Warum die öffentliche Schule verteidigen, wenn man eine Privatschule bezahlen kann? Warum sollte man ein funktionierendes Krankenhaus verlangen, wenn man eine Versicherung hat? Warum öffentliche Verkehrsmittel beanspruchen, wenn man mehrere Autos besitzt? Warum den Staat reformieren, wenn man jeden seiner Fehler umgehen kann?

So hört eine privilegierte Klasse allmählich auf, eine Elite zu sein. Sie behält Geld, Netzwerke, Sichtbarkeit und manchmal Einfluss, gibt aber auf, was diese Privilegien rechtfertigen sollte: Verantwortung.

Eine echte Elite definiert sich nicht über den Preis dessen, was sie konsumiert. Sie definiert sich durch das, was sie aufbaut, durch die Risiken, die sie eingeht, durch die Institutionen, die sie stärkt, durch die Arbeitsplätze, die sie schafft, und durch ihre Fähigkeit, die Zukunft anderer zu ermöglichen. Sie flieht nicht in eine Blase, wenn das Land leidet. Sie versteht, dass ihre Sicherheit auch von der kollektiven Stabilität abhängt.

Doch im Libanon behielten viele die Privilegien und vergaßen die Verpflichtungen.

Sie sind bei gesellschaftlichen Veranstaltungen, Abendessen, Konferenzen und sozialen Netzwerken zu sehen. Sie sprechen von Selbstüberwindung, positiver Energie, Wohlbefinden und Führung. Sie geben Lektionen über die Zukunft des Landes, ohne immer einen Dollar in ein produktives Unternehmen investiert, nachhaltige Arbeitsplätze geschaffen oder einen Beitrag zu einer öffentlichen Institution geleistet zu haben. Sie wissen, wie man sein Leben präsentiert, aber nicht unbedingt etwas baut, das über den eigenen Komfort hinausgeht.

Am beunruhigendsten ist ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem Leiden anderer. Das Problem ist nicht, dass sie ausgehen, reisen oder ihr Geld ausnutzen. Das Problem ist diese Fähigkeit, so weiterzumachen, als ob die Krise nur eine äußere Schwierigkeit wäre, die für diejenigen reserviert ist, die es sich nicht leisten können, ihr zu entkommen. Armut wird zum Hintergrundgeräusch. Die Not eines Rentners, die Auswanderung eines jungen Arztes, die Schließung eines kleinen Unternehmens oder die Unmöglichkeit für eine Familie, eine Behandlung zu bezahlen, stört das Abendprogramm nicht wirklich.

Man könnte sogar sagen, dass ein Teil dieses auffälligen Konsums nicht sehen muss. Sie funktioniert, weil sie den Rest des Landes vom Blickfeld ausschließt. Der wirkliche Libanon stört die Fotografie. Es muss daher hinter getönten Fenstern, jenseits der Mauern des privaten Clubs, außerhalb des Rahmens der sozialen Netzwerke gehalten werden.

Auch hier findet die Parallele zu Calhoun ihre Tragweite. Die „Beautiful Ones“ der Erfahrung waren nicht gefährlich, weil sie gewalttätig waren. Sie waren es durch ihren Rückzug. Sie hatten aufgehört, sich an den Verhaltensweisen zu beteiligen, die es der Kolonie ermöglichten, sich zu erhalten. Sie verbrauchten weiterhin die verfügbaren Ressourcen, trugen aber nicht mehr zur Kontinuität der Gruppe bei.

Die libanesischen „Beautiful Ones“ gehen manchmal noch weiter: Sie verbrauchen einen unverhältnismäßig großen Teil der begrenzten Ressourcen, ohne zu ihrer Erneuerung beizutragen. Sie nehmen Kapital auf, das investiert werden könnte, schaffen wenig neuen Wohlstand, bieten wenig Arbeitsplätze und verteilen fast nichts um. Sie beteiligen sich an einer importierten Konsumwirtschaft, die oft durch familiäre Ressourcen, externe Transfers oder Renten finanziert wird, und nicht an einer Produktionswirtschaft.

Ein importiertes Luxusauto schafft fast nichts lokal. Sie mobilisiert Währungen, ernährt einige Zwischenhändler und produziert vor allem ein soziales Zeichen. Umgekehrt kann der gleiche Betrag, der in ein Unternehmen investiert wird, Ausrüstung kaufen, Löhne finanzieren, Lieferanten unterstützen, Exporte produzieren und mehrere Familien ernähren. Sie kann zu einem Kapital werden, das zirkuliert und sich reproduziert, anstatt in einem Gut zu verschwinden, das an Wert verliert.

Es geht nicht darum zu behaupten, dass jeder luxuriöse Kauf verboten oder in ein soziales Werk umgewandelt werden sollte. Es soll daran erinnert werden, dass ein Land in der Krise es sich nicht leisten kann, Verschwendung als Erfolg zu betrachten. Wenn das Kapital knapp ist, haben diejenigen, die es besitzen, eine besondere Verantwortung dafür, wie sie es verwenden.

Le Liban exporte déjà une grande partie de ceux qui produisent. Les médecins, les ingénieurs, les chercheurs, les infirmiers, les entrepreneurs et les enseignants partent parce qu’ils ne trouvent plus ici les conditions nécessaires pour travailler ou vivre dignement. Le pays forme des compétences qu’il offre ensuite à d’autres sociétés. Il finance sa propre fuite des talents, puis célèbre les transferts de la diaspora comme si l’émigration était devenue un modèle économique.

Dans le même temps, une partie de ceux qui restent vivent de patrimoines, de rentes ou de consommation. Le paradoxe est cruel : le Liban exporte ceux qui créent et conserve une partie de ceux qui dépensent.

À long terme, aucun pays ne peut survivre à un tel déséquilibre.

Une économie ne vit pas seulement de restaurants, de boîtes de nuit, de voitures importées et de biens immobiliers. Elle vit d’investissement, de production, d’innovation, de compétences et de confiance. Lorsque l’argent disponible est surtout utilisé pour consommer des produits importés ou afficher un statut, il ne construit pas le pays. Il quitte souvent le circuit productif aussi vite qu’il y est entré.

Le problème est donc aussi économique. Les ressources rares sont détournées de l’investissement productif vers l’apparence. Le capital familial se dissipe. Les devises sortent. Les petites entreprises manquent de financement. Les jeunes partent. Les secteurs capables de produire de la valeur restent sous-développés.

Mais la crise est surtout morale parce que cette situation continue d’être admirée. On dit d’un homme qu’il a réussi parce qu’il possède, non parce qu’il a créé. On l’invite, on le photographie, on le présente comme un exemple sans demander si sa fortune est héritée, captée ou honnêtement construite.

À force de voir la corruption récompensée, on finit par la considérer comme une compétence. À force de voir l’honnêteté pénalisée, on la prend pour de la naïveté. À force de voir des fortunes opaques honorées, on oublie même de poser les questions élémentaires.

A-t-il construit quelque chose ? A-t-il créé des emplois ? A-t-il payé ses obligations ? A-t-il produit, innové, transmis ? Ou a-t-il simplement hérité, capté, protégé ses intérêts et dépensé avec ostentation ?

Cette interrogation ne devrait pas être impolie. Elle devrait être centrale.

Le Liban possède pourtant de véritables réussites. Des entrepreneurs maintiennent des entreprises dans des conditions absurdes. Des médecins restent malgré la dégradation des revenus. Des enseignants continuent à former les élèves. Des artisans préservent leur métier. Des agriculteurs investissent malgré les risques. Des associations remplacent certains services publics. Des familles et des membres de la diaspora financent des études, des soins et des projets productifs.

Ce sont eux qui tiennent encore le pays.

Ils sont souvent moins visibles que ceux qui paradent, mais ils sont infiniment plus utiles. Leur richesse, lorsqu’elle existe, a une fonction. Elle soutient une activité, un savoir-faire, des emplois ou une transmission. Elle ne repose pas uniquement sur l’affichage.

La morale d’Univers 25 n’est donc pas que l’abondance mène inévitablement à la mort. Ce serait une lecture trop simple. La leçon est plutôt qu’une communauté peut continuer à disposer de ressources tout en perdant progressivement les comportements, les responsabilités et les liens qui assurent sa continuité.

Au Liban, nous assistons à une autre forme du même danger. Les ressources ne sont pas abondantes, elles sont rares. Mais une minorité continue à les capter, à les consommer et à les dilapider comme si elles étaient infinies. Elle vit dans une bulle, regarde à peine ceux qui souffrent et ne mesure pas que chaque somme détruite dans l’apparence est aussi une somme qui ne produit rien, ne crée aucun emploi et ne soutient personne.

Un pays ne se reconstruit pas seulement avec de bonnes intentions. Il se reconstruit avec du capital orienté vers la production, avec des entreprises, des salaires, des écoles, des soins et des institutions. Il se reconstruit lorsque ceux qui ont davantage comprennent qu’ils ont aussi davantage de responsabilités.

Continuer à vivre n’est pas une faute. Sortir, voyager, faire du sport, acheter une belle voiture ou dîner dans un bon restaurant ne sont pas des crimes. Mais lorsque cette vie repose sur une fortune volée, captée ou dilapidée, lorsqu’elle mobilise des ressources rares sans rien créer en retour et lorsqu’elle s’accompagne d’une indifférence totale envers ceux qui souffrent, elle ne mérite ni admiration ni respect.

Ce n’est pas une réussite.

C’est la consommation stérile de ce qui reste, pendant que d’autres paient déjà l’addition.

Références

John B. Calhoun, « Population Density and Social Pathology », Scientific American, février 1962.

John B. Calhoun, « Death Squared: The Explosive Growth and Demise of a Mouse Population », Proceedings of the Royal Society of Medicine, vol. 66, 1973.

Edmund Ramsden, « Escaping the Laboratory: The Rodent Experiments of John B. Calhoun and Their Cultural Influence », Journal of Social History, vol. 42, no 3, 2009.

National Library of Medicine, archives consacrées aux travaux de John B. Calhoun et à l’expérience « Universe 25 ».