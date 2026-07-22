Libanon: Salam fordert den vollständigen israelischen Rückzug

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Der libanesische Premierminister Nawaf Salam bekräftigte am Mittwoch, den 22. Juli, den Willen Beiruts, einen vollständigen israelischen Rückzug aus dem libanesischen Territorium zu erreichen. Er sprach in Zawtar al-Gharbiyeh, im Süden des Landes, am Tag nach dem Beginn des Einsatzes der libanesischen Armee in diesem von den Kämpfen stark betroffenen Ort. Dieser Besuch findet zu einem Zeitpunkt statt, zu dem der Libanon versucht, ein unter amerikanischer Vermittlung ausgehandeltes Abkommen in konkrete Fortschritte vor Ort umzuwandeln. Das System basiert auf der Schaffung von Pilotzonen, in denen die Armee die ausschließliche Autorität des Staates wiederherstellen, inoffizielle militärische Aktivitäten verbieten und den schrittweisen Rückzug der israelischen Streitkräfte vorbereiten muss. Die Umsetzung bleibt jedoch fragil. Israelische Schüsse in der Nähe libanesischer Einheiten haben bereits zu Kontroversen über den genauen Umfang des Einsatzes geführt.

Nawaf Salam stellt den israelischen Rückzug in den Vordergrund

In Zawtar al-Gharbiyeh gab Nawaf Salam einer Operation, die zunächst als militärisch und technisch dargestellt wurde, politische Bedeutung. Er versicherte, dass die Regierung ihre politischen und diplomatischen Bemühungen um einen „vollständigen israelischen Rückzug“ aus dem Südlibanon fortsetzen werde. Diese Formel greift eine der ständigen Forderungen der libanesischen Behörden seit Beginn der indirekten Gespräche auf, die mit Unterstützung Washingtons geführt wurden. Beirut ist der Ansicht, dass die Rückkehr der Armee in die betroffenen Dörfer keine dauerhafte Lösung darstellen kann, solange israelische Soldaten im Land bleiben.

Der Regierungschef wollte auch die Souveränität mit dem Wiederaufbau verbinden. Nachdem er im Dorf eine libanesische Flagge gehisst hatte, kündigte er die weitere Öffnung der Straßen, die Bereinigung der Trümmer und die Wiederherstellung der wesentlichen Dienstleistungen an. Das erklärte Ziel ist es, den Bewohnern zu ermöglichen, unter sicheren und würdigen Bedingungen zurückzukehren. Diese zivile Dimension bleibt zentral. Mehrere Ortschaften im Süden wurden massiv zerstört, während Strom-, Wasser-, Telekommunikationsnetze und Zufahrtswege beschädigt oder unterbrochen bleiben.

Die Anwesenheit von Nawaf Salam vor Ort entspricht auch einer symbolischen Erwartung. Seit Monaten fordern die Bewohner des Südens, dass der Staat sein Handeln nicht auf diplomatische Erklärungen beschränkt. Der Einsatz der Armee, die Wiederherstellung der Infrastruktur und die Rückkehr der Verwaltungen müssen zeigen, dass die Institutionen in einer Region, die lange Zeit den Auseinandersetzungen ausgesetzt war, dauerhaft wieder Fuß fassen. Die Regierung versucht daher, drei Prioritäten zu verbinden: den israelischen Rückzug, das staatliche Waffenmonopol und die Rückkehr der vertriebenen Bevölkerung.

Zawtar al-Gharbiyeh, erster Test der Pilotzonen

Zawtar al-Gharbiyeh gehört zu den Orten, die ausgewählt wurden, um den Mechanismus der « Pilotzonen » zu testen. Dieses Gerät soll es der libanesischen Armee ermöglichen, nach dem Abzug der israelischen Streitkräfte zu stationieren, den Zugang zu kontrollieren, nach unbefugten Waffen und militärischer Infrastruktur zu suchen und dann die Rückkehr einer bewaffneten Formation zu verhindern. Die Erfahrung soll als Vorbild für andere Bereiche im Südlibanon dienen, wenn die ersten Operationen ohne grössere Zwischenfälle ablaufen.

Die libanesische Armee begann am Dienstag mit dem Einmarsch in das Dorf. Zuvor befanden sich israelische Streitkräfte an seiner Peripherie. Nach dem vereinbarten Schema muss der Übergang koordiniert werden, um ein Sicherheitsvakuum oder eine direkte Konfrontation zwischen den beiden Armeen zu vermeiden. Diese Koordination beinhaltet den Austausch über Karten, Fahrpläne, Bewegungsachsen und zu evakuierende Positionen. Jede Ungenauigkeit kann zu einem Zwischenfall führen, insbesondere in einem Bereich, in dem sich die Kontrolllinien im Laufe der Kämpfe geändert haben.

Der erste Tag hat genau diese Verwundbarkeit aufgedeckt. Die libanesische Armee berichtete, dass israelische Streitkräfte in der Nähe ihrer Einheiten das Feuer eröffnet hätten. Sie war der Ansicht, dass diese Episode den Einsatz behindern könnte. Die israelische Armee hat eine andere Version vorgelegt. Sie behauptete, Warnschüsse in die Luft abgefeuert zu haben, nachdem libanesische Soldaten in ein Gebiet eingedrungen waren, das ihrer Meinung nach nicht zum Pilotgebiet gehörte. Es wurde keine menschliche Bestandsaufnahme angekündigt.

Die Divergenz bezieht sich also nicht nur auf die Art der Schüsse. Sie betrifft auch die Abgrenzung des erlaubten Bereichs. Diese Auslegungslücke unterstreicht die Notwendigkeit eines präzisen Betriebsmechanismus. Eine Pilotzone kann nicht funktionieren, wenn die Parteien nicht über die gleichen Karten verfügen oder wenn die Grenzen nicht klar materialisiert sind. Die libanesischen Behörden wollen verhindern, dass diese Art von Vorfall zum Vorwand wird, um den Abzug zu verlangsamen oder die Bewegungsfreiheit der Armee einzuschränken.

Noch unvollständige militärische Koordination

Der von Washington unterstützte Mechanismus sieht eine Koordination zwischen libanesischen, israelischen und amerikanischen Teams vor. Es handelt sich nicht um eine direkte politische Zusammenarbeit zwischen Beirut und Israel, sondern um ein indirektes Instrument zur Verwaltung militärischer Bewegungen. Der Libanon und Israel bleiben offiziell im Kriegszustand. In diesem Zusammenhang spielen US-amerikanische Mediatoren eine wesentliche Rolle bei der Vermittlung von Positionen, der Beilegung von Meinungsverschiedenheiten und der Überprüfung von Rückzugsschritten.

Bei den Mitte Juli in Rom geführten Gesprächen ging es um die Frage, wie bestätigt werden konnte, dass die betroffenen Gebiete keine Waffen oder Einrichtungen der Hisbollah mehr enthielten. Sie hatten auch den Zeitplan für den Einmarsch der libanesischen Truppen und den Auszug der israelischen Einheiten angesprochen. Erste Operationen zeigen, dass grundsätzliche Vereinbarungen noch in gemeinsame Verfahren umgesetzt werden müssen. Die heikelsten Fragen betreffen die Kontrollen, den Patrouillenverkehr und die Überprüfungsmodalitäten.

Für die libanesische Armee steht mehr auf dem Spiel als Zawtar al-Gharbiyeh. Ein Erfolg würde seine Glaubwürdigkeit bei Einheimischen, ausländischen Partnern und der Regierung stärken. Ein Misserfolg könnte im Gegenteil Zweifel an seiner Fähigkeit aufkommen lassen, allein für Sicherheit zu sorgen. Die Einrichtung muss in einer zerstörten Umgebung handeln, die durch Minen, nicht explodierte Munition, beschädigte Straßen und politische Spannungen gekennzeichnet ist. Sie muss auch eine Konfrontation mit Israel vermeiden und gleichzeitig die libanesische Souveränität behaupten.

Das Abkommen vom 26. Juni gegen die Ablehnung der Hisbollah

Das am 26. Juni unter amerikanischer Vermittlung geschlossene Rahmenabkommen sieht eine schrittweise Umsetzung vor. In den Pilotzonen muss die libanesische Armee alle militärischen Aktivitäten verbieten, die von einer nichtstaatlichen Gruppe durchgeführt werden. Diese Bestimmung richtet sich direkt gegen die Hisbollah, auch wenn die Bewegung in einigen offiziellen Formulierungen nicht genannt wird. Im Gegenzug muss Israel seine Streitkräfte aus den betroffenen Sektoren abziehen, bevor der Mechanismus auf andere Gebiete ausgedehnt werden kann.

Die Hisbollah hat dieses Abkommen abgelehnt und wiederholt, dass sie die Waffen nicht niederlegen wird. Die Bewegung betrachtet ihr Arsenal als Mittel des Widerstands gegen Israel. Diese Position kollidiert mit dem Willen der Regierung, die ausschließliche Autorität des Staates durchzusetzen. Sie verkompliziert auch den von den Mediatoren vorgesehenen Zeitplan. Solange die Partei das Prinzip der Abrüstung ablehnt, kann jeder lokale Vormarsch zu politischen oder sicherheitspolitischen Spannungen führen.

Bislang hat die Hisbollah keine offenen Militäraktionen gegen den Einsatz in den ersten Pilotgebieten eingeleitet. Dieser Einbehalt gilt jedoch nicht als Annahme. Die Partei behält eine starke soziale und politische Verankerung im Süden sowie die Fähigkeit, lokale Gemeinschaften zu beeinflussen. Die Behörden müssen daher vermeiden, dass die Anwendung des Abkommens als eine Operation gegen einen Teil der schiitischen Bevölkerung wahrgenommen wird. Sie präsentieren den Einsatz als Wiederherstellung der Souveränität und nicht als Parteikampagne.

Der Hauptblockierpunkt bleibt die Frage der Waffen. Die Armee muss in der Lage sein, Bereiche zu inspizieren, illegale Militärausrüstung zu entfernen und Neuansiedlungen zu verhindern. Diese Operationen erfordern jedoch Informationen, Personal und eine solide politische Absicherung. Sie erfordern auch eine Garantie, dass Israel seine eigenen Verpflichtungen einhält. Die libanesischen Behörden befürchten, dass auf eine einseitige Entwaffnung ein dauerhafter Verbleib der israelischen Streitkräfte oder erneute Angriffe folgen könnten.

Das Waffenmonopol, ein schwer umsetzbares Versprechen

Die Regierung von Nawaf Salam hat das staatliche Waffenmonopol zu einem Schwerpunkt ihres Programms gemacht. Diese Ausrichtung wird international stark unterstützt. Sie entspricht auch den Forderungen eines Teils der libanesischen Gesellschaft, der der Meinung ist, dass Entscheidungen über Krieg und Frieden Sache der Institutionen sein müssen. Die Anwendung dieses Grundsatzes hängt jedoch nicht von einer einfachen Verwaltungsentscheidung ab.

Die Hisbollah verfügt über eine strukturierte militärische Organisation, Waffenlager und unterirdische Netze, die im Laufe der Jahrzehnte entwickelt wurden. Der jüngste Krieg hat einen Teil seiner Fähigkeiten zerstört, aber nicht sein gesamtes Gerät entfernt. Die Bewegung behält zudem eine parlamentarische Vertretung und eine Basis im Volk. Jeder Versuch einer erzwungenen Abrüstung könnte zu einer internen Krise führen, die die Regierung gerade verhindern will.

Beirut bevorzugt daher einen schrittweisen Ansatz. Die Pilotzonen müssen einen begrenzten, kontrollierbaren und überprüfbaren Rahmen bieten. Die Regierung hofft zu zeigen, dass die Armee bewaffnete Akteure ersetzen kann, ohne Chaos zu verursachen. Diese Methode zielt auch darauf ab, ausländische Partner davon zu überzeugen, ihre militärische und finanzielle Hilfe zu verstärken. Der Erfolg wird jedoch von der Regelmäßigkeit des israelischen Rückzugs und der Fähigkeit der Behörden abhängen, den Bewohnern schnell Dienstleistungen anzubieten.

Joseph Aoun bittet Donald Trump um Unterstützung

Der Besuch von Nawaf Salam im Süden fand am Tag nach einem Gespräch zwischen Präsident Joseph Aoun und seinem amerikanischen Amtskollegen Donald Trump im Weißen Haus statt. Der libanesische Staatschef sagte, er habe auf der Dringlichkeit eines vollständigen israelischen Rückzugs aus dem libanesischen Territorium bestanden. Er forderte die USA auf, ihren Einfluss gegenüber Israel zu nutzen, um die Umsetzung des Abkommens sicherzustellen und die Armee zu unterstützen.

Dieses Treffen gab den ersten Operationen in den Pilotgebieten eine internationale Dimension. Washington bleibt der Hauptsponsor des Mechanismus. Die Vereinigten Staaten verfügen über die Fähigkeit, Druck auf Israel auszuüben, und leisten der libanesischen Armee seit langem umfangreiche Hilfe. Die libanesische Führung sucht nach politischen Garantien, aber auch nach materiellen Mitteln, um mehr Soldaten einzusetzen, die Dörfer zu sichern und das Gebiet dauerhaft zu kontrollieren.

Donald Trump präsentierte den Beginn des israelischen Rückzugs als Zeichen des Fortschritts. Er versprach auch amerikanische Unterstützung für den Libanon, ohne alle Einzelheiten zu nennen. Für Beirut besteht die Herausforderung darin, diese Erklärungen in konkrete Verpflichtungen umzuwandeln. Die Regierung erwartet insbesondere Druck auf Israel im Falle einer Verzögerung, verstärkte Unterstützung der Armee und einen internationalen Beitrag zum Wiederaufbau.

Der Besuch von Joseph Aoun war das erste Treffen eines libanesischen Präsidenten im Weißen Haus seit 2009. Sie findet in einer Zeit statt, in der der Libanon versucht, stabilere Beziehungen zu seinen Partnern wiederherzustellen. Die Macht versucht zu überzeugen, dass die Institutionen die Kontrolle über das Territorium zurückgewinnen, Reformen durchführen und einen verlässlichen Gesprächspartner bieten können. Der Erfolg der Pilotzonen ist dabei sowohl ein politischer als auch ein militärischer Test.

Die Kosten für Mensch und Material belasten den Zeitplan

La guerre déclenchée après l’attaque du Hezbollah contre Israël, le 2 mars, en soutien à Téhéran, a provoqué une offensive israélienne de grande ampleur. Les frappes aériennes et l’invasion terrestre ont touché de nombreuses régions libanaises, surtout dans le Sud et la Békaa. Selon les autorités libanaises, plus de 4 300 personnes ont été tuées depuis mars. Des milliers d’autres ont été blessées, tandis que des quartiers entiers ont été détruits.

Plus d’un million de personnes ont dû quitter leur domicile au plus fort des violences. Les Nations unies estiment que plus de 700 000 déplacés ont regagné leur région au cours des dernières semaines. Ce mouvement de retour reste néanmoins inégal. Certaines familles retrouvent des maisons endommagées, des villages sans eau ou des terrains encore dangereux. D’autres ne peuvent pas rentrer en raison de la présence militaire, des destructions ou de l’absence de services publics.

Les forces israéliennes ont démoli des dizaines de bâtiments dans le Sud. Ces destructions compliquent la reprise de la vie locale et alimentent les accusations libanaises de violation de la souveraineté. Le déblaiement représente un chantier long et coûteux. Il faut vérifier la stabilité des structures, retirer les engins explosifs, rétablir les routes et reconstruire les réseaux. Les municipalités disposent de moyens limités après plusieurs années de crise économique.

Nawaf Salam a donc associé le déploiement militaire à une action civile immédiate. Le retour du drapeau libanais n’aurait qu’une portée limitée sans écoles, dispensaires, eau, électricité et accès routier. Le gouvernement doit montrer que l’État peut protéger mais aussi administrer. Cette exigence explique la présence de responsables civils aux côtés de l’armée et l’attention portée à la remise en état des services essentiels.

Le retour des habitants reste conditionnel

Le recul marqué des violences depuis la signature, le mois dernier, d’un accord-cadre entre les États-Unis et l’Iran, puis de l’accord entre le Liban et Israël, a favorisé les retours. La baisse des frappes ne signifie pourtant pas que la situation soit stabilisée. Les incidents autour des zones pilotes, les tirs de semonce et les désaccords sur les cartes montrent que le risque persiste.

Les familles évaluent plusieurs facteurs avant de rentrer. Elles cherchent à savoir si l’armée est présente, si les routes sont ouvertes et si leur habitation reste accessible. Elles doivent aussi vérifier la présence de mines ou de munitions non explosées. Dans certains villages, le manque de logements impose un hébergement provisoire. Les agriculteurs doivent enfin déterminer si les terres peuvent être exploitées sans danger.

La reconstruction pourrait devenir un facteur décisif pour la pérennité de l’accord. Si les habitants ne voient pas d’amélioration rapide, la confiance envers l’État risque de s’éroder. À l’inverse, une remise en service visible des infrastructures renforcerait l’acceptation du dispositif. Les autorités comptent sur l’aide extérieure, mais les donateurs demandent des garanties de stabilité, de transparence et de contrôle des dépenses.

Les vols directs avec les États-Unis comme signal économique

La rencontre à Washington a aussi produit une annonce sans lien direct avec le dossier militaire, mais importante pour l’économie libanaise. Donald Trump a autorisé les compagnies aériennes américaines à reprendre des vols directs vers Beyrouth, interrompus depuis 1985. La reprise effective dépend encore d’évaluations de sécurité, de décisions administratives et du choix commercial des transporteurs.

Nawaf Salam a salué cette annonce. Il y voit une occasion d’améliorer les déplacements entre le Liban et les États-Unis, de renforcer les liens avec la diaspora et de soutenir l’économie. Les vols directs pourraient faciliter les voyages familiaux, les échanges professionnels et le tourisme. Ils réduiraient aussi les correspondances imposées aux passagers, souvent contraints de transiter par l’Europe ou le Golfe.

L’impact ne sera cependant pas immédiat. Les compagnies devront évaluer la demande, les coûts, les assurances et les conditions de sécurité. L’aéroport de Beyrouth devra répondre aux exigences américaines. Le maintien d’avertissements officiels sur les voyages au Liban peut également freiner la mise en place de nouvelles lignes. L’annonce constitue donc d’abord un signal politique de rapprochement.

Pour les autorités libanaises, ce geste complète le message envoyé depuis le Sud. Le gouvernement veut montrer que le rétablissement de la souveraineté peut ouvrir la voie à une normalisation économique et diplomatique. Les investissements, le tourisme et la reconstruction dépendent en grande partie de la sécurité. Chaque progrès dans les zones pilotes pourrait ainsi avoir des effets au-delà du seul dossier militaire.

Un mécanisme fragile attendu dans d’autres villages

La prochaine étape consistera à vérifier si l’armée peut achever son déploiement à Zawtar al-Gharbiyeh sans nouvel incident. Les équipes de coordination devront clarifier les limites de la zone et les mouvements autorisés. L’armée libanaise devra ensuite contrôler les infrastructures, sécuriser les accès et établir une présence durable. Israël sera attendu sur le respect du retrait convenu.

Les résultats obtenus dans cette localité détermineront en partie le rythme des opérations ailleurs. Si le modèle fonctionne, d’autres villages pourraient suivre. Si des désaccords persistent, Washington devra intervenir pour éviter un blocage. La crédibilité de l’accord repose sur une succession d’étapes vérifiables, et non sur des déclarations générales.

Le gouvernement libanais avance donc sur une ligne étroite. Il doit réclamer le retrait israélien, contenir les tensions avec le Hezbollah, soutenir l’armée et répondre aux besoins des déplacés. Il doit aussi convaincre ses partenaires que l’État peut assumer seul la sécurité. À Zawtar al-Gharbiyeh, les soldats ont commencé à prendre position pendant que les équipes civiles évaluent les routes et les bâtiments. La poursuite du déploiement dépend désormais de la résolution du différend sur le périmètre et des prochaines décisions prises par le mécanisme de coordination.