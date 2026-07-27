700.000 Kinder ohne Bildung in Gaza

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Life for Relief and Development setzt die Eröffnung neuer Schulen fort, damit die Kinder wieder auf die Schulbänke zurückkehren können

Der Gazastreifen befindet sich nach den massiven Zerstörungen der Schulinfrastruktur seit Oktober 2023 in einer der schlimmsten Bildungskrisen der Welt. Nach Angaben des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen (UNICEF) sind fast700.000 Kinder im Alter von 4 bis 17 Jahrenwerden heute ihres Grundrechts auf Bildung beraubt. Auswertungen zeigen, dass98% der Schulenwurden in unterschiedlichem Maße beschädigt, während mehr als93 %erfordern eine vollständige Rehabilitation oder eine vollständige Rekonstruktion.

Über81% der Schulendirekt getroffen wurden, wodurch die meisten Einrichtungen unbrauchbar wurden. Viele von ihnen wurden in Auffangzentren für vertriebene Familien umgewandelt. Auch die Hochschulbildung erlitt erhebliche Einbussen:95% der Universitäten und Institutebeschädigt wurden und beinahe90.000 Studierendesowie mehr als5.200 Dozenten und Hochschulmitarbeiter, deren akademische Aktivitäten unterbrochen bleiben.

Angesichts dieser SituationLife for Relief and Development (Life)startete ein Projekt zur Wiederherstellung des Zugangs zu Bildung durch den Bau einer neuen Schule im Norden des Gazastreifens. Diese Initiative ist Teil der Bemühungen der Organisation, den vom Krieg betroffenen Kindern die Rückkehr in die Schule in einem sicheren, modernen und angepassten Umfeld zu ermöglichen und gleichzeitig dazu beizutragen, die Folgen einer längeren Unterbrechung des Lernens zu begrenzen.

Dr.Abdulwahab AllawnaLIFE-Regionaldirektor für den Nahen Osten, erklärt, dass der Bau der Einrichtung dringend durchgeführt wurde, um die Kontinuität der Ausbildung trotz der außergewöhnlichen Umstände zu gewährleisten.

„Die Schule wurde auf einer Fläche von3.000 QuadratmeterEr muss Folgendes umfassen:20 voll ausgestattete Klassenzimmermit Schreibtischen und Whiteboards, zwei Verwaltungsbüros,sieben Sanitärblöcke, ein komplettes Stromnetz, ein Haupttor sowie einen Schutzzaun. Alle diese Einrichtungen wurden entwickelt, um den Schülern eine sichere, funktionale Lernumgebung zu bieten, die den aktuellen Bildungsbedürfnissen entspricht. “

Die Einrichtung arbeitet nach einem System mit mehreren täglichen Rotationen. Jede Umdrehung nimmt ca.800 Schüler, so dass fast4.800 Kindertäglich unterrichtet zu werden. Diese Fähigkeit trägt dazu bei, die Überbevölkerung in den noch funktionierenden Schulen im Norden des Gazastreifens zu verringern und den Zugang zu Bildung trotz des kritischen Mangels an Schulinfrastruktur zu erweitern.

Je nachAbu Wunscheib, Koordinator des LIFE-Büros in Gaza, geht dieses Projekt über den einfachen Bau eines Schulgebäudes hinaus. Es ist eine nachhaltige Investition in die Erholung des palästinensischen Bildungssektors und zielt darauf ab, den Zugang zu Bildung zu verbessern, die finanzielle Belastung der Familien zu verringern, die soziale Stabilität zu stärken und Kindern eine vielversprechendere Zukunft zu bieten.

Er weist auch darauf hin, dass die Begünstigten nicht nur die Schüler sind. Auch Eltern, Lehrer, Verwaltungspersonal, Familien sowie die gesamte lokale Gemeinschaft werden von der verbesserten Bildungsinfrastruktur und den damit verbundenen Dienstleistungen profitieren.

Der Koordinator stellte klar, dass das Projekt als langfristige Investition in den Wiederaufbau des Bildungssystems im Gazastreifen konzipiert wurde. Nachhaltigkeitsprinzipien wurden in alle Phasen der Planung, des Baus und der Übergabe der Einrichtung integriert, um die Kontinuität der Bildungsdienstleistungen über viele Jahre zu gewährleisten.

LIFE arbeitete auch eng mit dempalästinensisches Ministerium für Bildung und Hochschulbildung, sowie mit den Vertretern der lokalen Gemeinschaft, um die Einhaltung der nationalen Bildungsstandards zu gewährleisten und auf die dringendsten Bedürfnisse der Bewohner einzugehen.

Die Realisierung des Projekts erfolgte in einem besonders komplexen humanitären und sicherheitspolitischen Kontext. Die Teams mussten sich mit anhaltenden Feindseligkeiten, Verkehrsbeschränkungen, Störungen der Lieferketten und wiederholten Unterbrechungen der Feldoperationen auseinandersetzen. Trotz dieser Schwierigkeiten wurde die Baustelle dank der Bemühungen der technischen und humanitären Teams planmäßig durchgeführt.

Laut LIFE ist die Bereitstellung einer sicheren Schulumgebung ein wesentlicher Bestandteil der Genesung kriegsgeschädigter Kinder. Regelmäßiger Zugang zu Bildung fördert den Schulbesuch, verbessert die Lernergebnisse und trägt zum psychologischen und sozialen Wohlbefinden der Schüler bei. Das Projekt trägt auch dazu bei, Schulabbrüche und Lernverluste durch monatelange Unterbrechungen zu reduzieren.

Die Schule wurde mit robusten Metallkonstruktionen und hochwertigen Dachmaterialien gebaut, die an die örtlichen klimatischen Bedingungen angepasst sind. Die Stromnetze, die Wasser- und Abwasserinstallationen, die Ausstattung der Klassenzimmer sowie die Sicherheitsvorkehrungen wurden gemäß den geltenden technischen Normen durchgeführt, um den zukünftigen Wartungsbedarf zu begrenzen und den Fortbestand der Einrichtung zu gewährleisten.

Für die Kinder ist diese Schule weit mehr als ein Neubau: Sie symbolisiert die Rückkehr zu einem stabileren Leben und die Möglichkeit, ihre Zukunft wieder aufzubauen.

Mohammad, 11 Jahre alterzählst

«Ich habe mich riesig gefreut, als ich in diese neue Schule eintrat. Ich habe den Unterricht und meine Freunde sehr vermisst. Heute habe ich wieder ein Klassenzimmer, Lehrer und einen Ort zum Lernen. Mein Traum ist es, Ingenieur zu werden, um eines Tages am Wiederaufbau des Gazastreifens teilzunehmen.“

Sara, 12 Jahreteilt die gleiche Hoffnung:

„Ich hatte Angst, nie wieder zur Schule zu gehen. Als diese neue Schule eröffnet wurde, hatte ich das Gefühl, dass meine Zukunft wieder beginnt. Ich lerne gerne mit meinen Klassenkameraden und träume davon, Ärztin zu werden, um den Menschen in meiner Gemeinde zu helfen.»

Neben seinem Engagement für Bildung,Life for Relief and Developmentsetzt seine humanitären Programme fort, die sich an die am stärksten gefährdeten Bevölkerungsgruppen im Gazastreifen richten. Die Organisation bereitet diesen Monat eine Unterstützungskampagne für60.000 Waisenkinderquer durch den gesamten Gazastreifen.

In den letzten Monaten haben die LIFE-Teams den Waisenkindern und ihren Familien, insbesondere denen, die in den Vertriebenenlagern leben, kontinuierliche Hilfe geleistet. Diese Hilfe beinhaltet die monatliche Ausschüttung vonGutscheinezur Befriedigung der Grundbedürfnisse sowie zur regelmässigen Abgabe vonvollnahrungsmittelkörbe, mit dem Ziel, die Auswirkungen der humanitären Krise zu mildern und die am stärksten betroffenen Familien zu unterstützen.

Mit diesen Initiativen bekräftigt LIFE sein Engagement, nicht nur zur Notfallreaktion, sondern auch zum langfristigen Wiederaufbau des Gazastreifens beizutragen. Durch Investitionen in die Bildung und die Unterstützung der am stärksten gefährdeten Kinder möchte die Organisation den neuen Generationen die Möglichkeit geben, ihre Zukunft wieder aufzubauen und die Widerstandsfähigkeit ihrer Gemeinschaften zu stärken.