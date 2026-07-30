Warum Nabih Berri wieder unverzichtbar wird

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Die Rückkehr von Nabih Berri ins Zentrum der libanesischen Verhandlungen ist weder auf eine plötzliche Wiederbelebung der Popularität noch auf einen klaren politischen Sieg zurückzuführen. Es resultiert aus einem tieferen Kräfteverhältnis. Jedes Mal, wenn der Libanon in eine Phase der militärischen Konfrontation, der institutionellen Blockade oder des regionalen Feilschens eintritt, wird der Präsident der Kammer wieder zu einem fast obligatorischen Übergangspunkt. Die jüngsten Ereignisse haben dies erneut gezeigt. Die Diskussionen über den Waffenstillstand, den israelischen Rückzug, die Entwaffnung der Hisbollah, den Einsatz der Armee und die internationalen Garantien kehrten schließlich nach Ain el-Tine zurück.

Nabih Berri nimmt eine einzigartige Position ein. Er leitet die Amal-Bewegung, präsidiert das Parlament seit 1992 und bleibt der wichtigste schiitische Verantwortliche, der in das reguläre Funktionieren des Staates integriert ist. Er steht der Hisbollah nahe, ohne mit ihr identisch zu sein. Er spricht mit den Amerikanern, ohne als ihr Relais zu erscheinen. Es unterhält Verbindungen zu mehreren arabischen Hauptstädten, behält aber einen politischen Kanal nach Teheran bei. Diese Kombination verleiht ihm eine seltene Fähigkeit, Botschaften zwischen Akteuren zu vermitteln, die nicht direkt miteinander sprechen, ohne dass jeder den anderen öffentlich anerkennen muss.

Nabih Berri, der Vermittler, den niemand ignorieren kann

Im libanesischen System beruht die Macht nicht nur auf offiziellen Funktionen. Es hängt auch von der Fähigkeit ab, eine Entscheidung von den wichtigsten Gemeinschaften, bewaffneten Parteien, Institutionen und ausländischen Sponsoren zu akzeptieren. Nabih Berri kumuliert diese beiden Dimensionen. Seine Präsidentschaft des Parlaments verleiht ihm institutionelle Legitimität. Seine Kontrolle über Amal gibt ihm eine populäre und organisatorische Basis. Seine Allianz mit der Hisbollah ermöglicht es ihm, sich endlich dem Entscheidungszentrum des schiitischen Lagers zu nähern.

Diese Position erklärt, warum ausländische Verhandlungsführer regelmäßig nach seiner Meinung suchen. Sie konsultieren ihn nicht nur als Kammerpräsident. Sie wollen wissen, ob ein Vorschlag vom Tandem Amal-Hisbollah akzeptiert, toleriert oder blockiert werden kann. In den jüngsten Diskussionen hat diese Funktion eine besondere Bedeutung erlangt. Die Hisbollah ist nicht immer formell an den Verhandlungen beteiligt. Dennoch kann kein dauerhaftes Sicherheitsabkommen angewendet werden, ohne dass es zumindest akzeptiert, es nicht zu bekämpfen.

Berri fungiert dann als politischer Übersetzer. Er formuliert die internationalen Forderungen in einer für sein Lager akzeptablen Sprache neu. Umgekehrt stellt er die roten Linien der Hisbollah in einer Form dar, die mit einer staatlichen Diskussion vereinbar ist. Diese Mediation bedeutet nicht, dass er über ein absolutes Mandat verfügt. Sie bedeutet, dass er einen Vorschlag testen, Reaktionen messen und verhindern kann, dass eine anfängliche Meinungsverschiedenheit sofort zu einem Bruch wird.

Seine Rolle wird durch das Fehlen eines anderen schiitischen Gesprächspartners mit vergleichbarem Umfang verstärkt. Die anderen Verantwortlichen des Lagers sind entweder enger mit der Hisbollah verbunden oder im Ausland weniger anerkannt oder haben keine gleichwertige institutionelle Funktion. Der Staatspräsident und der Regierungschef können im Namen des Staates verhandeln. Sie können jedoch die Reaktion des wichtigsten schiitischen Blocks nicht alleine garantieren. Berri kann nicht das ganze Land binden, aber er kann oft den Zugang zu einer entscheidenden Komponente öffnen oder schließen.

Das Gewicht einer Funktion, die seit mehr als dreißig Jahren besetzt ist

Die Langlebigkeit von Nabih Berri ist ein zentrales Element seines Einflusses. Seit 1992 hat er Präsidenten, Regierungen, Kriege, militärische Rückzüge, Finanzkrisen und mehrere internationale Verhandlungsrunden erlebt. Diese Beständigkeit ermöglichte es ihm, Dossiers, Kontakte und detaillierte Kenntnisse der libanesischen Kompromissmechanismen zu sammeln.

In einem Land, in dem Institutionen oft durch informelle Vereinbarungen funktionieren, zählt dieses Gedächtnis. Berri kennt die Formulierungen, die es ermöglichen, das Gesicht einer Partei zu wahren. Er weiss, welche Worte eine sofortige Ablehnung auslösen. Er unterscheidet eine Startposition von einer echten roten Linie. Es kann auch an Präzedenzfälle, nicht eingehaltene Verpflichtungen und Versprechen erinnern, die von Mediatoren in früheren Zyklen gegeben wurden.

Diese Erfahrung macht seine Entscheidungen nicht unbestreitbar. Im Gegenteil, seine Gegner werfen ihm vor, dazu beigetragen zu haben, das politische System einzufrieren. Sie beschuldigen ihn, die Geschäftsordnung der Kammer, den parlamentarischen Kalender und die Machtverhältnisse der Gemeinschaft zu nutzen, um seinen Einfluss zu wahren. Diese Kritik bleibt stark. Sie annullieren jedoch nicht eine betriebliche Realität: in einer Krise neigen die Akteure dazu, denjenigen zu suchen, der die Abläufe beherrscht und die Parallelkanäle kennt.

Der Kammerpräsident verfügt auch über einen direkten institutionellen Hebel. Ein großer Teil der wichtigsten Vereinbarungen erfordert schließlich eine Abstimmung, ein Gesetz, eine Ratifizierung, eine Haushaltsänderung oder einen parlamentarischen Kompromiss. Selbst wenn ein Text von der Exekutive ausgehandelt wird, kann seine Umsetzung vom Parlament abhängen. Berri kann die Prüfung eines Dossiers beschleunigen, es verlangsamen oder seine Aufnahme in die Tagesordnung konditionieren. Diese Fähigkeit verwandelt politischen Einfluss in konkrete Macht.

Die Verbindung zur Hisbollah, Quelle der Stärke und Verletzlichkeit

Die Zentralität von Nabih Berri beruht weitgehend auf seinem Bündnis mit der Hisbollah. Seit Jahren koordinieren die beiden Formationen ihre Positionen zu den großen schiitischen Themen. Sie treten oft als Tandem auf, insbesondere bei Wahlen, Ernennungen und nationalen Krisen. Diese Nähe verleiht Berri in den Augen ausländischer Vermittler einen besonderen Wert.

Die Hisbollah steht nach wie vor unter erheblichem militärischem, politischem und finanziellem Druck. Er behält jedoch eine bewaffnete Kapazität, einen sozialen Apparat und eine parlamentarische Vertretung. Die Partner im Libanon können daher die Frage des Südens, der Waffen oder des Einsatzes der Armee nicht als einfaches Verwaltungsdossier behandeln. Sie müssen einen Akteur berücksichtigen, der über die Mittel verfügt, die Anwendung einer Vereinbarung zu blockieren oder anzufechten.

Berri wird gerade deshalb nützlich, weil er mit der Hisbollah sprechen kann, ohne sich völlig mit ihr zu vermischen. Er hat eine eigene Partei, eigene Netzwerke und eigene Interessen. Amal bleibt im Süden, in der Bekaa und in den schiitischen Vierteln von Beirut angesiedelt. Die Bewegung will ihren Platz im Staat bewahren. Dieser Unterschied ermöglicht es Berri, einen institutionelleren Ansatz zu verteidigen, auch wenn er die wichtigsten Anforderungen seines Verbündeten übernimmt.

Die Beziehung hat jedoch eine Grenze. Je mehr Berri als indirekter Sprecher der Hisbollah auftritt, desto kleiner wird sein Handlungsspielraum. Seine Gesprächspartner können an seiner Kompromissfähigkeit zweifeln. Innerhalb des Libanon können seine Gegner ihn beschuldigen, die Entscheidungen der bewaffneten Partei zu decken. Umgekehrt, wenn er eine Formel akzeptiert, die zu günstig für die amerikanischen oder israelischen Forderungen ist, riskiert er, von seiner eigenen Basis oder von der Hisbollah abgelehnt zu werden.

Seine Stärke kommt daher aus einem instabilen Gleichgewicht. Er muss nahe genug bei der Hisbollah bleiben, um bei ihm glaubwürdig zu sein. Es muss auch genügend Autonomie bewahren, um für andere Akteure nützlich zu sein. Diese Spannung erklärt seine manchmal festen Aussagen, gefolgt von diskreten Verhandlungen. Der öffentliche Diskurs schützt den Zusammenhalt des Lagers. Der private Austausch hält die Möglichkeit einer Einigung aufrecht.

Der Waffenstillstand hat Ain el-Tine wieder ins Zentrum gerückt

Die jüngsten Waffenstillstandsverhandlungen haben diesen Mechanismus veranschaulicht. Berri bestand darauf, die Feindseligkeiten vor weiteren politischen Fortschritten zu beenden. Er lehnte die Idee ab, dass der Libanon normal verhandeln könne, während die Streiks weitergingen und Gebiete besetzt blieben. Diese Position entsprach den Erwartungen seiner Basis, diente aber auch der Verhandlungslogik.

Indem er den Waffenstillstand zu Beginn des Prozesses setzte, versuchte er, den militärischen Notfall von den schwereren Akten zu trennen. Der israelische Rückzug, die Entwaffnung der Hisbollah, die Grenzkontrolle, die Rückkehr der Vertriebenen und der Wiederaufbau können nicht in einem Schritt geregelt werden. Die gleichzeitige Behandlung erhöht das Risiko einer Blockade. Berri verteidigte daher eine Sequenz: kämpfe beenden, Garantien einholen und dann Diskussionen über Sicherheitsmechanismen eröffnen.

Diese Methode ermöglicht es ihm auch, direkte Verhandlungen mit Israel zu vermeiden, eine hochsensible Formel im Libanon. Er bevorzugt traditionell den indirekten Austausch, der von einem internationalen Vermittler geleitet wird. Diese Architektur schützt die offizielle libanesische Position. Sie ermöglicht es auch jeder Seite, zu verhandeln, ohne den Eindruck einer politischen Normalisierung zu erwecken.

Als amerikanische Vorschläge einen schrittweisen israelischen Rückzug mit der Abgabe von Waffen der Hisbollah oder deren Beschlagnahme in bestimmten Gebieten verbanden, bestritt Berri die als unausgewogen erachteten Mechanismen. Er warnte davor, dass eine auferlegte Durchsetzung zu internen Spaltungen führen könnte. Diese Ablehnung hat ihre Rolle nicht gelöscht. Er hat sie gestärkt. Sobald eine Vereinbarung ohne lokale Akzeptanz nicht erfüllt werden kann, wird derjenige, der diese Akzeptanz aushandeln kann, wieder unentbehrlich.

Das Risiko einer internen Konfrontation verändert die Hierarchie

Der Kern des Problems ist nicht mehr nur die Grenze zu Israel. Es geht auch um die innere Stabilität. Jeder Versuch einer erzwungenen Entwaffnung der Hisbollah könnte zu einer Konfrontation zwischen Libanesen führen. Die Regierung will die Autorität des Staates wiederherstellen. Die Armee muss ihre Kontrolle ausbauen. Ein Teil der Bevölkerung fordert ein Ende der nichtstaatlichen Waffen. Aber keine Institution will dieses Ziel in einen Bürgerkrieg verwandeln.

In diesem Zusammenhang hat Berri einen entscheidenden Vorteil. Er kann die Wahrung des zivilen Friedens als gemeinsame Priorität darstellen. Diese Sprache wird sowohl von der Hisbollah als auch von ausländischen Institutionen und Hauptstädten verstanden. Jeder fürchtet einen internen Zusammenbruch, der jedes regionale Abkommen unanwendbar machen würde.

Der Kammerpräsident kann auch auf die schiitische Straße einwirken. Amal verfügt über Führungskräfte, Gemeinden, soziale Netzwerke und eine alte lokale Präsenz. Berri hat bereits gezeigt, dass er seine Anhänger zur Ruhe rufen kann, auch wenn er einen Deal öffentlich anprangert. Diese Fähigkeit zur Mobilisierung und Zurückhaltung ist für Mediatoren von Interesse. Ein Kompromiss wird nicht nur an der Unterzeichnung eines Dokuments gemessen. Er muss auch unkontrollierte Demonstrationen, Zusammenstöße und einen Bruch zwischen dem Staat und einem Teil der Bevölkerung vermeiden.

Diese Stabilisatorfunktion sollte nicht idealisiert werden. Amal selbst war an vielen Machtverhältnissen beteiligt und bleibt ein Partisanenschauspieler. Berri ist kein Schiedsrichter außerhalb des Konflikts. Er verteidigt seine Bewegung, seine Gemeinschaft und seinen Einfluss. Seine Nützlichkeit kommt gerade aus diesem Engagement. Er kann eine politische Disziplin erreichen, die ein neutraler Ombudsmann nicht erzwingen könnte.

Ein Ansprechpartner in mehreren Hauptstädten

Berris Statur übertrifft die Innenbühne. Die USA kennen ihre Rolle seit Jahrzehnten. US-Beamte nutzten es als indirekten Kanal bei früheren Verhandlungen zwischen Israel und dem Libanon. Selbst wenn sie sein Bündnis mit der Hisbollah kritisieren, wissen sie, dass ein Vorschlag, der ohne ihn übermittelt wird, die betroffenen Entscheidungsträger nicht erreichen kann.

Saudi-Arabien unterhält ein komplexeres Verhältnis zum Kammerpräsidenten. Riad misstraut dem iranischen Einfluss und der Hisbollah. Aber das Königreich versucht auch, die libanesischen Institutionen zu erhalten und einen neuen Bürgerkrieg zu vermeiden. Berri kann dann als nützlicher Gesprächspartner angesehen werden, vorausgesetzt, er blockiert nicht die Reformen oder die von den arabischen Ländern geforderte politische Neuausrichtung.

Der Iran sieht in ihm einen historischen Verbündeten des Widerstandslagers, aber auch einen pragmatischen Führer. Berri folgt nicht immer dem gleichen Ton wie die Führer der Hisbollah. Er bevorzugt oft Verhandlungen, Verfahren und schrittweise Kompromisse. Dieser Unterschied kann Teheran nützen, wenn es darum geht, die Interessen seiner Verbündeten zu wahren, ohne direkt eine Eskalation zu übernehmen.

La France, l’Égypte, le Qatar et d’autres acteurs régionaux connaissent également les réseaux d’Aïn el-Tiné. Cette multiplicité de contacts donne à Berri une fonction de carrefour. Il peut comparer les offres, détecter les divergences entre médiateurs et rechercher des garanties croisées. Dans un dossier où les engagements verbaux sont souvent contestés, la présence de plusieurs parrains peut rendre un compromis plus acceptable.

La faiblesse des institutions renforce sa centralité

Le retour de Berri ne s’explique pas seulement par ses qualités politiques. Il reflète aussi les limites des institutions libanaises. Le président de la République dispose d’une légitimité nationale, mais ses pouvoirs sont encadrés par la Constitution et par les équilibres communautaires. Le chef du gouvernement conduit l’action exécutive, mais il dépend d’un Conseil des ministres fragmenté. L’armée bénéficie d’une forte confiance, mais elle ne peut trancher seule un conflit politique sur les armes du Hezbollah.

Le Parlement devient donc un espace incontournable. Or Berri en contrôle largement le fonctionnement. Dans un système où le consensus précède souvent la procédure, sa résidence politique peut compter autant que l’hémicycle. Les délégations viennent y tester des formules avant de les rendre publiques. Les partis y cherchent un compromis sur les nominations, les lois, les budgets et les réponses aux propositions étrangères.

La crise économique accroît encore cette dépendance. La reconstruction du Sud, l’indemnisation des déplacés, la remise en état des infrastructures et le financement de l’armée exigent des décisions budgétaires. Les bailleurs internationaux conditionnent leur aide à des réformes et à des garanties. Berri peut influencer le passage des textes nécessaires. Il peut aussi défendre les intérêts des régions où Amal est implanté.

Cette concentration de leviers alimente cependant la contestation. Beaucoup de Libanais souhaitent que les institutions fonctionnent sans dépendre d’accords conclus entre quelques dirigeants. Ils voient dans la centralité de Berri le symptôme d’un système verrouillé. Ce jugement explique pourquoi son retour au premier plan suscite à la fois soulagement, méfiance et colère.

L’art de négocier sans apparaître comme celui qui cède

La méthode Berri repose sur une gestion précise du temps. Il refuse rarement toutes les discussions. Il conteste plutôt le calendrier, le format, les garanties ou l’ordre des étapes. Cette tactique lui permet de maintenir le contact tout en évitant une acceptation immédiate.

Il utilise également une distinction constante entre le principe et le mécanisme. Il peut accepter l’objectif d’un État exerçant son autorité sur tout le territoire, tout en rejetant une procédure de désarmement imposée. Il peut soutenir un cessez-le-feu, mais demander un retrait israélien vérifiable. Il peut accepter une médiation américaine, tout en refusant des pourparlers directs. Ce découpage crée des espaces de compromis.

Son langage public sert souvent à fixer un plafond. Il dénonce, avertit ou rejette afin de montrer qu’il ne cédera pas sous pression. Les négociateurs travaillent ensuite sur une formule intermédiaire. Cette pratique est classique au Liban, mais Berri la maîtrise mieux que la plupart de ses rivaux grâce à son ancienneté et à sa connaissance des acteurs.

Elle comporte aussi un risque. À force de repousser les décisions, il peut être accusé de gagner du temps pour préserver le statu quo. Les partenaires étrangers peuvent considérer que la négociation devient une méthode de blocage. Les adversaires internes peuvent estimer que chaque compromis renforce son pouvoir personnel. Son efficacité dépend donc de sa capacité à produire un résultat concret, même limité.

Un rôle incontournable, mais jamais tout-puissant

Nabih Berri est incontournable parce qu’il réunit plusieurs fonctions qu’aucun autre acteur ne concentre. Il préside une institution centrale. Il dirige un grand parti chiite. Il parle au Hezbollah. Il entretient des canaux avec Washington, Paris, Riyad et Téhéran. Il connaît les précédents juridiques et diplomatiques. Il peut enfin aider à contenir la rue.

Cette centralité ne signifie pas qu’il décide seul. Le Hezbollah conserve sa propre chaîne de commandement. Le gouvernement peut signer des engagements. Le président de la République dispose d’une légitimité spécifique. L’armée contrôle l’application sécuritaire sur le terrain. Israël, les États-Unis et l’Iran pèsent directement sur l’issue des discussions. Berri agit au croisement de ces pouvoirs, mais il ne les remplace pas.

Son influence dépend aussi de sa capacité à rester crédible auprès de camps opposés. S’il apparaît comme un simple relais du Hezbollah, les autres parties chercheront à le contourner. S’il s’éloigne trop de son allié, il perdra la fonction qui fait sa valeur. Son espace politique se trouve donc dans l’entre-deux : assez engagé pour garantir une parole, assez autonome pour négocier.

L’actualité récente montre que cet équilibre tient encore. Les projets de zones pilotes, le retrait progressif des forces israéliennes, le déploiement de l’armée et le débat sur les armes du Hezbollah nécessitent tous une acceptation politique locale. Les difficultés rencontrées sur le terrain rappellent qu’un accord international ne suffit pas. Il faut aussi des relais capables de le traduire en décisions libanaises.

Berri redevient ainsi incontournable non parce que le système s’est renforcé, mais parce qu’il reste fragmenté. Tant que l’État ne pourra pas imposer seul une décision, tant que le Hezbollah conservera une autonomie militaire et tant que les puissances étrangères négocieront par canaux séparés, Aïn el-Tiné restera l’un des lieux où les lignes peuvent se rapprocher. Les prochaines étapes dépendront désormais de la capacité des acteurs à transformer les arrangements locaux dans le Sud en mécanisme durable, sans ouvrir une confrontation interne que tous disent vouloir éviter.