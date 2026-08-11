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🏟️ Tyr — L’Arc de Triomphe & l’Hippodrome romain d’El Bass

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🏟️ Tyr — L'Arc de Triomphe & l'Hippodrome romain d'El Bass
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Au site archéologique d’El Bass à Tyr, deux monuments romains d’exception vous attendent. Un arc de triomphe de 20 mètres de haut, si emblématique qu’il figurait sur les anciens billets de 250 livres libanaises. Et l’un des hippodromes romains les mieux conservés au monde : 470 mètres de long, 36 000 spectateurs, des courses de chars du matin au soir où tous les coups étaient permis — y compris les bagarres entre cochers.
Classé patrimoine mondial UNESCO depuis 1984. 📍 Tyr, Sud-Liban.

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