Trump sucht einen Ausweg aus dem Krieg mit dem Iran

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Donald Trump versucht nun, das Dossier des Krieges gegen den Iran zu schließen, auf die Gefahr hin, den strategischen Graben mit Israel zu vergrößern. Am 10. August 2026 konzentrierte sich der amerikanische Präsident auf ein Abkommen, das die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und die Stabilisierung des Golfs nach mehreren Monaten militärischer Konfrontation ermöglicht. In Washington erwägen Beamte sogar, dass ein begrenztes Abkommen über die Schifffahrt ausreichen könnte, um das Ende des Konflikts zu verkünden, ohne sofort alle nuklearen Fragen zu regeln. Diese Entwicklung beunruhigt die Regierung von Benjamin Netanyahu, die glaubt, dass die Einstellung der Operationen Teheran Zeit geben könnte, seine militärischen Fähigkeiten wiederherzustellen. Israel behält daher die Option eines erneuten Angriffs bei, wenn der Iran sein Nuklear- oder Raketenprogramm wieder aufnimmt. Die Meinungsverschiedenheit droht nun, eine anfänglich mit einer starken amerikanisch-israelischen Koordination durchgeführte Militärkampagne in ein Tauziehen zwischen zwei Verbündeten über die Kriegsaustrittsbedingungen zu verwandeln.

Trump will nun aus dem Krieg mit dem Iran aussteigen

Donald Trumps Schwerpunktwechsel wird immer sichtbarer. Nachdem er die Drohungen gegen Teheran vervielfacht und Ende Juli neue massive Luftschläge ins Auge gefasst hatte, setzte der US-Präsident Anfang August eine weitere Operation aus, um den Verhandlungen eine Chance zu geben. Ihr unmittelbares Ziel ist nicht mehr nur militärisch. Er versucht vor allem, den Verkehr in der Straße von Hormus wiederherzustellen, deren teilweise Schließung die Energiemärkte zutiefst gestört und die Beziehungen der Vereinigten Staaten zu ihren Golfpartnern erschwert hat.

Das Weiße Haus will verhindern, dass der Krieg zu einem permanenten Konflikt wird. Die politischen und wirtschaftlichen Kosten der Konfrontation sind seit dem Ausbruch der gemeinsamen amerikanischen und israelischen Angriffe gegen den Iran Ende Februar 2026 gestiegen. Die damals verkündeten Ziele waren viel ehrgeiziger. Washington wollte den Iran daran hindern, über Atomwaffen zu verfügen, seine ballistischen Fähigkeiten reduzieren und seinen Militärapparat dauerhaft schwächen. Amerikanische Erklärungen hatten auch die Möglichkeit eines politischen Wandels in Teheran angedeutet.

Mehr als fünf Monate später änderte sich die Logik. Die Vereinigten Staaten suchen nach einer Formel, um die militärische Sequenz als Sieg darzustellen, ohne notwendigerweise alle zu Beginn des Konflikts verkündeten Ergebnisse zu erzielen. Nach Angaben der amerikanischen Presse könnte Donald Trump die vollständige Wiedereröffnung der Straße von Hormus als ausreichendes Ergebnis betrachten, um das Ende der wichtigsten Kriegsoperationen anzukündigen. Das nukleare Dossier könnte dann auf eine spätere Verhandlung verwiesen werden.

Diese Perspektive ist ein wichtiger Wendepunkt. Sie bedeutet, dass die unmittelbare Priorität der Vereinigten Staaten die Sicherheit des Seeverkehrs, die Stabilität der Energiepreise und die Verringerung der militärischen Exposition der Vereinigten Staaten im Nahen Osten wird. Für Israel ist diese Zielhierarchie weit weniger akzeptabel.

Israel fürchtet ein begrenztes Abkommen in Hormus

Die israelische Regierung betrachtet das iranische Atomprogramm und Teherans Raketenkapazitäten als direkte Bedrohungen seiner Sicherheit. Seit Beginn des Krieges haben israelische Beamte argumentiert, dass die militärische Kampagne den Iran daran hindern sollte, diese Mittel schnell wieder aufzubauen. Ein auf die Straße von Hormus begrenztes Abkommen würde daher nur einen Teil der amerikanischen Bedenken ausräumen und gleichzeitig die wichtigsten israelischen Bedenken offen lassen.

Diese Divergenz erklärt die Nervosität, die seit mehreren Tagen in Jerusalem beobachtet wird. Israelische Beamte sagten, dass sie wenig direkte Informationen über die Gespräche zwischen Washington, Teheran und den regionalen Vermittlern erhielten. Israel sei teilweise auf indirekte Kanäle angewiesen, um den Verhandlungsfortschritt zu verfolgen. Diese Situation schürt die Angst vor einem Kompromiss, bevor die israelischen Forderungen aufgenommen werden.

Die israelischen Behörden haben bereits öffentlich gewarnt, dass sie sich das Recht vorbehalten, zu handeln, wenn der Iran sein Nuklear- oder Raketenprogramm wieder aufbaut. Diese Position bedeutet nicht, dass ein neuer Angriff beschlossen wurde. Sie bestätigt jedoch, dass die israelische Armee Angriffsszenarien beibehält und dass die Regierung Netanjahu sich weigert, eine amerikanisch-iranische Vereinbarung als ausreichende Garantie zu betrachten.

Anfang August hatten auch Presseberichte darauf hingewiesen, dass Israel sich auf einen US-Angriff auf die iranische Energieinfrastruktur vorbereite. Die Operation fand schließlich nicht statt, nachdem Donald Trump beschlossen hatte, die Luftangriffe auszusetzen und den Verhandlungen den Vorzug zu geben. Nach diesen Informationen sei Israel erst verspätet über die US-Entscheidungsänderung informiert worden. Diese Episode verstärkte den Eindruck einer weniger engen Koordination als zu Beginn des Krieges.

Donald Trump und Benjamin Netanyahu haben nicht mehr den gleichen Zeitplan

Die Meinungsverschiedenheiten beziehen sich weniger auf die Wahrnehmung des Iran als auf den Zeitplan und die Ziele, die erreicht werden müssen, bevor der Kampf eingestellt wird. Donald Trump will ein schnelles, politisch vertretbares und wirtschaftlich sinnvolles Ergebnis erzielen. Benjamin Netanyahu will verhindern, dass der Iran eine Pause einlegt, um einen Waffenstillstand in eine Zeit des militärischen Wiederaufbaus zu verwandeln.

Dieser Unterschied war bereits im Juni aufgetaucht. Nach einer neuen Serie von Schlägen zwischen Israel und dem Iran forderte Donald Trump beide Länder auf, die Schüsse sofort einzustellen. Israel hatte daraufhin auf Wunsch der USA seine Angriffe eingestellt. Der US-Präsident hatte auch Druck auf die israelische Regierung ausgeübt, um bestimmte Operationen zu vermeiden, die die Gespräche mit Teheran gefährden könnten.

Bereits am 19. März hatte Donald Trump Israel aufgefordert, einen Angriff auf iranische Energieanlagen nach einem israelischen Angriff auf das Gasfeld South Pars nicht zu wiederholen. Benjamin Netanyahu hatte öffentlich zugegeben, dass die Operation von Israel durchgeführt wurde und dass Washington darum gebeten hatte, diese Art von Aktion nicht erneut durchzuführen.

Diese Präzedenzfälle belasten heute die israelischen Berechnungen. Sie zeigen, dass die USA bereit sind, die militärische Handlungsfreiheit ihres Verbündeten einzuschränken, wenn israelische Angriffe ein diplomatisches Ziel der USA bedrohen. Sie zeigen auch, dass Netanyahu nicht davon ausgehen kann, dass Trump automatisch alle von seiner Regierung beschlossenen Operationen unterstützt.

Der Krieg mit dem Iran wird für Trump zu einem politischen Problem

Der amerikanische Wille, die Intensität des Konflikts zu reduzieren, reagiert auch auf innere Zwänge. Donald Trump hatte die Kampagne gegen den Iran als eine Operation dargestellt, die schnell zu entscheidenden Ergebnissen führen könnte. Doch der Krieg dauerte an. Sie führte zu US-Verlusten, mobilisierte erhebliche militärische Ressourcen und führte zu Spannungen bei der Energieversorgung.

Die iranischen Angriffe und die Angriffe von mit Teheran verbündeten Gruppen haben auch das Feld der Konfrontation erweitert. US-Einrichtungen und Streitkräfte im Golf wurden angegriffen. Die kommerzielle Schifffahrt in der Straße von Hormus wurde stark gestört. Die Huthi im Jemen setzten ihre Operationen gegen regionale Interessen fort, während die Instabilität das Rote Meer und die Energiewege um die Arabische Halbinsel betraf.

Der Konflikt lastet also auf einem zentralen Ziel Trumps: die amerikanische Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass er Abkommen durchsetzen kann, ohne die USA dauerhaft in neuen Kriegen im Nahen Osten zu halten. Wenige Monate vor den Zwischenwahlen stellt eine aussichtslose Militäraktion ein zusätzliches politisches Risiko dar.

Das Weiße Haus sucht nun nach einem messbaren Ergebnis. Die Wiedereröffnung von Hormus bietet diese Möglichkeit. Sie würde es ermöglichen, einen Teil der Öl- und Gasströme wiederherzustellen, den Druck auf die Märkte zu verringern und die Verhandlungen als Folge des militärischen Drucks der USA darzustellen.

Hormuz wird zum wahren Schlüssel zum Kompromiss

Die Straße von Hormus wurde zum Zentrum der Diskussionen. Dieser Seeweg zwischen Iran und Oman ist eine der wichtigsten Energiepassagen der Welt. Vor dem Krieg wurde täglich ein erheblicher Teil des aus dem Golf exportierten Erdöls und verflüssigten Erdgases dorthin transportiert. Die durch den Konflikt verursachten Störungen wirkten sich daher weit über die Region hinaus aus.

Teheran hat den Wert dieses Hebels verstanden. Die iranischen Behörden verbinden nun die vollständige Wiedereröffnung der Meerenge mit mehreren US-Konzessionen. Sie fordern insbesondere die Aufhebung der Sanktionen, das Ende der militärischen Drohungen, die Lockerung der Seeblockade, die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte und Entschädigungen für die durch die amerikanischen und israelischen Angriffe verursachten Schäden.

Nicht allen diesen Anträgen wurde von Washington stattgegeben. Die Verhandlungen werden hauptsächlich über Oman und andere regionale Akteure fortgesetzt. Ein temporäres Navigationsgerät gehört zu den diskutierten Lösungen. Über die politischen Voraussetzungen für eine nachhaltige Wiedereröffnung bestehen jedoch nach wie vor erhebliche Differenzen.

Für Trump geht es darum, den Iran davon zu überzeugen, den Seeweg wieder zu öffnen, ohne den Eindruck zu erwecken, dass die USA einen zu hohen strategischen Preis bezahlt haben. Für Teheran geht es vielmehr darum, zu zeigen, dass seine Fähigkeit, Hormus zu stören, es ihm ermöglicht hat, Zugeständnisse zu erzielen, die er nicht allein durch Atomverhandlungen erworben hätte.

Israel beabsichtigt, die Fähigkeit zum autonomen Tippen beizubehalten

Angesichts dieser Entwicklung bereitet sich Israel vor allem auf die Zeit nach dem Abkommen vor. Aussagen israelischer Beamter deuten darauf hin, dass das Land nicht auf eine unabhängige Interventionsfähigkeit verzichten will. Das vorgebrachte Prinzip ist einfach: Wenn der Iran bestimmte als gefährlich geltende Aktivitäten wieder aufnimmt, könnte Israel zuschlagen, ohne auf eine neue amerikanische Kampagne zu warten.

Diese Option ist nicht mit einer sofortigen Angriffsentscheidung zu verwechseln. Bis zum 10. August gibt es keine bestätigten Beweise dafür, dass ein Datum für eine neue israelische Operation gegen den Iran festgelegt wurde. Im Gegensatz dazu zeigen mehrere Signale, dass die Hypothese in den israelischen Sicherheitsberechnungen aktiv berücksichtigt wird.

Israel kann versuchen, mehrere Kategorien von Einrichtungen anzugreifen, wenn eine neue Kampagne beschlossen wird: Infrastrukturen im Zusammenhang mit dem Raketenprogramm, Einrichtungen im Zusammenhang mit dem Nuklearprogramm, Luftverteidigungssysteme oder militärische Fähigkeiten, die das israelische Territorium direkt bedrohen könnten. Jede solche Operation birgt jedoch ein erhebliches Risiko einer Wiederaufnahme der iranischen Streiks.

Une attaque israélienne menée après un accord entre Washington et Téhéran créerait aussi une crise politique avec les États-Unis. Elle pourrait remettre en cause le cessez-le-feu, provoquer une riposte iranienne et obliger l’administration Trump à choisir entre soutenir son allié ou protéger le compromis qu’elle aurait elle-même négocié.

Le précédent de juin nourrit la méfiance israélienne

L’accord obtenu en juin avait déjà révélé les limites de l’entente entre Washington et Jérusalem. Les États-Unis et l’Iran avaient conclu un arrangement qui ne correspondait pas entièrement aux objectifs militaires défendus par Israël. Le gouvernement Netanyahu avait alors indiqué qu’il ne se considérait pas nécessairement lié par toutes les dispositions susceptibles de restreindre ses opérations régionales.

Le problème concernait notamment le Liban. Téhéran avait averti qu’une reprise des attaques israéliennes contre le Hezbollah pouvait remettre en cause la désescalade entre l’Iran et Israël. Washington cherchait donc à empêcher qu’un front périphérique ne fasse échouer une entente plus large.

Cette question reste sensible. Israël considère le Hezbollah comme une menace militaire indépendante de la négociation américano-iranienne. L’Iran, de son côté, continue de voir le mouvement libanais comme un élément de son dispositif régional, même si le rapport de forces a fortement évolué après les frappes israéliennes et les changements politiques intervenus en Syrie.

Une nouvelle entente avec Téhéran pourrait ainsi produire le même problème : Washington chercherait à stabiliser le Golfe, tandis qu’Israël voudrait conserver une liberté d’action contre les réseaux et capacités associés à l’Iran dans plusieurs pays.

Le pari américain ne règle pas la question nucléaire

La principale inquiétude israélienne reste nucléaire. Si Washington accepte de dissocier temporairement le dossier d’Ormuz de celui de l’enrichissement d’uranium, la Maison-Blanche obtiendra peut-être une sortie rapide du conflit, mais reportera la question qui avait contribué à justifier la campagne militaire.

Les États-Unis affirment que les frappes ont fortement dégradé les capacités iraniennes. Israël soutient également que les installations et infrastructures visées ont retardé les programmes de Téhéran. Il reste cependant difficile d’établir publiquement l’étendue exacte des capacités encore disponibles et le temps nécessaire à leur reconstruction.

Cette incertitude est précisément au cœur du débat. Washington peut considérer qu’une surveillance internationale, des menaces de frappes ciblées et une négociation ultérieure suffisent pour contenir le risque. Israël peut au contraire estimer qu’une reconstruction même partielle justifie une action préventive.

Le désaccord n’implique donc pas une rupture de l’alliance. Les États-Unis restent le principal soutien militaire et diplomatique d’Israël. Mais il montre que les intérêts des deux gouvernements ne coïncident pas automatiquement lorsque vient le moment de déterminer les conditions permettant de mettre fin à une guerre.

Netanyahu doit aussi composer avec ses contraintes intérieures

Benjamin Netanyahu aborde cette séquence dans un contexte politique israélien difficile. Son gouvernement fait face à des tensions sur plusieurs fronts et doit défendre devant son opinion les résultats obtenus après des mois d’opérations militaires. Accepter une fin de conflit définie essentiellement par Washington pourrait être présenté par ses adversaires comme l’abandon d’objectifs stratégiques annoncés au début de la campagne contre l’Iran.

Le Premier ministre israélien doit également tenir compte des membres les plus durs de sa coalition. Ceux-ci défendent une ligne selon laquelle la pression militaire doit se poursuivre tant que les menaces iraniennes ne sont pas durablement éliminées. Une suspension prolongée des frappes sans garanties sur le nucléaire et les missiles pourrait donc devenir un problème de politique intérieure.

À l’inverse, défier ouvertement Donald Trump comporte un coût. Israël dépend du soutien militaire américain, de l’accès à certaines munitions et de la coopération stratégique avec les États-Unis. Une opération menée contre la volonté explicite de Washington pourrait provoquer une tension rarement observée entre les deux gouvernements au cours de cette guerre.

Netanyahu doit ainsi préserver deux positions contradictoires : convaincre les Israéliens qu’il conserve une liberté militaire complète, tout en évitant de donner à Trump le sentiment qu’Israël sabote sa stratégie de sortie.

Téhéran tente d’exploiter les divergences entre alliés

L’Iran observe attentivement ce désaccord. Pour les dirigeants iraniens, toute divergence entre Washington et Jérusalem réduit la probabilité d’une nouvelle campagne coordonnée de grande ampleur. Elle peut aussi améliorer la position de Téhéran à la table des négociations.

Les autorités iraniennes disposent toutefois d’une marge étroite. Une reprise visible des activités nucléaires les plus sensibles ou une nouvelle série d’attaques contre les forces américaines pourrait convaincre Trump de revenir à l’option militaire. Le président américain continue de menacer l’Iran de frappes sévères si la négociation échoue.

Téhéran doit donc conserver suffisamment de pression pour obtenir des concessions sans franchir le seuil qui provoquerait une nouvelle offensive. Le contrôle de la navigation à Ormuz reste son principal instrument. Il offre un moyen d’exercer une pression économique internationale sans engager immédiatement une confrontation aérienne directe avec les États-Unis.

Cette stratégie comporte elle aussi un risque. Plus la perturbation du détroit se prolonge, plus les partenaires commerciaux de l’Iran et les États du Golfe peuvent se retourner contre Téhéran. L’économie iranienne subit également les effets de la guerre, des sanctions et des restrictions sur les exportations.

Une nouvelle attaque israélienne pourrait faire échouer la sortie de guerre

Le scénario le plus dangereux pour Washington serait celui d’un accord suivi rapidement d’une frappe israélienne. Téhéran pourrait alors considérer que les États-Unis n’ont pas la capacité ou la volonté de garantir la désescalade. Une riposte contre Israël pourrait entraîner une nouvelle série d’échanges de missiles, puis remettre les forces américaines sous pression dans le Golfe.

Donald Trump a déjà montré qu’il voulait empêcher ce type d’enchaînement. Lors des épisodes précédents, il a demandé à Israël de suspendre ou de limiter certaines opérations lorsqu’elles risquaient de compromettre ses négociations avec l’Iran. Cette ligne pourrait devenir encore plus ferme si la Maison-Blanche obtient un accord sur Ormuz qu’elle veut présenter comme la fin de la guerre.

Pour Israël, la question sera alors de savoir jusqu’où il peut accepter les contraintes américaines. Le gouvernement Netanyahu peut choisir d’attendre et de surveiller les activités iraniennes. Il peut aussi préparer des frappes limitées susceptibles d’être menées rapidement si des renseignements montrent une reconstruction de capacités jugées critiques.

Cette ambiguïté constitue probablement le principal moyen de pression israélien. En maintenant l’option militaire crédible sans annoncer d’opération, Israël cherche à influencer à la fois Téhéran et Washington.

Trump veut une victoire politique, Israël une garantie militaire

La différence entre les deux approches apparaît désormais nettement. Donald Trump cherche un résultat qu’il puisse présenter comme la preuve que la force américaine a contraint l’Iran à négocier et permis de rouvrir une artère essentielle de l’économie mondiale. Israël cherche une garantie plus durable contre la reconstruction de la puissance militaire iranienne.

Ces objectifs ne sont pas nécessairement incompatibles. Un accord sur Ormuz pourrait constituer une première étape avant une négociation plus large sur le nucléaire et les missiles. Mais leur calendrier diffère. Trump veut arrêter la guerre avant de régler tous les dossiers. Netanyahu redoute que l’arrêt de la guerre rende les dossiers restants plus difficiles à régler.

Le prochain test sera donc le contenu précis d’un éventuel arrangement négocié par les États-Unis, l’Iran et Oman. Si le texte ne concerne que la navigation dans le détroit et la suspension des hostilités, Israël pourrait chercher des garanties américaines supplémentaires. Si ces garanties sont jugées insuffisantes, l’armée israélienne conservera vraisemblablement ses préparatifs opérationnels.

Au 10 août, aucune nouvelle attaque israélienne contre l’Iran n’est officiellement annoncée. Mais la question n’est plus de savoir si Washington et Jérusalem partagent le même objectif général de contenir Téhéran. Elle est de déterminer qui décidera du moment où la guerre peut être considérée comme terminée, alors que les négociations sur Ormuz avancent et qu’Israël continue d’affirmer qu’il frappera de nouveau si les capacités nucléaires ou balistiques iraniennes sont reconstituées.