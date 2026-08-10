China etabliert sich als Schlüsselpartner des Libanon

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China ist jetzt der größte Lieferant des Libanon und könnte nach der gewählten statistischen Methode bereits den ersten Platz unter seinen einzelnen Handelspartnern einnehmen. Der chinesisch-libanesische Handel belief sich im Jahr 2025 auf 2,8 Milliarden US-Dollar, verglichen mit etwa 10 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt der Aufnahme diplomatischer Beziehungen im Jahr 1971, so die Zahlen, die der chinesische Botschafter in Beirut, Chen Chuandong, am 10. August 2026 vorlegte. Im ersten Halbjahr 2026 belief sich der Handel trotz des regionalen Krieges und der logistischen Störungen noch auf 1,29 Milliarden US-Dollar. Die libanesischen Zolldaten bestätigen vor allem eine unbestreitbare Realität: China war im Jahr 2025 der erste Ursprung der libanesischen Importe, vor der Schweiz und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Entwicklung bietet dem Libanon Industrie-, Technologie- und Solaranlagen zu wettbewerbsfähigen Preisen, zeigt aber auch eine strukturelle Schwäche: Die Beziehung bleibt zugunsten chinesischer Produkte weitgehend unausgewogen. Für Beirut geht es also nicht mehr nur darum, mehr aus China zu importieren. Es geht darum, chinesische Investitionen anzuziehen und mehr libanesische Produkte und Dienstleistungen auf dem chinesischen Markt zu verkaufen.

China ist bereits der erste Lieferant für den Libanon

Die Statistik von 2025 ermöglicht es, die Transformation zu messen. Der Libanon importierte in diesem Jahr Waren im Wert von mehr als 21 Milliarden Dollar. Auf China entfielen 11,73 %, auf die Schweiz 9,34 % und auf die Vereinigten Arabischen Emirate 8,07 %. Peking belegte somit eindeutig den ersten Platz unter den Anbietern auf dem libanesischen Markt. Gemäss den aus der Zollstatistik vorgelegten Daten lagen die Importe aus China je nach Basis, Konsolidierungsdaten und Buchungsmethoden zwischen 2,2 und 2,5 Milliarden Dollar.

Botschafter Chen Chuandong prognostiziert seinerseits ein chinesisch-libanesisches Handelsvolumen von insgesamt 2,8 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Diese Zahl beinhaltet den Handel in beide Richtungen und basiert auf den von der chinesischen Seite verwendeten Daten. Er stellt die wirtschaftlichen Beziehungen zu Peking auf ein Niveau, das mit dem der wichtigsten Handelspartner des Libanon für sich genommen vergleichbar oder sogar noch höher ist. Der Vergleich erfordert jedoch Vorsicht, da die chinesischen und libanesischen Statistiken die Waren nicht immer gleich zählen, insbesondere wenn sie über Zwischenhandelsplattformen transportiert werden.

Der Trend ist wichtiger als ein paar hundert Millionen statistischer Unterschied. China hat eine führende Position bei der Versorgung des Libanon eingenommen und diese Position hängt nicht mehr nur von billigen Konsumgütern ab. Chinesische Waren finden sich heute in Telekommunikation, Elektrogeräten, Elektronik, Maschinen, Fahrzeugen und Ersatzteilen, Batterien, Photovoltaikanlagen und einer Vielzahl von Geräten, die von Unternehmen verwendet werden.

Dieser Anstieg ereignete sich, als die libanesische Wirtschaft die schwerste Finanzkrise ihrer Zeitgeschichte durchlebte. Seit 2019 ist der Bankkredit praktisch zusammengebrochen, das Pfund hat den größten Teil seines Wertes verloren und die Unternehmen mussten in einer weitgehend dollarisierten und stark von Liquidität abhängigen Wirtschaft operieren. China hat von einem wesentlichen Merkmal dieses neuen Marktes profitiert: libanesische Unternehmen und Haushalte suchen stärker als bisher nach Geräten mit einem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis.

10 Millionen bis 2,8 Milliarden US-Dollar

Die Entwicklung über die lange Zeit ist spektakulär. Als der Libanon und die Volksrepublik China 1971 ihre diplomatischen Beziehungen aufnahmen, betrug der Handelsumsatz nur etwa 10 Millionen Dollar. Die heute von Peking genannte Zahl beläuft sich auf 2,8 Milliarden. Nominal hat sich der bilaterale Handel also in etwas mehr als einem halben Jahrhundert um ein Vielfaches vervielfacht.

Dieses Wachstum spiegelt zunächst die Transformation Chinas selbst wider. Die chinesische Wirtschaft der 1970er Jahre verfügte weder über die industrielle Macht noch über die Exportkapazität noch über die Integration in die globalen Ketten, die das heutige China charakterisieren. Im Laufe der Jahrzehnte haben chinesische Unternehmen die Märkte für Textilien, Elektronik, Industrieanlagen, Telekommunikation, Infrastruktur und in jüngster Zeit Energietechnologien erobert.

Der libanesische Markt erwies sich als besonders empfänglich für dieses Angebot. Das Land importiert einen großen Teil der Güter, die es verbraucht, und hat eine begrenzte industrielle Basis. Die libanesischen Händler haben in der Vergangenheit eine wichtige Rolle bei der Suche nach internationalen Lieferanten gespielt, die in der Lage sind, wettbewerbsfähige Preise anzubieten. Chinesische Industriestädte und große Großmärkte sind somit für viele libanesische Unternehmer zu üblichen Zielen geworden.

Diese Entwicklung endete nicht mit der Bankenkrise. Sie hat einfach ihre Struktur geändert. Die Verlangsamung der Kaufkraft hat einige chinesische Produkte begünstigt, die billiger sind als ihre europäischen oder amerikanischen Pendants, während die Energiekrise eine massive Nachfrage nach einer völlig anderen Warenkategorie geschaffen hat: solarmodule, Wechselrichter, Batterien und Geräte, mit denen Haushalte und Unternehmen einen Teil ihres Stroms selbst erzeugen können.

Solar hat die Art der Importe grundlegend verändert

Die Energie ist wohl das sichtbarste Beispiel für die neue Wirtschaftsbeziehung zu China. Der Zusammenbruch der öffentlichen Stromversorgung und der Anstieg der Preise für private Generatoren haben Zehntausende libanesische Haushalte und Unternehmen in die Photovoltaik getrieben. China dominiert weitgehend die weltweite Produktion von Solarmodulen, Photovoltaikzellen und einem Teil der für die Speicherung verwendeten Batterien.

Das Ergebnis zeigt sich auf den Dächern libanesischer Mehrfamilienhäuser, Häuser, Landwirtschaftsbetriebe und Unternehmen. Früher marginale Anlagen sind zu einem alltäglichen Bestandteil der Energielandschaft geworden. In vielen Fällen stammen die verwendeten Geräte direkt aus China oder werden aus chinesischen Komponenten zusammengebaut.

Diese Beziehung ist wichtig, weil sie zeigt, dass chinesische Importe nicht mehr auf die Karikatur von Konsumgütern mit geringem Wert reduziert werden können. Der Libanon importiert nun Technologien, die die Mängel seiner eigenen Infrastruktur kompensieren. Mit Solarmodulen kann Strom erzeugt werden. Akkus liefern Speicher. Telekommunikationseinrichtungen unterstützen Netzwerke, die für das Funktionieren der Wirtschaft unerlässlich geworden sind.

Der chinesische Botschafter selbst hat am 10. August auf diesem Sektor bestanden. Peking versucht, die Energiewende als einen Bereich darzustellen, in dem die Zusammenarbeit über den privaten Handel hinausgehen kann. China hat bereits Solaranlagen im Rahmen von Hilfsprogrammen geliefert und insbesondere Anlagen für den öffentlichen Telekommunikationsbetreiber Ogero unterstützt.

Die Unterscheidung ist wichtig. Der Kauf von chinesischen Schildern schafft einen Handelsfluss. Die Finanzierung eines Kraftwerks, die Bereitstellung von Ausrüstung für eine öffentliche Einrichtung oder die Teilnahme an der Modernisierung eines Netzwerks schafft eine nachhaltigere wirtschaftliche Beziehung. Der Libanon steht genau vor dieser Wahl: ein Verbrauchermarkt für chinesische Exporteure zu bleiben oder die Beziehung zu Peking zu nutzen, um einen Teil seiner Infrastruktur wieder aufzubauen.

Aber der Handel zwischen China und dem Libanon bleibt zutiefst unausgewogen

Das Gewicht Chinas bei den Importen bedeutet nicht, dass der Libanon automatisch von diesem Fortschritt profitiert. Ein wichtiger Handelspartner kann die Wirtschaft stützen, aber er kann auch ein Defizit vergrößern, wenn der Handel fast nur in eine Richtung funktioniert. Das libanesische Problem ist genau das.

Das Land kauft viel mehr chinesische Waren, als es Produkte nach China verkauft. Die Daten zu den Strömen in jede Richtung variieren je nach Statistiksystem, die allgemeine Struktur ist jedoch wenig diskutierbar. China ist ein wichtiger Lieferant für den Libanon; der Libanon bleibt ein marginaler Lieferant für China.

Dieser Unterschied ist im Gesamthandelsdefizit zu erfassen. Im Jahr 2025 überstiegen die libanesischen Importe 21 Milliarden Dollar, während die Exporte rund 3,6 Milliarden Dollar betrugen. Das Handelsbilanzdefizit erreichte damit fast 17,44 Milliarden Dollar. Sie ist trotz eines deutlichen Anstiegs der Exporte in einem Jahr um mehr als 22 % gestiegen.

Diese Situation wird natürlich nicht von China geschaffen. Das Handelsdefizit ist ein altes Merkmal des libanesischen Wirtschaftsmodells. Das Land verbraucht viele importierte Waren und produziert zu wenig exportierbare Waren, um diese Einkäufe auszugleichen. Diaspora-Transfers, Tourismus, Dienstleistungen und Kapitalzuflüsse haben historisch gesehen einen Teil dieses Ungleichgewichts ausgeglichen.

Aber der wachsende Platz Chinas macht das Problem sichtbarer. Wenn 2 bis 3 Milliarden Dollar Handel hauptsächlich in libanesischen Käufen zum Ausdruck kommen, erhöht das Wachstum des bilateralen Handels das Handelsvolumen, ohne notwendigerweise die nationale Produktionskapazität zu verbessern.

Die eigentliche Herausforderung besteht darin, libanesische Produkte nach China zu bringen

Peking scheint sich dieser Schwäche bewusst zu sein. Chen Chuandong sagte, dass die chinesischen Behörden versuchen, mehr libanesische Produkte zu identifizieren, die in China einen Markt finden könnten. Auf diesem Terrain wird sich wahrscheinlich die zukünftige Qualität der Geschäftsbeziehung abspielen.

Der Libanon kann in der industriellen Massenproduktion nicht mit China konkurrieren. Seine Bevölkerung, die Größe seines Marktes, die Energiekosten, das Fehlen einer normalen Bankfinanzierung und logistische Mängel machen eine Strategie unmöglich, die auf sehr großen Mengen standardisierter Produkte basiert. Es gibt jedoch Nischen, in denen sein Image, seine verarbeiteten landwirtschaftlichen Produkte, seine Gastronomie und einige hochwertige Produkte ihren Platz finden können.

Ein naheliegendes Beispiel ist der Wein. Der Libanon verfügt über eine international anerkannte Weinindustrie, aber seine Präsenz in China bleibt im Vergleich zu den großen französischen, australischen, chilenischen oder italienischen Exporteuren begrenzt. Olivenöl, Spezialnahrungsmittel, Konserven, Gebäck, bestimmte Alkohole und Produkte aus der landwirtschaftlichen Verarbeitung könnten ebenfalls von einer strukturierteren Zugangsstrategie profitieren.

Die Schwierigkeit besteht nicht nur darin, einen Käufer zu finden. Der nachhaltige Einstieg in den chinesischen Markt erfordert die Beherrschung der Gesundheitsstandards, der Kennzeichnung, der Zollverfahren, des Vertriebs, des Markenschutzes und des digitalen Marketings. Ein kleines libanesisches Unternehmen verfügt in der Regel nicht allein über die Ressourcen, um diese Netzwerke aufzubauen.

Die Regierung kann also anders eingreifen als mit Reden über die „Öffnung nach Osten“. Er kann die notwendigen Zertifizierungen aushandeln, Gesundheitsprotokolle beschleunigen, koordinierte Beteiligungen an chinesischen Messen organisieren und Unternehmen unterstützen, die Distributoren suchen.

Dienstleistungen stellen ein größeres Potenzial dar, als es den Anschein hat

Der chinesische Botschafter beschränkt die libanesischen Möglichkeiten nicht auf Waren. Er nennt auch Kreation, Tourismus, Kultur und Dienstleistungen. Diese Dimension ist essentiell, weil der Libanon traditionell im Dienstleistungsgeschäft einen grösseren komparativen Vorteil hat als in der Schwerindustrie.

Vor der Krise behielt Beirut einen regionalen Platz in Werbung, Design, Kreation, Architektur, Finanzen, Bildung, Gastronomie und mehreren Kulturindustrien. Ein Teil dieser Kompetenzen hat das Land seit 2019 verlassen, aber die beruflichen Netzwerke im Libanon und in der Diaspora bleiben bestehen.

China ist ein riesiger Markt für diese Sektoren, aber der Zugang ist komplexer als zu einem regionalen arabischen Markt. Sprachbarrieren, Anlageregeln, spezifische digitale Plattformen und Geschäftsgewohnheiten sind Barrieren. Die Umwandlung des diplomatischen Interesses Chinas in konkrete Möglichkeiten erfordert daher spezialisierte Vermittler und eine viel strukturiertere Strategie als bisher.

Le tourisme constitue une autre possibilité. Avant la pandémie et les crises régionales, le nombre de voyageurs chinois dans le monde avait fortement progressé. Le Liban dispose d’atouts culturels, archéologiques et naturels capables d’intéresser ce marché. Mais il lui manque encore plusieurs éléments indispensables : liaisons aériennes pratiques, promotion en langue chinoise, infrastructures stables et perception de sécurité suffisante.

Les sites de Baalbeck, Byblos, Tyr, Anjar, les montagnes, la gastronomie et les vignobles peuvent être intégrés à une offre spécifique. Encore faut-il que les agences chinoises considèrent le Liban comme une destination fiable. Dans ce domaine, la stabilité politique et militaire compte probablement davantage que n’importe quelle campagne de promotion.

Les nouvelles routes de la soie restent largement sur le papier

Les relations sino-libanaises disposent pourtant déjà d’un cadre politique susceptible d’aller plus loin. En 2017, le Liban a signé un protocole de coopération lié à l’initiative chinoise des nouvelles routes de la soie, la Belt and Road Initiative. À l’époque, plusieurs projets avaient été évoqués autour des transports, des ports, des infrastructures et de la logistique.

Presque dix ans plus tard, le bilan reste modeste. Le Liban n’est pas devenu une grande plateforme de la Belt and Road en Méditerranée. Pékin n’a pas construit au Liban d’infrastructures comparables aux grands projets financés dans certains pays d’Asie, d’Afrique ou du Moyen-Orient.

Les raisons sont largement libanaises. Le blocage politique, l’effondrement financier de 2019, la crise bancaire, l’explosion du port de Beyrouth en août 2020, les changements de gouvernement et les guerres successives ont créé un environnement peu compatible avec des engagements d’infrastructure à très long terme.

Un investisseur étranger peut accepter un risque commercial. Il hésitera davantage devant l’absence de réglementation stable, l’incertitude sur les paiements, la faiblesse institutionnelle et la possibilité qu’un contrat public soit remis en cause par un changement politique.

Chen Chuandong estime néanmoins que la reconstruction progressive du pays peut permettre de rouvrir ce dossier. La Chine observe les besoins libanais dans l’électricité, les télécommunications, les transports, les infrastructures culturelles et éventuellement les équipements publics.

Le port de Beyrouth et Tripoli donnent au Liban une valeur géographique

Le potentiel chinois tient également à la géographie. Le Liban possède deux grands débouchés maritimes à Beyrouth et Tripoli et se trouve à proximité immédiate de la Syrie. Si la reconstruction syrienne s’accélère, les ports libanais pourraient théoriquement jouer un rôle dans l’acheminement de marchandises vers l’intérieur du Levant.

Cette possibilité dépend toutefois des infrastructures et des relations avec Damas. Le Liban et la Syrie ont engagé en 2026 un processus de révision de plus de quarante accords bilatéraux touchant au commerce, au transit, aux investissements, à la fiscalité et aux déplacements. Le commerce officiel entre les deux pays était tombé autour de 250 millions de dollars après avoir autrefois approché 800 millions.

Le ministre libanais de l’Économie, Amer Bisat, estime que les échanges pourraient à terme atteindre plusieurs milliards. Si une telle évolution se produit, le Liban pourrait retrouver une partie de son rôle de plateforme maritime pour la Syrie et, au-delà, pour certains marchés arabes.

Pour les entreprises chinoises, cette géographie peut être intéressante. Un investissement dans la logistique libanaise n’aurait pas forcément pour seul objectif le marché intérieur, trop petit pour justifier certaines infrastructures. Il pourrait viser un ensemble plus large incluant la Syrie et éventuellement d’autres marchés du Levant.

Mais cette perspective reste conditionnelle. Les infrastructures routières doivent être modernisées, les douanes rationalisées et les relations politiques avec la Syrie stabilisées. Sans ces changements, la localisation du Liban ne suffit pas à créer un avantage économique.

Pékin avance jusqu’ici par des projets limités et visibles

La Chine a adopté au Liban une méthode prudente. Plutôt que de financer immédiatement de très grandes infrastructures, elle s’est concentrée sur des projets d’aide, des équipements et quelques réalisations institutionnelles clairement identifiables.

L’aide dans le solaire pour Ogero entre dans cette catégorie. Elle répond à un besoin concret et permet à la Chine de mettre en avant l’une de ses principales industries. Pékin a également soutenu la construction d’un institut supérieur de musique à Dbayeh, projet qui illustre davantage une diplomatie culturelle qu’une stratégie commerciale traditionnelle.

En mai 2026, les deux gouvernements ont encore signé un accord de coopération pour le développement. L’ambassadeur chinois l’a présenté comme une nouvelle étape dans l’assistance accordée au Liban et dans la volonté de participer à sa reconstruction.

La Chine a également fourni une aide humanitaire après les nouvelles destructions provoquées par les conflits de 2026. Ces contributions restent limitées au regard des besoins du Liban, mais elles participent à une présence chinoise qui combine commerce, aide et diplomatie.

Cette prudence contraste avec l’image parfois entretenue dans le débat politique libanais d’une Chine prête à financer immédiatement ports, centrales électriques, chemins de fer et grandes infrastructures. Pékin n’a jamais transformé ces spéculations en engagement financier massif.

La raison est simple : la Chine recherche elle aussi des projets capables d’être financés, exploités et remboursés. Elle n’a aucun intérêt à prendre en charge les conséquences des dysfonctionnements institutionnels libanais sans garanties suffisantes.

Le financement reste le principal obstacle à un bond des investissements

Le commerce sino-libanais fonctionne parce qu’un importateur libanais peut acheter une marchandise chinoise et la payer. Un investissement de plusieurs centaines de millions de dollars obéit à une logique beaucoup plus complexe. Il nécessite des contrats de long terme, un cadre tarifaire, des garanties et une visibilité sur les revenus futurs.

C’est là que la crise bancaire devient directement liée à la relation avec la Chine. Les banques libanaises ne remplissent plus normalement leur fonction de financement de l’investissement. Les entreprises travaillent largement avec leurs fonds propres ou des financements extérieurs. Un grand projet d’infrastructure ne peut fonctionner durablement dans cet environnement sans mécanisme financier spécifique.

La restructuration bancaire actuellement discutée au Parlement est donc aussi une condition de l’investissement chinois. Une banque chinoise ou une entreprise publique doit pouvoir identifier ses interlocuteurs, transférer les fonds, rapatrier des revenus et disposer d’un système juridique capable de faire respecter un contrat.

La sortie du Liban de la liste grise du Groupe d’action financière constitue un autre enjeu. Des mécanismes de conformité plus robustes faciliteraient les relations avec toutes les banques étrangères, pas seulement chinoises. La lutte contre le blanchiment, la transparence financière et le contrôle des flux deviennent ainsi des composantes très concrètes de la politique commerciale.

Il existe donc un lien direct entre des réformes présentées comme financières et la capacité du pays à attirer un investissement productif venu de Pékin.

La Chine ne remplacera pas les partenaires arabes du Liban

La progression chinoise ne signifie pas que le Liban doive choisir entre Pékin et les pays du Golfe. Les relations sont de nature différente. La Chine est principalement un fournisseur de biens et un partenaire potentiel pour l’investissement. Les États du Golfe sont particulièrement importants pour les exportations libanaises, le tourisme, les transferts de capitaux, l’emploi des expatriés et certains investissements.

La réouverture du marché saoudien aux produits libanais en juin 2026 illustre cette complémentarité. Riyad a levé une interdiction qui durait depuis près de cinq ans. Pour les producteurs agricoles et agroalimentaires libanais, l’accès au marché saoudien peut avoir un effet beaucoup plus immédiat que l’ouverture chinoise, car les goûts, les réseaux commerciaux et les distances sont plus favorables.

Les Émirats arabes unis jouent également un rôle particulier. Ils figuraient en 2025 parmi les principales destinations des exportations libanaises et parmi les grands fournisseurs du pays. La présence d’une diaspora libanaise importante facilite les échanges commerciaux et financiers.

La Chine ne remplace donc pas le monde arabe dans la stratégie économique du Liban. Elle ajoute un axe qui devient trop important pour être traité comme secondaire.

Une politique commerciale rationnelle consiste précisément à multiplier les débouchés. Le Liban a intérêt à vendre des produits agroalimentaires en Arabie saoudite, développer ses services avec les Émirats, retrouver des échanges terrestres avec la Syrie, commercer avec l’Union européenne et élargir simultanément sa relation avec la Chine.

La comparaison avec la Suisse révèle les limites des classements

Déterminer si la Chine est déjà « le premier partenaire commercial » du Liban nécessite d’ailleurs de distinguer plusieurs indicateurs. En 2025, elle était clairement le premier pays d’origine des importations. La Suisse était deuxième comme fournisseur mais première destination des exportations libanaises, avec environ 19,4 % du total selon certaines statistiques douanières.

Cette position suisse est largement liée au commerce des métaux précieux et des pierres, secteur qui pèse fortement dans les statistiques libanaises. Les Émirats étaient eux aussi une destination majeure des exportations, à plus de 16 % du total.

Si l’on additionne simplement les importations et les exportations par pays, le classement peut donc varier en fonction de la source et de la valorisation de certains flux. Les 2,8 milliards de dollars avancés par l’ambassadeur chinois suggèrent que la Chine se situe désormais au sommet ou à proximité immédiate du sommet.

Mais le titre de premier partenaire importe finalement moins que la nature de la relation. Un pays peut être numéro un parce qu’il vend énormément au Liban tout en achetant très peu de production libanaise. Une relation commerciale de moindre volume mais plus équilibrée peut avoir davantage d’effets directs sur l’emploi et l’industrie locale.

C’est pourquoi le gouvernement devrait suivre non seulement le volume total du commerce avec la Chine, mais aussi la part des exportations libanaises, leur valeur ajoutée et le nombre d’entreprises capables de pénétrer durablement ce marché.

Le premier semestre 2026 montre une résistance remarquable des échanges

Le chiffre de 1,29 milliard de dollars pour les six premiers mois de 2026 est également significatif. Il a été atteint dans un contexte régional particulièrement dégradé. Les guerres, les perturbations de la navigation et les risques sur les routes commerciales ont affecté l’ensemble du Moyen-Orient.

Si le rythme du premier semestre était simplement reproduit sur l’année entière, le commerce sino-libanais approcherait 2,6 milliards de dollars. Une extrapolation mécanique serait néanmoins imprudente car les flux commerciaux ne sont pas identiques d’un semestre à l’autre et peuvent subir de fortes variations.

La résistance des échanges confirme cependant que les produits chinois sont désormais profondément intégrés au marché libanais. Même dans un environnement de crise, les importateurs continuent de se fournir en Chine et les circuits logistiques restent actifs.

Cette solidité constitue un avantage mais aussi un risque. Une économie très dépendante d’un fournisseur pour des catégories essentielles peut devenir vulnérable aux perturbations maritimes, aux coûts du transport ou à un choc commercial international.

Le Liban a donc intérêt à conserver une diversification de ses fournisseurs, même si la compétitivité chinoise rend une forte présence de Pékin presque inévitable dans plusieurs secteurs.

Un partenariat chinois ne doit pas devenir une nouvelle économie d’importation

C’est probablement le principal avertissement à tirer des chiffres du 10 août. Le Liban peut se féliciter d’un commerce de 2,8 milliards de dollars avec la deuxième économie mondiale. Mais cette somme n’a pas la même signification si elle correspond à des machines utilisées pour produire au Liban ou à des biens consommés sans créer de capacité productive locale.

Une importation de panneaux solaires peut réduire la facture énergétique d’une entreprise et augmenter sa compétitivité. Une machine industrielle peut permettre de fabriquer des produits exportables. Un équipement de télécommunications peut améliorer la productivité. Dans ces cas, le déficit commercial finance indirectement une capacité économique.

La situation est différente lorsque les importations répondent uniquement à la consommation. Le Liban retrouve alors son ancien modèle : importer beaucoup, produire peu et financer la différence grâce aux transferts, au tourisme ou aux entrées de capitaux.

La crise de 2019 a montré la fragilité de ce modèle. La reprise ne pourra être durable si elle reproduit exactement la même structure avec de nouveaux fournisseurs.

La relation avec la Chine doit donc être jugée à partir d’un critère supplémentaire : combien d’investissements, de production et d’exportations permet-elle de créer au Liban ?

Le Liban doit négocier avec Pékin en fonction de ses propres priorités

Une stratégie économique envers la Chine supposerait enfin que Beyrouth détermine précisément ce qu’il veut obtenir. Jusqu’à présent, les relations ont largement progressé par le dynamisme du secteur privé et par des initiatives chinoises ponctuelles. Il manque encore une stratégie libanaise organisée.

Le pays peut sélectionner quelques secteurs prioritaires. L’énergie solaire et le stockage constituent un premier axe évident. Les télécommunications et l’infrastructure numérique en forment un autre. La logistique portuaire, certains transports, l’agro-industrie et éventuellement les équipements nécessaires à la reconstruction peuvent également être examinés.

Chaque projet doit toutefois être évalué économiquement. Le Liban ne gagnerait rien à remplacer une dépendance financière occidentale par des projets chinois mal négociés ou trop coûteux. Les appels d’offres, les conditions de financement, les garanties souveraines et les obligations de transfert technologique doivent rester transparents.

De la même manière, les relations avec Pékin ne doivent pas être transformées en choix géopolitique entre Chine et États-Unis. Le Liban dépend encore largement du système financier en dollars, de ses relations avec Washington, de l’Europe et des monarchies du Golfe. Sa taille économique lui impose une stratégie de diversification plutôt qu’une politique de blocs.

Pékin semble lui-même privilégier une approche pragmatique. L’ambassadeur Chen Chuandong insiste sur les échanges commerciaux, les projets concrets et les possibilités offertes par la reconstruction plutôt que sur un alignement politique libanais.

Passer du premier fournisseur au véritable partenaire

La Chine a donc déjà franchi une étape que les statistiques permettent de constater : elle est le premier fournisseur du Liban. Selon les données chinoises sur le commerce bilatéral et selon la méthode utilisée pour additionner importations et exportations, elle peut également prétendre au premier rang ou se trouver immédiatement au contact du premier partenaire commercial global.

Mais ce classement masque encore une relation très asymétrique. Pékin vend beaucoup au Liban. Le Liban vend peu à Pékin. Les investissements chinois restent modestes par rapport aux montants évoqués depuis l’adhésion libanaise aux Nouvelles routes de la soie en 2017. Les grands projets d’infrastructures n’ont pas encore suivi la progression spectaculaire du commerce.

C’est précisément là que se trouve la marge de croissance. La restructuration bancaire peut restaurer des circuits de financement. La stabilisation monétaire peut améliorer la visibilité des investisseurs. La normalisation des relations avec la Syrie peut redonner aux ports libanais une fonction de transit. La réouverture des marchés du Golfe peut renforcer les exportations et permettre aux producteurs de retrouver une taille suffisante pour chercher ensuite des débouchés plus lointains.

Dans ce scénario, la Chine ne serait plus seulement le pays qui fournit au Liban ses panneaux solaires, ses équipements, ses appareils électroniques et une partie de ses biens de consommation. Elle pourrait devenir une source de capital, de technologie et de débouchés pour les entreprises libanaises.

Les chiffres présentés par Chen Chuandong le 10 août montrent que la première partie de cette transformation a déjà eu lieu : la Chine est devenue incontournable dans le commerce libanais. La prochaine étape dépendra beaucoup moins de Pékin que de la capacité de Beyrouth à transformer 2,8 milliards de dollars d’échanges en investissements productifs et à faire monter, dans les statistiques futures, la colonne des marchandises et services vendus par le Liban à la Chine.