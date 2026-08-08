Südlibanon: Eine israelische Karte löscht die Grenze und annektiert den Südlibanon

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Eine Karte, die Anfang August 2026 vom offiziellen Konto des israelischen Außenministeriums veröffentlicht wurde, löste eine Kontroverse aus, die weit über das Thema hinausging, das sie veranschaulichen sollte. Das auf X in einer Botschaft über die Unterernährung von Kindern im Gazastreifen verbreitete Bild verzerrt mehrere Grenzen des Nahen Ostens und zeigt einen Teil derSüdlibanonin einem grafischen Ensemble, das sich vom Rest des libanesischen Territoriums unterscheidet. Die Veröffentlichung stammt zwar von einem offiziellen Kanal des israelischen Staates, es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass es sich um eine rechtliche Erklärung zur Annexion handelt oder dass sie vom Minister persönlich unterzeichnet wurde. Sie wirft jedoch eine heikle diplomatische Frage auf: wenn ein Außenministerium eine Karte veröffentlicht, die die Grenzen eines Nachbarstaates verändert, wird der Kartenfehler zu einem Akt der politischen Kommunikation, der als Infragestellung seiner Souveränität interpretiert werden kann. Im libanesisch-israelischen Kontext, der von der israelischen Militärpräsenz nördlich der Blauen Linie und den noch fragilen Verhandlungen im Jahr 2026 geprägt ist, kommt dieser Vertretung des Südlibanon eine besondere Bedeutung zu.

Das israelische Ministerium verteilt eine Karte, die den Libanon amputiert

Die offizielle israelische Botschaft bezog sich jedoch nicht auf den Libanon. Er behauptete, eine neue Studie im Zusammenhang mit UNICEF zeige eine bessere Ernährungssituation in Gaza als in mehreren arabischen Nachbarländern und sogar als in einigen europäischen Ländern. Um diese Behauptung zu untermauern, teilte das Ministerium eine Karte mit dem englischen Titel „Acute malnutrition among children under 5 in the Middle East“. Mehrere Länder sind mit akuten Unterernährungsraten verbunden, darunter der Libanon mit 1,3 %, Jordanien mit 2,3 %, Ägypten mit 3,3 %, der Irak mit 3,9 %, der Iran mit 4,2 %, Syrien mit 12,2 % und der Jemen mit 16,8 %. Gaza wird ebenfalls mit 1,3 % angezeigt. Es war diese Karte, die eine Argumentation über Gaza unterstützen sollte, die eine zweite Kontroverse eröffnete: die der Geographie, die sie präsentiert.

Das Problem ist ohne umfangreiches technisches Fachwissen sichtbar. Die Formen der Staaten, ihre Küsten und mehrere ihrer Grenzen werden verändert. Das Rote Meer verschwindet praktisch aus der Zeichnung. Ägypten ist verdrängt und verzerrt. Die Darstellung der Arabischen Halbinsel entspricht nicht der tatsächlichen Geographie. In der Levante ist die Grenze zwischen Israel und dem Libanon verwirrend gezogen. Ein Teil des Territoriums im Süden des Libanon scheint in der Grauzone absorbiert zu sein, die auf der Karte für Räume verwendet wird, die mit « no data » gekennzeichnet sind, einschließlich Israel. Das Bild vereinfacht also nicht nur eine Grenze: Es verwischt die territoriale Kontinuität des Libanon und erzeugt den Eindruck eines amputierten Südlibanon.

Eine „kartografische Annexion“, aber keine rechtliche Annexion

Diese Anomalie ist umso empfindlicher, als das Bild nicht von einem anonymen Konto oder einem Aktivisten veröffentlicht wurde. Es steht auf dem offiziellen Konto des israelischen Außenministeriums. Eine institutionelle Publikation verpflichtet die Kommunikation einer Verwaltung, auch wenn sie auf einen grafischen Fehler zurückzuführen ist. Das macht eine schlechte Karte nicht automatisch zu einer territorialen Entscheidung. Im Völkerrecht setzt eine Annexion genauere Handlungen voraus: beanspruchte Ausübung der Souveränität, legislative oder staatliche Entscheidung, administrative Eingliederung des Territoriums oder explizite Proklamation. Keines dieser Elemente erscheint in der Botschaft zur Unterernährung im Gazastreifen.

Die Formel „kartografische Annexion“ beschreibt das Phänomen daher besser als die „Annexionserklärung“. Sie übersetzt die Wirkung des Visuellen, ohne ihm einen rechtlichen Wert zuzuschreiben, den es nicht hat. Diese Unterscheidung ist essentiell. Eine offizielle Karte kann eine starke politische, symbolische und diplomatische Bedeutung haben. Sie kann auch in einer Debatte über die Absichten einer Regierung geltend gemacht werden. Aber sie verändert nicht für sich allein eine internationale Grenze und bringt keine äußere Anerkennung einer neuen Souveränität mit sich.

Die blaue Linie bleibt die Referenz der Vereinten Nationen

Im Fall der frist-Südlibanonwird die Sensibilität durch die Situation vor Ort gestärkt. Die von den Vereinten Nationen gezogene blaue Linie dient als Referenz, um den israelischen Rückzug aus dem Libanon festzustellen und Verstöße auf beiden Seiten zu überwachen. Sie wird von der UNO nicht als definitive internationale Grenze in all ihren Segmenten dargestellt, sondern bildet den zentralen operativen Bezugspunkt zwischen dem Libanon und Israel. Die am 11. August 2006 verabschiedete Resolution 1701 des Sicherheitsrates bekräftigt die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon und sieht den Abzug der israelischen Streitkräfte aus dem Südlibanon parallel zum Einsatz der libanesischen Armee und der UNIFIL vor.

Zwanzig Jahre später steht diese Architektur immer noch im Mittelpunkt des Dossiers. Im März 2026 berichtete die Interimstruppe der Vereinten Nationen im Libanon, dass die israelische Armee fünf Stellungen und zwei Pufferzonen innerhalb des libanesischen Territoriums beibehielt. Die UNIFIL bezeichnete diese Präsenz als Verstoß gegen die Resolution 1701. Sie meldete auch israelische Übergänge in der Nähe von Markaba, Aadeyssé, Kfar Kila und Ramya. Einige Monate zuvor hatte die Mission bestätigt, dass eine südwestlich von Yaroun errichtete Betonmauer die Blaue Linie überquerte und mehr als 4.000 Quadratmeter libanesisches Territorium für die Bewohner unzugänglich machte.

Diese Elemente geben jeder kartografischen Darstellung des Südlibanons eine besondere Belastung. Ein Fehler, der von einem israelischen Ministerium begangen wurde, wird nicht in der gleichen Umgebung empfangen wie ein Fehler, der ohne unmittelbaren politischen Kontext in einem Schulatlas veröffentlicht wurde. Sie kommt zu einer Zeit, in der die Vereinten Nationen Israel immer noch auffordern, sich vollständig aus den Gebieten nördlich der Blauen Linie zurückzuziehen. Am 24. April 2026 wiederholte der UN-Generalsekretär diesen Appell. Er wiederholte dies am 4. Juni, nach einer neuen Verhandlungssequenz zwischen libanesischen und israelischen Vertretern in Washington.

Ein grafischer Fehler in einem explosiven territorialen Kontext

Die Veröffentlichung des israelischen Ministeriums erfolgt daher zu einem Zeitpunkt, zu dem der Status des Geländes, die militärischen Positionen und die libanesische Souveränität aktive Verhandlungsthemen bleiben. Es ist genau dieser Kontext, der eine grafische Anomalie in einen potenziell diplomatischen Vorfall verwandelt. Für Beirut berührt jede offizielle Karte, die darauf hindeutet, dass ein Teil des Südlibanons außerhalb des Staatsgebiets liegt, direkt eine Frage der Souveränität. Für Israel wird die Korrektur und Klärung des Designs, wenn es sich um einen Herstellungsfehler handelt, zu einer Herausforderung für die institutionelle Glaubwürdigkeit.

Die Tatsache, dass die Karte andere große Fehler aufweist, spricht jedoch gegen eine zu wörtliche Lesart jeder ihrer Grenzen. Mehrere Internetnutzer bemerkten schnell das Verschwinden des Roten Meeres, die unwahrscheinliche Geometrie Ägyptens und die nicht vorhandenen territorialen Nachbarschaften. Diese Mängel geben dem Bild das Aussehen einer Karte, die mit automatisierten Werkzeugen hergestellt oder retuschiert wird, ohne dass eine strenge Kartenkontrolle erforderlich ist. Es ist nicht möglich, allein anhand des Bildes festzustellen, welche Technologie zu seiner Schaffung gedient hat. Es wäre daher unklug zu behaupten, dass sie von einer künstlichen Intelligenz erzeugt wurde. Im Gegensatz dazu ist seine geographische Defekthaftigkeit offensichtlich.

Diese Anhäufung von Fehlern verringert die Möglichkeit, darin ein territoriales Dokument zu sehen, das als offizielle diplomatische Karte erstellt wurde. Ein Ministerium, das einen Souveränitätsanspruch ankündigen möchte, würde normalerweise genaue Konturen, eine kohärente Terminologie und einen expliziten politischen Text verwenden. Hier konzentriert sich die Botschaft auf die Ernährung im Gazastreifen, während die Karte als Vergleichsbild dient. Die libanesische Anomalie erscheint daher eher als Veröffentlichungsfehler als als Rechtsform eines Gebietsanspruchs. Aber der institutionelle Ursprung der Botschaft verhindert, diesen Fehler als völlig harmlos zu betrachten.

Gaza: eine zweite Kontroverse über die Zahlen der Unterernährung

Die Kontroverse wird auch dadurch geschürt, wie das israelische Konto die Nährwertdaten darstellt. Die Botschaft besagt, dass die Situation in Gaza nun besser wäre als in allen benachbarten arabischen Staaten. Die Zahlen der akuten Mangelernährung können jedoch nur dann korrekt verglichen werden, wenn sich die Erhebungen auf kompatible Populationen, Zeiträume, Methoden und Indikatoren beziehen. Die Karte selbst gibt keine detaillierten Daten, Methoden oder direkt sichtbaren Referenzen für jedes Land an. Sie stellt Werte nebeneinander, die aus verschiedenen Jahren und verschiedenen statistischen Geräten stammen können.

Die mit dem Libanon verbundene Zahl von 1,3 % entspricht insbesondere einem in der LIMA-Umfrage im Libanon dokumentierten Ergebnis. Diese Umfrage ergab eine landesweite Prävalenz der Abmagerung von 1,3% bei Kindern unter fünf Jahren, während in einigen Untergruppen ein viel höheres Niveau festgestellt wurde. Sie berichtete auch über einen deutlichen Anstieg der Wachstumsverzögerung mit einer nationalen Prävalenz von 14%. Diese Indikatoren beschreiben nicht die gleiche Form der Mangelernährung und können nicht austauschbar sein.

Besserung im Gazastreifen bedeutet nicht das Ende der Krise

Auch für Gaza ist die jüngste Situation komplexer als die Botschaft des israelischen Ministeriums. Die am 23. Juli 2026 veröffentlichte VPI-Analyse zeigt eine signifikante Verbesserung der akuten Mangelernährung zwischen Mitte April und Ende Juni, nach dem Anstieg der humanitären und Ernährungshilfe seit dem Waffenstillstand vom Oktober 2025. Die analysierten Gouvernorate wurden dann in die Phase 1, die so genannte « akzeptable », für akute Unterernährung eingestuft. Rafah war mangels ausreichender Daten nicht klassifiziert worden. Aber der CPI prognostiziert zwischen Juli und Dezember 2026 eine Verschlechterung in Richtung Phase 2, die als « Alarm » bezeichnet wird.

Die gemessene Verbesserung bedeutet also nicht das Verschwinden des Ernährungsrisikos. Der CPI schätzt, dass bis April 2027 etwa 74.200 Kinder im Alter von 6 bis 59 Monaten eine Behandlung gegen akute Mangelernährung benötigen könnten, darunter mehr als 11.400 schwere Fälle. Die Organisation schätzt auch, dass 24.600 schwangere oder stillende Frauen im gleichen Zeitraum an akuter Unterernährung leiden könnten. In ihrem eigenen Kommentar vom Juli 2026 weist UNICEF darauf hin, dass die Fortschritte weiterhin fragil sind und von der Kontinuität des humanitären Zugangs, der Nahrungsmittelhilfe und der Ernährungsprogramme abhängen.

Die allgemeine Ernährungssituation ist immer noch gravierender als der einzige Indikator für akute Unterernährung bei Kleinkindern. Zwischen Mitte April und 30. Juni 2026 befanden sich mehr als 1,2 Millionen Menschen oder 59% der untersuchten Bevölkerung im Gazastreifen in Phase 3 oder höher akuter Ernährungsunsicherheit, was einer Krisensituation oder schlimmerem entspricht. Rund 212.000 Menschen wurden in die sogenannte Notfallphase 4 eingestuft. Für den Zeitraum von Juli bis Dezember sprechen die Prognosen von mehr als 1,4 Millionen Menschen oder 67 % der Bevölkerung, die sich in einer Krise oder in einer schwereren Situation befinden.

Diese Daten heben die seit dem Waffenstillstand beobachtete Verbesserung nicht auf. Sie zeigen vielmehr, warum die einmalige Zahl von 1,3 % die humanitäre Situation im Gazastreifen nicht zusammenfassen kann. Akute Unterernährung, Ernährungsunsicherheit, Mortalität, Zugang zu Wasser, Infektionskrankheiten und Zugang zur Gesundheitsversorgung messen unterschiedliche Dimensionen. Eine niedrige Rate zu einem bestimmten Zeitpunkt kann mit einer Bevölkerung koexistieren, die massiv von Hilfe abhängig ist oder einer raschen Verschlechterung ausgesetzt ist, wenn die Vorräte reduziert werden.

Zwei Kontroversen in einer offiziellen Publikation

Die Debatte um die Karte umfasst somit zwei verschiedene Ebenen, die nicht verwechselt werden dürfen. Der erste betrifft die politische Nutzung von Nährwertdaten und den Vergleich zwischen Gaza, Libanon und anderen Ländern. Der zweite betrifft die territoriale Vertretung des Libanon durch ein israelisches offizielles Organ. Ersteres erfordert eine methodische Auswertung der Daten. Der zweite stellt eine Frage der institutionellen Verantwortung und der Achtung der territorialen Vertretungen in einer Region, in der die Grenzen im Zentrum militärischer Spannungen bleiben.

Diplomatisch ist die zweite Ebene für den Libanon wohl die sensibelste. Eine Karte des Außenministeriums ist kein einfacher grafischer Inhalt ohne identifizierbaren Autor. Ministerien nutzen ihre offiziellen Konten, um Positionen zu äußern, auf ausländische Regierungen zu reagieren, Mitteilungen zu verbreiten und die Politik ihres Staates zu verteidigen. Diese offizielle Qualität verleiht dem, was sie veröffentlichen, zwangsläufig mehr Gewicht. Sie rechtfertigt daher, dass eine Veränderung des libanesischen Territoriums untersucht und gegebenenfalls erklärt oder korrigiert wird.

Elle ne permet cependant pas d’attribuer automatiquement le message au ministre israélien des Affaires étrangères à titre personnel. La capture disponible montre le compte institutionnel « Israel Foreign Ministry ». Elle ne comporte pas de signature ministérielle individuelle visible. Un message publié par une administration relève de la communication officielle de cette administration, mais la distinction reste importante lorsqu’il s’agit d’évaluer la portée juridique ou diplomatique d’un document. Parler d’une « déclaration d’annexion signée par le ministre » irait donc au-delà de ce que la publication permet d’établir.

Pourquoi le mot « annexion » exige une distinction

Le terme d’annexion implique en outre une réalité juridique précise. Israël a, dans son histoire, adopté des mesures législatives ou administratives explicites lorsqu’il a entendu appliquer son droit à des territoires occupés ou revendiqués. Une carte mal dessinée ne présente pas cette nature. Aucun texte accompagnant le visuel ne déclare que le Sud-Liban appartient à Israël. Aucun changement de statut n’est annoncé. Aucun acte normatif n’est cité. À ce stade, le document doit donc être traité comme une publication officielle contenant une représentation territoriale erronée ou litigieuse, non comme un acte juridique d’annexion.

Cela n’empêche pas la formule d’« annexion cartographique » d’avoir un sens descriptif dans le débat public. Elle désigne le fait qu’un territoire disparaît visuellement de la carte d’un État et se retrouve incorporé à un autre ensemble graphique. Dans un contexte de conflit, cette pratique peut être perçue comme une forme de normalisation symbolique d’une revendication, même si l’intention n’est pas démontrée. Toute analyse rigoureuse doit alors séparer trois niveaux : ce que montre l’image, ce qu’affirme le texte qui l’accompagne et ce que le droit permet d’en déduire.

Ce que montre l’image est problématique : le Sud-Liban est mal représenté et plusieurs frontières régionales sont fausses. Ce qu’affirme le texte est différent : il cherche à contester le récit d’une crise nutritionnelle à Gaza en s’appuyant sur une comparaison internationale. Ce que le droit permet d’en déduire est beaucoup plus limité : aucune annexion du Sud-Liban ne peut être établie sur cette seule base. La responsabilité politique du ministère porte donc d’abord sur la diffusion d’un document géographique défectueux depuis un compte diplomatique officiel.

Une communication qui déplace la polémique de Gaza vers le Liban

L’épisode illustre aussi les risques de la communication gouvernementale fondée sur des infographies rapides. Une erreur de taux peut fausser un débat sanitaire. Une erreur de frontière peut provoquer un incident diplomatique. Dans le cas présent, les deux risques se cumulent. Le ministère voulait défendre une lecture de la situation humanitaire à Gaza ; son visuel déplace l’attention vers la souveraineté libanaise et vers la qualité de ses propres données. La carte devient ainsi un objet politique indépendant du message qu’elle devait soutenir.

Pour le Liban, l’enjeu dépasse la seule polémique numérique. Les autorités libanaises continuent de réclamer le retrait israélien de toutes les positions situées au nord de la Ligne bleue et le respect intégral de la souveraineté nationale. Les Nations unies ont repris cette demande à plusieurs reprises en 2026. Toute représentation officielle qui brouille cette ligne intervient donc sur un dossier déjà concret, avec des soldats, des positions fortifiées, des murs et des territoires dont l’accès reste contesté.