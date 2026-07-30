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Riad Salamé : 30 ans, 6 pays, un nom — l’affaire qui secoue toujours le Liban 🇱🇧⚖️

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Riad Salamé : 30 ans, 6 pays, un nom — l'affaire qui secoue toujours le Liban 🇱🇧⚖️
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Pendant 30 ans, Riad Salamé a été salué comme l’architecte de la stabilité financière du Liban. Aujourd’hui, il est poursuivi dans au moins six pays.

📉 L’ancrage de la livre libanaise à 1507,5 en 1997
💸 L' »ingénierie financière » qualifiée de schéma « Ponzi » par la Banque mondiale
🏦 Sayrafa et la valse des taux de change multiples
📂 Forry Associates : 330 millions de dollars de commissions présumées
🇨🇭🇫🇷🇩🇪 Les enquêtes en Suisse, en France et en Allemagne
🚨 Sanctions américaines, britanniques, canadiennes
🔴 La notice rouge Interpol
⚖️ Son arrestation, sa libération sous caution, et sa mise en accusation en janvier 2026

LibnaNEWS retrace l’ensemble du dossier, des origines de la crise à ses derniers développements judiciaires.

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