Elektrizität im Libanon: die neue Roadmap

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Der libanesische Ministerrat hat am 23. Juli 2026 das vom Ministerium für Energie und Wasser vorgelegte Strategiepapier für den Elektrizitätssektor genehmigt. Die Regierung forderte auch die Vorbereitung der für ihre Umsetzung erforderlichen Dekrete. Diese Entscheidung rückt den Strom nach Jahren von Engpässen, öffentlichen Defiziten und der Abhängigkeit von privaten Generatoren wieder in den Mittelpunkt der wirtschaftlichen Agenda. Der detaillierte Inhalt des Dokuments wurde jedoch noch nicht veröffentlicht. Die quantifizierten Ziele, der Zeitplan, die geplanten Investitionen und die Kontrollmechanismen müssen daher noch präzisiert werden.

Der am Ende der Sitzung angekündigte Beschluss stellt noch keine angewandte Reform dar. Sie validiert einen politischen Rahmen der Regierung und eröffnet eine regulatorische Phase. Die betroffenen Ministerien und Stellen müssen nun die allgemeinen Leitlinien in Dekrete, Verträge, Budgets und Verfahren umsetzen. Dieser Schritt ist entscheidend. Der Libanon hat bereits mehrere Pläne für Elektrizität verabschiedet, ohne dass es gelingt, einen kontinuierlichen Dienst wiederherzustellen oder den öffentlichen Betreiber auf einen nachhaltigen finanziellen Weg zu bringen.

Ein genehmigtes, aber noch wenig detailliertes Richtlinienblatt

Informationsminister Paul Morcos wies darauf hin, dass das Dossier einen wichtigen Teil der Diskussionen im Ministerrat eingenommen habe. Laut dem offiziellen Protokoll hat die Regierung das vom Energieminister vorgelegte Blatt genehmigt und die Erteilung der entsprechenden Dekrete beantragt. Keine vollständige Präsentation des Textes hat dieses Inserat begleitet.

Dieser Mangel an Details begrenzt zu diesem Zeitpunkt die Bewertung der Politik des Elektrizitätssektors. Die Öffentlichkeit weiß noch nicht, welche Ziele für die Produktion, die Versorgungszeiten, die Verringerung der Verluste oder das finanzielle Gleichgewicht von Elektrizität aus dem Libanon festgelegt wurden. Die Regierung hat auch die Gesamtkosten der geplanten Maßnahmen nicht bekannt gegeben.

Mehrere Fragen bleiben offen. Sieht das Blatt neue Kraftwerke, eine Umstellung auf Gas, eine vermehrte Nutzung von Solarenergie oder Stromkäufe aus Nachbarländern vor? Legt sie einen Zeitplan für die Modernisierung des Übertragungsnetzes fest? Organisiert sie die Intervention privater Produzenten? Definiert sie einen Tarifschutz für bescheidene Haushalte?

Diese Elemente müssen in den Anwendungstexten oder den beigefügten technischen Dokumenten enthalten sein. Ihre Veröffentlichung wird es ermöglichen, sofort umsetzbare Maßnahmen von mittelfristigen Zielen zu unterscheiden. Es wird auch überprüft, ob die verfügbaren Finanzierungen die angekündigten Verpflichtungen abdecken.

Die Entscheidung, Dekrete zu erlassen, zeigt, dass mehrere Bestimmungen eine genaue Regulierungsgrundlage erfordern. Diese Texte müssen die Zuständigkeiten zwischen dem Energieministerium, der Elektrizität des Libanon, dem Finanzministerium und den Regulierungsbehörden aufteilen. Sie müssen auch die Regeln für die Vergabe von Aufträgen und die Verpflichtungen möglicher privater Betreiber festlegen.

Die Politik des Elektrizitätssektors angesichts von Krisen

Das libanesische Stromsystem leidet seit Jahrzehnten unter einer Diskrepanz zwischen Nachfrage und öffentlichem Angebot. Schon vor der Finanzkrise 2019 gab es regelmäßige Kürzungen. Währungskollaps, Devisenknappheit und steigende Brennstoffkosten reduzierten dann die Produktionskapazität weiter.

Elektrizität aus dem Libanon war nicht mehr in der Lage, eine stabile Stromversorgung zu gewährleisten. Haushalte und Unternehmen kompensierten dies mit Abonnements für Quartiergeneratoren und anschliessend mit privaten Solaranlagen. Dieser Wechsel verhinderte einen vollständigen Stillstand vieler Aktivitäten, schuf jedoch ein System mit mehreren Geschwindigkeiten.

Konsumenten mit Dollar-Einkommen konnten teure Panels, Batterien oder Abos finanzieren. Die schwächsten Haushalte haben ihren Verbrauch reduziert oder lange Zeit ohne Strom verbracht. Die Unternehmen haben die Kosten für private Energie in ihre Preise integriert, was die Kaufkraft belastet hat.

Der Sektor belastet auch die öffentlichen Finanzen. Seit Jahren deckt der Staat die Stromverluste des Libanon, unter anderem durch die Finanzierung von Treibstoffkäufen. Die lange eingefrorenen Tarife spiegelten weder die tatsächlichen Kosten noch die Entwicklung der internationalen Preise wider.

Nach der Krise wurde eine Tarifreform eingeleitet, die jedoch nicht ausreicht, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Ein höherer Tarif erwirtschaftet nur dann Einnahmen, wenn die Abrechnung regelmäßig erfolgt, die Zähler funktionieren und die Rechnungen tatsächlich eingezogen werden. Auch die Servicequalität spielt bei der Zahlungsannahme eine zentrale Rolle.

Produktion, Netz und Sammlung: drei miteinander verbundene Baustellen

Die Reform darf sich nicht darauf beschränken, die Menge des erzeugten Stroms zu erhöhen. Eine zusätzliche Zentrale löst Netzverluste, unbezahlte oder unregelmässige Anschlüsse nicht. Umgekehrt reicht eine Verbesserung der Sammlung nicht aus, wenn das Angebot schwach und unvorhersehbar bleibt.

Die erste Baustelle betrifft die Produktion. Der Libanon ist weitgehend von alternden Wärmekraftwerken und importierten Brennstoffen abhängig. Diese Abhängigkeit setzt das Land globalen Kursschwankungen, Finanzierungsschwierigkeiten und logistischen Störungen aus.

Die Verwendung von Erdgas wird oft als eine kostengünstigere und umweltfreundlichere Option im Vergleich zu einigen derzeit verwendeten Brennstoffen dargestellt. Die Umsetzung setzt jedoch Importinfrastrukturen, Lieferverträge und finanzielle Garantien voraus. Sie hängt auch vom regionalen Kontext ab.

Die zweite Baustelle befasst sich mit dem Transport und der Verteilung. Alte Anlagen, überlastete Leitungen und unzureichend gewartete Arbeitsplätze führen zu technischen Verlusten. Die Investitionen müssen auf Gebiete ausgerichtet sein, in denen das Netz keine zusätzliche Produktion aufnehmen oder die neuen erneuerbaren Kapazitäten nicht richtig integrieren kann.

Die dritte Baustelle betrifft nichttechnische Verluste. Illegale Anschlüsse, Betrug und unbezahlte Rechnungen reduzieren die Einnahmen des öffentlichen Betreibers. Ihre Verarbeitung erfordert zuverlässige Zähler, Inspektionsteams und politische Unterstützung bei Kontrollmaßnahmen.

Diese drei Dimensionen müssen gemeinsam vorangehen. Eine glaubwürdige Politik muss Produktion, Netzwerk und Business Governance verbinden. Sie muss auch öffentliche Indikatoren vorsehen, um die Ergebnisse zu verfolgen.

Die Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar

Die Weltbank genehmigte im Oktober 2024 eine Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar für ein Projekt, das den erneuerbaren Energien und der Stärkung des libanesischen Stromsystems gewidmet ist. Sein Ziel ist es, dazu beizutragen, sauberere, zuverlässigere und effizientere Netzdienste wiederherzustellen.

Diese Finanzierung stellt einen wichtigen Hebel dar, deckt jedoch nicht den gesamten Bedarf der Branche ab. Es soll gezielte Investitionen unterstützen und bestimmte Reformen begleiten. Auszahlungen hängen in der Regel von Verfahren, Beschaffungsplänen und Nachverfolgungsanforderungen ab.

Das internationale Projekt kann Netzarbeiten, Anlagen oder erneuerbare Kapazitäten finanzieren. Es kann auch zur institutionellen Stärkung beitragen. Ihre Wirksamkeit hängt jedoch von der Abstimmung zwischen den Prioritäten des Vermieters und dem von der Regierung genehmigten Politikblatt ab.

Der Ministerrat muss Überschneidungen zwischen den Programmen vermeiden. Jede Investition muss einer bestimmten Funktion entsprechen: Produktion, Transport, Verteilung, Zählung oder Verwaltung. Eine unzureichende Koordinierung könnte dazu führen, dass Ausrüstungen finanziert werden, ohne die Hindernisse anzugehen, die ihre Verwendung einschränken.

Der Betrag von 250 Millionen Dollar wurde auch während des Austauschs zwischen dem Informationsminister und den Journalisten nach der Sitzung besprochen. Die berichtete Antwort schien sie mit der digitalen Transformation in Verbindung zu bringen. Der Rat genehmigte jedoch separat ein Darlehen in Höhe von 150 Millionen US-Dollar für dieses Dossier.

Die Abklärung der Beträge ist notwendig. Die Finanzierung in Höhe von 250 Millionen US-Dollar bezieht sich auf das zuvor von der Weltbank genehmigte Stromprojekt. Das in der Sitzung vom 23. Juli angekündigte Darlehen in Höhe von 150 Millionen zielt auf die Digitalisierung der öffentlichen Dienstleistungen ab. Beide Programme erfüllen nicht die gleichen Ziele.

Der erwartete Platz der erneuerbaren Energien

Der rasante Aufstieg von Solarmodulen hat die libanesische Energielandschaft grundlegend verändert. Angesichts der Stromausfälle und der Kosten für Generatoren haben Haushalte, Geschäfte, Krankenhäuser und Institutionen ihre eigenen Systeme installiert.

Dieser Fortschritt reduzierte den Druck auf das Netz zu bestimmten Zeiten. Sie hat auch eine verteilte elektrische Kapazität geschaffen, die direkt von den Verbrauchern finanziert wird. Das Phänomen hat sich schneller entwickelt als der regulatorische Rahmen.

Die neue Politik des Elektrizitätssektors muss diese Realität berücksichtigen. Sie muss Normen für Installationen, Batterien, Anschlüsse und Sicherheit festlegen. Sie muss auch die Bedingungen festlegen, unter denen die Erzeuger einen Überschuss in das Netz einspeisen können.

Die Entwicklung der Solarenergie in großem Maßstab erfordert Leitungen, die in der Lage sind, den erzeugten Strom zu transportieren. Es setzt auch zusätzliche Lagermechanismen oder Produktionsmittel für sonnenlose Perioden voraus.

Die Behörden müssen verhindern, dass die Energiewende die Ungleichheiten verschärft. Haushalte, die keine eigenen Geräte kaufen können, dürfen nicht von einem modernisierten öffentlichen System ausgeschlossen werden. Kollektive Projekte, kommunale Einrichtungen oder angepasste Finanzierungsmechanismen können diese Lücke schließen.

Die Frage der Tarife bleibt mit dieser Entwicklung verbunden. Je mehr Grossverbraucher das Netz teilweise dank Solarenergie verlassen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der öffentliche Betreiber Einnahmen verliert. Eine schlecht konzipierte Preisgestaltung könnte einen wachsenden Anteil der Fixkosten auf die am wenigsten ausgestatteten Abonnenten verlagern.

Eine Regulierungsbehörde im Herzen des Geräts

Governance ist einer der Haupttests der Reform. Der Sektor wurde lange Zeit durch eine Konzentration von Entscheidungen im Ministerium und beim öffentlichen Betreiber verwaltet. Internationale Partner haben immer wieder eine unabhängigere Regulierung und getrennte Verantwortlichkeiten gefordert.

Eine Regulierungsbehörde muss in der Lage sein, die Lizenzen zu überwachen, die Tarife zu überwachen, die Qualität der Dienstleistungen zu kontrollieren und bestimmte Beziehungen zwischen den Betreibern zu vermitteln. Ihre Wirksamkeit hängt von ihrer Unabhängigkeit, ihren Mitteln und der Transparenz ihrer Entscheidungen ab.

Die bloße Erstellung oder Aktivierung einer Behörde garantiert nicht, dass sie funktioniert. Sie muss über Experten, ein Budget und Zugang zu Branchendaten verfügen. Sie muss auch begründete Entscheidungen und regelmäßige Berichte veröffentlichen.

Der Regulierungsrahmen muss das Verhältnis zwischen dieser Behörde und dem libanesischen Ministerium für Energie und Elektrizität präzisieren. Das Ministerium bestimmt die öffentliche Ordnung. Die Regulierungsbehörde wendet die Regeln an und überwacht den Markt. Der Betreiber erzeugt, kauft, transportiert oder verteilt den Strom nach dem gewählten Modell.

Eine klare Trennung reduziert Interessenkonflikte. Sie stärkt auch das Vertrauen der Investoren. Private Unternehmen zögern, Infrastrukturen zu finanzieren, wenn sich die Regeln ohne vorhersehbares Verfahren ändern können oder wenn die öffentliche Stelle mehrere Funktionen hat.

Tarife und Sozialschutz: das empfindliche Gleichgewicht

Die finanzielle Genesung von Elektrizität aus dem Libanon erfordert regelmäßigere Einnahmen. Die Regierung muss jedoch einen begrenzten Ansatz zur Erhöhung der Tarife vermeiden. Die Haushalte zahlen bereits mehrere Energierechnungen zwischen dem öffentlichen Netz, den Generatoren und den privaten Geräten.

Die tatsächlichen Kosten sind mit der Anzahl der geleisteten Stunden zu vergleichen. Eine höhere öffentliche Rechnung kann akzeptabel werden, wenn sie einen wesentlichen Teil der Ausgaben für Generatoren ersetzt. Es wird schwieriger zu ertragen sein, wenn die Ernährung schwach bleibt.

Ein sozialer Mechanismus kann einen Basiskonsum schützen. Sie kann in Form eines progressiven Tarifs, einer subventionierten Tranche oder einer gezielten Hilfe erfolgen. Seine Finanzierung muss explizit sein, um kein verstecktes Defizit zu schaffen.

Les autorités doivent aussi traiter les arriérés accumulés par certaines administrations et institutions publiques. L’État ne peut pas demander aux ménages de payer régulièrement tout en laissant ses propres organismes retarder leurs règlements.

La transparence des factures sera essentielle. Les abonnés doivent pouvoir comprendre la quantité consommée, le tarif appliqué, les taxes et les éventuels frais fixes. Les procédures de contestation doivent également fonctionner.

L’installation de compteurs modernes peut améliorer la facturation. Elle peut réduire les estimations et faciliter le suivi de la consommation. Elle soulève cependant des questions de coût, de protection des données et de maintenance.

Le secteur privé sous conditions de transparence

La politique approuvée pourrait ouvrir davantage le secteur à des producteurs privés. Cette participation peut accélérer les investissements lorsque l’État manque de capitaux. Elle peut aussi introduire de nouvelles compétences techniques.

Le recours au privé ne garantit pas automatiquement des prix plus bas. Tout dépend des contrats, des risques transférés et des conditions de concurrence. Un accord mal négocié peut engager l’État sur des paiements élevés pendant plusieurs années.

Les appels d’offres devront donc être publics et compétitifs. Les critères d’attribution, les offres reçues et les contrats signés doivent pouvoir être contrôlés. Les clauses tarifaires doivent être compatibles avec la capacité de paiement du système.

Le gouvernement devra aussi définir le rôle d’Électricité du Liban. L’établissement peut rester acheteur central, gestionnaire du réseau ou opérateur intégré. Chaque modèle comporte des risques et nécessite des règles différentes.

La production décentralisée ajoute une autre dimension. Des municipalités, des coopératives ou des groupes d’entreprises peuvent développer des installations locales. Leur raccordement exige un cadre technique et commercial uniforme.

Une ouverture mal organisée pourrait fragmenter davantage le système. Une ouverture encadrée pourrait, au contraire, diversifier l’offre et réduire la dépendance à quelques centrales.

Les décrets comme premier test politique

L’adoption du document par le Conseil des ministres donne au gouvernement une base politique commune. Le premier test sera désormais la rapidité de préparation des décrets demandés.

Ces textes devront être suffisamment précis pour permettre l’exécution. Ils ne doivent pas seulement reprendre des principes généraux. Ils devront fixer des délais, désigner les autorités responsables et définir les mécanismes de contrôle.

Le Parlement pourrait également être appelé à intervenir si certaines mesures exigent une modification législative. La distinction entre ce qui relève d’un décret et ce qui nécessite une loi devra être clarifiée.

La publication du texte intégral de la feuille renforcerait la transparence. Elle permettrait aux experts, aux syndicats, aux entreprises et aux associations de consommateurs d’examiner les choix retenus.

Le gouvernement devra aussi présenter un tableau de financement. Celui-ci devrait distinguer les prêts, les dons, les investissements privés et les ressources propres d’Électricité du Liban. Il devrait préciser le coût de chaque phase.

Un calendrier public permettrait enfin de mesurer l’avancement. Les autorités pourraient fixer des objectifs trimestriels ou annuels sur les heures d’alimentation, la collecte, les pertes, les travaux de réseau et les capacités renouvelables.

Une réforme jugée sur les heures de courant

Pour les citoyens, le succès ne se mesurera pas au nombre de documents adoptés. Il dépendra des heures d’électricité disponibles, de la stabilité du voltage et du coût total payé chaque mois.

Les entreprises attendent une alimentation prévisible pour réduire l’usage des générateurs. Les hôpitaux, les écoles et les services publics ont besoin d’un courant continu pour fonctionner normalement.

Une amélioration progressive peut déjà produire des effets économiques. Chaque heure supplémentaire fournie par le réseau public peut réduire les coûts de carburant, le bruit et la pollution liés aux générateurs.

La crédibilité de la politique du secteur de l’électricité dépendra donc de résultats visibles. Le gouvernement devra expliquer les écarts éventuels entre les objectifs et l’exécution. Il devra aussi publier des données régulières sur la production et les recettes.

La décision du 23 juillet ouvre une nouvelle séquence, mais elle ne met pas fin aux incertitudes. Le contenu complet de la feuille, les décrets, le calendrier et les premiers marchés publics restent attendus. Leur publication montrera si le gouvernement a adopté un programme opérationnel ou seulement une nouvelle orientation dans un secteur où les plans se sont souvent succédé sans rétablir durablement le courant.