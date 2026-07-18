Israël annonce un retrait partiel des zones pilotes au Liban-Sud : vers une mise en œuvre fragile du cadre américain ?

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Le 18 juillet 2026, en fin d’après-midi, les autorités israéliennes ont confirmé des préparatifs en vue d’un retrait limité de troupes de deux zones pilotes dans le sud du Liban, conformément aux dispositions du cadre d’accord trilatéral signé en juin avec Beyrouth et Washington. Cette annonce, relayée par des sources diplomatiques et médiatiques israéliennes, intervient au terme d’une journée marquée par des discussions intenses autour de la mise en œuvre de cet accord, alors que le président libanais Joseph Aoun s’apprête à se rendre aux États-Unis.

Un retrait partiel encore au stade des préparatifs

Les informations diffusées en fin de journée font état de préparatifs israéliens pour évacuer deux zones pilotes. Elles ne permettent pas encore d’affirmer que les troupes ont quitté les secteurs concernés. La distinction reste essentielle. Une décision militaire peut être annoncée, préparée puis retardée en raison d’un désaccord technique, d’une exigence sécuritaire ou d’un changement politique.

Les autorités israéliennes auraient commencé à organiser les mouvements de leurs unités. Cette phase comprend normalement le retrait des équipements, la réduction des postes avancés, la sécurisation des axes et la transmission des coordonnées aux médiateurs. L’armée libanaise doit ensuite entrer dans les secteurs évacués selon un calendrier coordonné.

Aucune carte définitive n’a été rendue publique samedi. Les noms précis des deux zones restent donc à confirmer officiellement. Des informations antérieures ont évoqué des secteurs situés autour de positions occupées depuis la reprise des combats. Elles ont aussi fait référence à des zones proches du château de Beaufort et à d’autres points de la bande contrôlée par Israël.

Le caractère limité du retrait doit également être souligné. Israël ne prévoit pas, à ce stade, d’évacuer l’ensemble des territoires occupés dans le sud du Liban. Les deux zones pilotes représentent une première expérience. Elles doivent permettre de tester le déploiement exclusif de l’armée libanaise et l’absence d’armes appartenant à des acteurs non étatiques.

L’annonce constitue donc un signal politique, mais pas encore un changement territorial pleinement établi. Le premier indicateur concret sera l’entrée visible de l’armée libanaise dans les secteurs concernés. Le second sera la possibilité pour les habitants déplacés de revenir sous protection de l’État.

Le mécanisme américain des zones pilotes

Le principe des zones pilotes apparaît dans le cadre négocié en juin entre le Liban, Israël et les États-Unis. Il prévoit qu’Israël se retire progressivement de certains secteurs, tandis que l’armée libanaise y déploie ses unités et assume un contrôle exclusif. Les armes et les combattants n’appartenant pas aux forces de l’État doivent en être écartés.

Les deux premières zones ont été choisies d’un commun accord par les armées libanaise et israélienne, avec une coordination américaine. D’autres secteurs pourraient être ajoutés si la première phase fonctionne. Leur sélection doit toutefois rester soumise au consentement des parties.

Washington présente le mécanisme comme une méthode progressive. Au lieu d’attendre un accord complet sur l’ensemble du sud, les participants commencent par des zones limitées. Ils peuvent ainsi tester les procédures de retrait, de relève militaire, de surveillance et de retour des populations.

Cette approche répond à une logique opérationnelle. Elle réduit le risque d’un vide sécuritaire entre le départ des forces israéliennes et l’arrivée de l’armée libanaise. Elle permet aussi aux médiateurs de vérifier les engagements de chaque partie avant d’étendre le dispositif.

Le Liban accepte le principe des zones pilotes comme une étape vers un retrait total. Il refuse cependant qu’elles deviennent une solution définitive. Beyrouth demande un calendrier global et des garanties sur l’ensemble des territoires occupés. Israël veut, de son côté, examiner chaque secteur séparément et conserver une marge de décision liée à ses exigences sécuritaires.

Cette divergence demeure au cœur du processus. Le mécanisme peut ouvrir la voie à un retrait plus large. Il peut aussi produire quelques évacuations limitées sans régler le statut du reste de la zone occupée.

Les discussions de Rome ont préparé la phase technique

Les délégations libanaise et israélienne se sont retrouvées à Rome le 15 juillet sous médiation américaine. Cette sixième série de discussions portait principalement sur l’application des zones pilotes. Les participants ont travaillé sur des lignes directrices destinées à organiser les premières opérations.

Les échanges ont été décrits comme positifs et productifs par un responsable américain. Les parties auraient progressé sur les principes généraux. Les discussions doivent désormais entrer dans une phase technique. Celle-ci concerne les cartes, les horaires, les itinéraires, les moyens de communication et les mécanismes de vérification.

Rome n’a pourtant pas produit de retrait immédiat. Une source militaire libanaise indiquait encore samedi matin qu’aucun nouveau site n’avait été remis à l’armée. Les unités libanaises continuaient leurs patrouilles dans leurs secteurs habituels.

Une réunion tripartite par visioconférence devait permettre d’avancer sur les détails. Elle a été reportée pour des raisons techniques attribuées aux parties américaine et israélienne. Aucune nouvelle date n’avait été annoncée au moment où les informations sur les préparatifs de retrait ont commencé à circuler.

L’annonce israélienne peut donc être interprétée comme le prolongement des discussions de Rome. Elle peut aussi servir à montrer que le processus n’est pas bloqué malgré le report de la réunion. Seule l’exécution permettra de déterminer si les préparatifs correspondent à un calendrier déjà accepté.

Les médiateurs américains devront assurer la continuité entre les décisions politiques et les ordres militaires. Une mauvaise coordination pourrait provoquer un retard ou un incident. Le retrait doit être suffisamment précis pour éviter que les deux armées se retrouvent face à face sans règles claires.

Israël cherche à limiter la portée de l’évacuation

Israël présente les zones qu’il contrôle dans le sud du Liban comme une ceinture de sécurité destinée à protéger ses localités frontalières. Ses forces occupent une bande qui atteint, dans certains secteurs, plusieurs kilomètres de profondeur. Le gouvernement israélien affirme qu’il ne procédera pas à un retrait complet tant que le Hezbollah conservera ses capacités militaires.

Cette position explique le caractère limité de l’annonce. Israël accepte d’évacuer deux zones, mais ne renonce pas à l’ensemble de son dispositif. Il veut vérifier que l’armée libanaise contrôle effectivement les secteurs remis et qu’aucune présence armée du Hezbollah n’y réapparaît.

Le gouvernement israélien cherche également à conserver un droit de regard sur la mise en œuvre. Il peut demander des garanties américaines, des inspections ou des rapports. Il peut aussi conditionner les étapes suivantes aux résultats observés dans les premières zones.

Pour Beyrouth, cette méthode comporte un danger. Israël pourrait utiliser chaque incident ou chaque désaccord pour suspendre le calendrier. Il pourrait aussi choisir des secteurs situés en dehors des positions les plus stratégiques, tout en maintenant son contrôle sur les hauteurs ou les axes dominants.

L’annonce d’un retrait partiel ne répond donc qu’à une partie des demandes libanaises. Elle ne règle ni l’étendue de la zone occupée, ni le statut des positions restantes, ni le calendrier final. Elle ouvre seulement une première brèche dans le statu quo.

La réaction libanaise dépendra du contenu réel de l’opération. Un retrait symbolique, limité à des zones périphériques, serait difficile à présenter comme une avancée majeure. Une évacuation portant sur des positions militairement importantes aurait une portée plus significative.