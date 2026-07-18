🇺🇸🇮🇱 LE VOTE QUI CHANGE TOUT

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Le 15 juillet 2026, plus de 100 démocrates de la Chambre des représentants ont voté pour couper l’aide militaire américaine à Israël. Parmi eux : Nancy Pelosi elle-même.

L’amendement a échoué (314-104), mais il révèle une fracture historique : l’opinion américaine bascule, AIPAC dépense des fortunes pour verrouiller le Congrès, et le réseau d’influence bâti par Netanyahou depuis ses années à Washington est plus que jamais sous tension.

📊 Vote, sondages Gallup, AIPAC, réseau Netanyahou : tout, sources à l’appui.

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