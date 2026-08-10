Éclipse solaire : le Liban ne verra rien le 12 août

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Le mercredi 12 août 2026, une éclipse solaire totale traversera une partie de l’hémisphère Nord, mais elle ne sera pas visible depuis le Liban, pas même sous forme partielle. La bande de totalité passera par l’Arctique, le Groenland, l’Islande, une partie du nord de la Russie, l’Atlantique, le nord de l’Espagne et une petite zone du Portugal. Une éclipse partielle sera observable dans une grande partie de l’Europe, au nord de l’Amérique du Nord et dans le nord-ouest de l’Afrique. Le Liban restera toutefois en dehors de la pénombre projetée par la Lune sur la Terre. À Beyrouth, Tripoli, Zahlé, Saïda ou Tyr, le Soleil ne sera donc pas occulté le 12 août. Pour les observateurs libanais, le prochain rendez-vous solaire directement visible sera l’éclipse du 2 août 2027, qui apparaîtra partiellement depuis le pays. L’événement de mercredi reste néanmoins remarquable à l’échelle astronomique, car il s’agira de la première éclipse solaire totale visible depuis l’Europe continentale depuis celle du 11 août 1999.

Le Liban restera entièrement hors de la zone d’éclipse

Les cartes de visibilité publiées par la NASA et les calculs astronomiques spécialisés sont sans ambiguïté. La trajectoire de l’ombre de la Lune passera très au nord puis à l’ouest du Liban. La pénombre, qui permet de voir une éclipse partielle, couvrira une grande partie de l’Europe et du nord-ouest de l’Afrique, mais sa limite orientale ne s’étendra pas jusqu’au territoire libanais.

La conséquence est simple : depuis le Liban, le disque solaire conservera son apparence normale pendant toute la durée du phénomène. Aucun croissant solaire ne sera visible, aucune baisse directement perceptible de luminosité ne sera provoquée par l’éclipse et aucun horaire particulier d’observation ne s’applique au pays. Les personnes qui se trouveront à Beyrouth ou dans les autres régions libanaises n’auront donc pas besoin de se déplacer vers un point élevé ou un horizon dégagé pour tenter de voir le phénomène : la géométrie de l’éclipse l’exclut entièrement.

Cette absence de visibilité peut surprendre parce que l’éclipse sera très largement observable en Europe. La pénombre couvrira notamment la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Portugal et de larges portions du continent. Mais une éclipse solaire n’est pas un événement visible depuis tout l’hémisphère éclairé. La Lune projette sur la surface terrestre une ombre dont la position dépend avec une très grande précision de l’alignement entre le Soleil, la Lune et la Terre.

Le Liban se trouvera simplement trop à l’est et trop au sud de la zone concernée. Cette situation est différente de celle d’une éclipse lunaire, qui peut être visible simultanément depuis toute une moitié de la Terre dès lors que la Lune se trouve au-dessus de l’horizon. Une éclipse solaire est au contraire fortement localisée.

Pourquoi l’Espagne verra l’éclipse et pas le Liban

Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil. Lorsque l’alignement est suffisamment précis, son ombre atteint la surface terrestre. Cette ombre comporte deux zones principales. L’ombre centrale, appelée ombre ou umbra, est très étroite : un observateur qui se trouve à l’intérieur voit le Soleil entièrement recouvert par la Lune. Autour de cette bande se trouve la pénombre, beaucoup plus large, où seule une partie du Soleil est occultée.

Le 12 août, l’ombre centrale suivra une trajectoire qui traversera d’abord les régions arctiques et le Groenland, puis l’Islande et l’Atlantique avant d’atteindre la péninsule Ibérique en fin de journée. Le nord de l’Espagne se trouvera dans une position particulièrement favorable. Plusieurs régions espagnoles verront le Soleil disparaître complètement pendant un court intervalle alors qu’il sera relativement bas sur l’horizon ouest.

La pénombre s’étendra bien au-delà de cette bande. Une grande partie de l’Europe observera donc une éclipse partielle, avec une fraction du Soleil masquée qui dépendra de la distance à la bande de totalité. Plus un observateur sera proche de cette bande, plus l’occultation sera importante. À mesure que l’on se déplacera vers le sud-est de la Méditerranée, la fraction occultée diminuera jusqu’à atteindre zéro avant le Liban.

Cette géométrie explique pourquoi deux villes séparées par quelques milliers de kilomètres peuvent connaître des expériences radicalement différentes le même jour. En Espagne, certains observateurs verront la couronne solaire apparaître autour du disque noir de la Lune pendant la totalité. Au Liban, l’événement n’aura aucune manifestation visuelle.

L’Espagne et l’Islande au cœur du spectacle

L’éclipse du 12 août attire une attention particulière en Espagne parce que la trajectoire de totalité traversera une partie du territoire en fin de journée. Plusieurs régions du nord et du nord-est du pays se trouveront dans la bande où le Soleil sera entièrement occulté. Le spectacle dépendra cependant fortement de la météo et de la visibilité vers l’ouest, le Soleil étant relativement bas lorsque l’éclipse atteindra la péninsule.

L’Islande constituera également une destination importante. La bande de totalité traversera l’île et offrira, si les conditions météorologiques le permettent, un spectacle très différent de celui observé en Espagne. Le Groenland et les régions arctiques connaîtront aussi la totalité, mais leur accessibilité est évidemment plus limitée.

La NASA indique également qu’une petite partie du Portugal pourra être concernée par la totalité, tandis que de larges zones voisines observeront une éclipse partielle très importante. Le caractère spectaculaire de l’événement provient précisément de cette bande très étroite : sortir de quelques dizaines ou centaines de kilomètres de la zone centrale suffit à transformer une éclipse totale en éclipse partielle.

Pour les voyageurs libanais qui souhaitent spécifiquement voir la totalité, il ne suffira donc pas de se rendre n’importe où en Europe. Une personne située à Paris ou à Rome verra une éclipse partielle, pas la disparition complète du Soleil. Il faudra atteindre la bande de totalité, notamment en Espagne, en Islande ou dans les autres zones traversées par l’ombre centrale.

Une première en Europe continentale depuis 1999

L’événement possède également une forte dimension historique pour l’Europe. La dernière éclipse solaire totale visible depuis une partie importante de l’Europe continentale remontait au 11 août 1999. Cette éclipse avait traversé plusieurs pays européens avant de poursuivre sa route vers le Moyen-Orient et l’Asie.

Vingt-sept ans plus tard presque jour pour jour, l’éclipse de 2026 ramène la totalité sur le continent européen. L’Espagne sera particulièrement favorisée, et elle le sera encore davantage l’année suivante : le 2 août 2027, une autre éclipse totale traversera le sud du pays avant de franchir l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient.

Pour le Liban, c’est précisément l’éclipse de 2027 qui sera beaucoup plus intéressante. Les listes astronomiques de visibilité indiquent qu’une éclipse solaire partielle sera alors observable depuis le territoire libanais. Le pays ne se trouvera pas dans la bande de totalité, mais une partie du Soleil sera effectivement masquée.

Cette proximité entre deux grandes éclipses explique aussi la confusion possible autour du phénomène du 12 août 2026. L’Europe connaît une séquence astronomique particulièrement remarquable en 2026 et 2027, mais les zones de visibilité changent considérablement d’une éclipse à l’autre.

Une éclipse totale n’a rien d’une simple éclipse partielle

Lors d’une éclipse partielle, le ciel reste généralement beaucoup plus lumineux que ne l’imaginent les personnes qui n’en ont jamais observé. Même lorsqu’une fraction importante du Soleil est masquée, la partie restante continue à produire une luminosité considérable. L’œil humain s’adapte et peut ne pas percevoir immédiatement la diminution.

La totalité produit un changement beaucoup plus spectaculaire. Lorsque le dernier fragment de photosphère disparaît, la luminosité chute brutalement. La couronne solaire, normalement invisible à cause de l’éclat de la surface du Soleil, devient observable autour du disque noir de la Lune. Les étoiles et certaines planètes peuvent apparaître, tandis que la température peut diminuer temporairement.

Cette phase ne dure que quelques instants pour un observateur donné, car l’ombre lunaire se déplace rapidement sur la surface terrestre. Sa durée dépend de la position dans la bande de totalité. Les personnes placées près de la ligne centrale bénéficient généralement d’une totalité plus longue que celles situées près des limites.

Le phénomène de 2026 ne doit toutefois pas être confondu avec les éclipses les plus longues possibles. La durée maximale de la totalité restera de quelques minutes. Pour le public, l’intérêt réside moins dans la longueur exceptionnelle que dans la localisation européenne de l’événement et dans les conditions particulières d’observation au coucher du Soleil dans la péninsule Ibérique.

À Beyrouth, le Soleil conservera son aspect normal

À Beyrouth, la journée du 12 août suivra donc son cours astronomique ordinaire. La nouvelle Lune se produira ce jour-là parce qu’une éclipse solaire ne peut avoir lieu qu’à cette phase, mais toutes les nouvelles lunes ne provoquent pas d’éclipse. L’orbite de la Lune est inclinée par rapport au plan de l’orbite terrestre autour du Soleil. La plupart du temps, la Lune passe légèrement au-dessus ou au-dessous de l’alignement nécessaire.

Lorsqu’elle passe suffisamment près d’un nœud de son orbite au moment de la nouvelle Lune, une éclipse devient possible. Mais même dans ce cas, seule une partie de la Terre se trouve dans l’ombre ou la pénombre. C’est ce qui se produira le 12 août : l’alignement existera à l’échelle du système Terre-Lune-Soleil, mais la projection de l’ombre ne concernera pas la Méditerranée orientale.

Un observateur au Liban qui regarderait le Soleil avec un instrument correctement filtré ne verrait donc aucun bord lunaire entrer devant le disque. Il ne s’agit pas d’une éclipse trop faible pour être remarquée ; l’éclipse n’existe tout simplement pas depuis cette position géographique.

Les calendriers d’éclipses pour Beyrouth confirment cette absence : après les phénomènes lunaires de 2026 et du début de 2027, la prochaine éclipse solaire indiquée comme visible dans la capitale libanaise est celle du 2 août 2027.

Une éclipse lunaire visible au Liban le 28 août

Le ciel libanais offrira tout de même un autre rendez-vous astronomique à la fin du même mois. Le 28 août 2026, une éclipse lunaire partielle sera visible depuis le Liban dans les heures précédant le lever du Soleil.

À la différence de l’éclipse solaire du 12 août, ce phénomène concernera directement les observateurs libanais. L’entrée de la Lune dans la pénombre terrestre commencera vers 4 h 23, heure locale. La phase partielle débutera vers 6 h 12, mais la Lune sera alors extrêmement basse et proche de son coucher.

Les conditions d’observation seront donc délicates. Un horizon ouest parfaitement dégagé sera nécessaire pour apercevoir les dernières phases avant la disparition de la Lune. Les personnes situées sur la côte ou dans certains points élevés pourront disposer d’un meilleur horizon que celles entourées de bâtiments ou de reliefs.

Cette éclipse lunaire restera cependant moins spectaculaire depuis le Liban que l’éclipse solaire totale visible deux semaines auparavant depuis l’Europe occidentale. Elle présente néanmoins l’avantage essentiel d’être observable sans aucun dispositif de protection oculaire.

Des lunettes obligatoires pour les voyageurs en Europe

Les Libanais qui se rendront dans une région où l’éclipse solaire sera visible doivent respecter des règles strictes. Regarder directement le Soleil sans protection appropriée peut provoquer une lésion grave de la rétine. Le danger est particulier parce que la rétine ne possède pas de récepteurs de douleur capables d’avertir immédiatement qu’une lésion est en train de se produire.

Des lunettes certifiées pour l’observation solaire doivent être utilisées pendant toutes les phases partielles. Des lunettes de soleil ordinaires, même très foncées, ne constituent pas une protection suffisante. Il ne faut pas non plus observer le Soleil avec des jumelles, un télescope ou l’objectif d’un appareil photo sans filtre solaire adapté placé devant l’instrument.

Dans la bande de totalité, la situation change uniquement lorsque le Soleil est entièrement occulté. Pendant cette courte phase, les observateurs peuvent regarder la couronne solaire directement. La protection doit être remise dès que la photosphère réapparaît. Une personne située en dehors de la bande de totalité ne doit jamais retirer ses lunettes solaires pendant l’éclipse, car le Soleil n’y est jamais complètement masqué.

Ces règles sont particulièrement importantes pour les photographes. Un appareil peut concentrer la lumière solaire et endommager à la fois le capteur et les yeux si l’on utilise un viseur optique. Les filtres destinés à l’observation solaire doivent être conçus spécifiquement pour cet usage.

Le Liban devra attendre le 2 août 2027

Pour les observateurs restant au Liban, le rendez-vous pertinent sera donc le 2 août 2027. Cette éclipse totale suivra une trajectoire beaucoup plus méridionale que celle de 2026. Sa bande de totalité traversera notamment l’Espagne, l’Afrique du Nord puis certaines régions du Moyen-Orient.

Le Liban restera en dehors de la bande de totalité, mais il se trouvera cette fois à l’intérieur de la zone d’éclipse partielle. Le Soleil sera donc réellement masqué en partie depuis Beyrouth et les autres régions du pays. Les conditions exactes dépendront de la localisation et pourront être calculées avec précision à l’approche de la date.

L’éclipse de 2027 sera particulièrement spectaculaire ailleurs dans la région. La bande de totalité passera notamment par l’Égypte, où certaines zones bénéficieront d’une durée de totalité exceptionnellement longue. Cette proximité géographique en fera un événement beaucoup plus accessible aux voyageurs libanais que l’éclipse arctique et européenne de 2026.

Elle donnera aussi au Liban l’occasion d’organiser des observations publiques, des activités scientifiques et des campagnes de sensibilisation aux règles de sécurité. Les éclipses constituent souvent un moyen efficace de rapprocher le grand public de l’astronomie, à condition que les informations sur la visibilité soient exactes et que l’observation du Soleil soit correctement encadrée.

Un grand spectacle mondial, mais pas dans le ciel libanais

L’éclipse solaire totale du mercredi 12 août sera l’un des grands événements astronomiques de 2026, mais pas dans le ciel libanais. La totalité sera réservée à une étroite trajectoire reliant les régions arctiques à l’Europe occidentale, tandis que la pénombre couvrira une zone beaucoup plus large sans atteindre le Liban.

La précision est importante à deux jours de l’événement. Les images venues d’Espagne, d’Islande ou du Groenland pourront donner l’impression d’un phénomène concernant tout l’hémisphère Nord. En réalité, l’ombre lunaire possède des limites géographiques très précises. Beyrouth et l’ensemble du territoire libanais se trouveront en dehors de ces limites.

Les personnes qui resteront au Liban pourront suivre les retransmissions internationales de la totalité, tandis que celles qui voyageront vers la bande centrale devront utiliser des protections solaires homologuées durant les phases partielles. À la fin du mois, le 28 août, une éclipse lunaire partielle offrira au pays son propre phénomène astronomique, avant un rendez-vous solaire beaucoup plus directement intéressant le 2 août 2027.

Le prochain test pour les observateurs libanais ne se jouera donc pas mercredi dans le ciel de Beyrouth. Il viendra en 2027, lorsque l’ombre plus méridionale d’une nouvelle éclipse solaire atteindra enfin le Liban sous forme partielle et placera cette fois le pays à proximité de l’un des plus grands spectacles astronomiques visibles depuis le Moyen-Orient.