Todesstrafe: Parlament eröffnet Debatte im Libanon

- Advertisement -

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Das Repräsentantenhaus hat am Dienstag, 11. August 2026, in Beirut mit der Prüfung des Gesetzentwurfs zur Abschaffung der Todesstrafe im Libanon begonnen. Der Text, der ganz oben auf der Tagesordnung der vom Präsidenten des Parlaments, Nabih Berri, einberufenen Legislativsitzung steht, will die Todesstrafe überall dort abschaffen, wo sie in der libanesischen Gesetzgebung steht, und das Schicksal der bereits verhängten Verurteilungen regeln. Seine Prüfung erfolgt nach mehrmonatiger Arbeit in den Ausschüssen und nach einem ersten verpassten Termin im Juli, als der Verlust des Quorums die Abstimmung verhinderte. Es steht sowohl rechtlich als auch politisch auf dem Spiel: Der Libanon hat seit 2004 keine Hinrichtungen mehr durchgeführt, aber seine Gerichte können immer noch zum Tode verurteilen. Eine Adoption würde das Land also von einem faktischen Moratorium zu einer gesetzlich verankerten Abschaffung führen.

Eine Reform, die ganz oben auf der Tagesordnung steht

Die Entscheidung, die Abschaffung der Todesstrafe zu den ersten untersuchten Texten zu zählen, ist nicht unbedeutend. Die Sitzung vom 11. und 12. August vereint mehrere sensible Dossiers, darunter das Mediengesetz und die Generalamnestie. Im Juli hatte die Abfolge widersprüchlicher Debatten zum Verlust der Beschlussfähigkeit beigetragen, bevor die Abgeordneten über die Todesstrafe abstimmen konnten. Diesmal versucht der Präsident der Kammer zu verhindern, dass der Text erneut Opfer einer prozessualen Blockade wird. Die Debatte, die eröffnet wird, muss es den Abgeordneten daher ermöglichen, über ein Dossier zu entscheiden, das bereits weitgehend im Ausschuss vorbereitet wurde.

Der Vorschlag kommt nicht ohne vorherige Arbeit vor die Kammer. Die Parlamentarische Menschenrechtskommission stimmte im Februar 2026 dem Prinzip der Abschaffung zu, anschliessend prüfte die Verwaltungs- und Justizkommission das Dispositiv und seine strafrechtlichen Auswirkungen. Am 9. Juli genehmigten gemeinsam zusammentretende parlamentarische Ausschüsse eine gemeinsame Fassung und leiteten diese der Generalversammlung zu. Dieser Schritt hat dem Text eine breitere politische Grundlage gegeben, aber er gilt nicht als endgültige Annahme. Nur eine Abstimmung der Kammer kann die geltende Gesetzgebung ändern.

Was der Abschaffungsvorschlag vorsieht

Der untersuchte Text beschränkt sich nicht auf die Aussetzung von Hinrichtungen, da diese Aussetzung faktisch bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten besteht. Es zielt darauf ab, die Todesstrafe überall dort abzuschaffen, wo sie in den libanesischen Gesetzen erwähnt wird. Die Formulierung ist von großer Tragweite, da die Todesstrafe nicht in einem einzigen Artikel enthalten ist. Sie erscheint in mehreren Bestimmungen des Strafgesetzbuches, des Militärgerichtsgesetzbuches und in anderen repressiven Texten. Ziel ist es daher, die Sanktion aus dem gesamten rechtlichen Arsenal zu entfernen und nicht nur die Anzahl der Straftaten zu reduzieren, auf die sie angewendet werden kann.

Der im Jahr 2025 eingereichte Vorschlag sah vor, dass die Todesstrafe durch die härteste Strafe ersetzt wird, die auf der Sanktionsskala folgt. Die Arbeiten der Ausschüsse haben dann die Ersatzstrafe präzisiert. In der am 9. Juli genehmigten Fassung soll die Todesstrafe durch eine lebenslange Freiheitsstrafe mit verschärfter Zwangsarbeit ersetzt werden. Diese Wahl ermöglicht es, eine extrem schwere Strafe für die schwersten Verbrechen aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Vollstreckung zu unterbinden. Es ist auch einer der wichtigsten Punkte, die noch diskutiert werden, da einige Menschenrechtsinstitutionen fordern, dass auch die Zwangsarbeit aus der Gesetzgebung gestrichen wird.

Die zum Tode Verurteilten blieben in Haft

Die Abschaffung würde nicht die Freilassung der derzeit zum Tode Verurteilten bedeuten. Vielmehr sieht der Text vor, dass bereits ergangene Verurteilungen in den Genuss der neuen Rechtsordnung kommen und entsprechend der gewählten Ersatzstrafe umgewandelt werden. Das Thema ist in der öffentlichen Debatte besonders heikel, da die Diskussion über die Abschaffung gleichzeitig mit Diskussionen über Generalamnestie und über die Reduktion bestimmter Strafen stattfindet. Diese Akten können Häftlinge betreffen, entsprechen aber unterschiedlichen Rechtslogiken. Die Abschaffung der Todesstrafe ist nicht gleichbedeutend mit der Aufhebung einer Verurteilung oder der Gewährung einer Amnestie.

Gemäss den im Sommer 2026 von Fachorganisationen publizierten Daten befinden sich im Libanon rund 84 Personen im Todesurteil. Diese Zahl kann sich mit Gerichtsentscheidungen, Berufungen und Strafänderungen ändern. Für diese Häftlinge wäre die sofortige Wirkung der Reform das Verschwinden der rechtlichen Androhung einer Vollstreckung und die Umwandlung ihrer Strafe nach den neuen Bestimmungen. Ihre Haftsituation würde jedoch weiterhin den Regeln für lange Strafen unterliegen. Die Tragweite der Reform liegt daher in der Natur der Sanktion und nicht in einer automatischen Freilassung.

22 Jahre ohne Hinrichtung im Libanon

Die letzte Hinrichtung im Libanon fand im Januar 2004 statt. Seitdem wurden keine Verurteilten mehr hingerichtet, obwohl Zivil- und Militärgerichte weiterhin Todesurteile verhängten. So lebt das Land seit zweiundzwanzig Jahren in einem dauerhaften Widerspruch zwischen geschriebenem Recht und staatlicher Praxis. Die Todesstrafe steht den Richtern in einigen Fällen weiterhin zur Verfügung, aber die Exekutive hat die notwendigen Verfahren zur Durchsetzung dieser Verurteilungen nicht umgesetzt. Diese Situation wird in der Regel als De-facto-Moratorium bezeichnet.

Die am 11. August diskutierte Reform zielt genau darauf ab, diese Lücke zu schließen. Solange die Todesstrafe in den Kodizes verbleibt, könnte eine Änderung der Politik theoretisch eine Wiederaufnahme der Hinrichtungen ohne vorherige Reform des Strafrechts ermöglichen. Die Abschaffung würde diese Möglichkeit aufheben und den Staat zwingen, schwerste Verbrechen mit anderen Strafen zu ahnden. Die parlamentarische Abstimmung würde daher keinen Bruch mit der seit 2004 praktizierten Praxis schaffen; sie würde einer Orientierung, die bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten beobachtet wird, eine dauerhafte Rechtsgrundlage geben.

Eine 2025 lancierte parlamentarische Initiative

Der derzeit diskutierte Vorschlag wurde am 7. Oktober 2025 im Parlament eingereicht und unter der Nummer 160/2025 registriert. Sie wurde von der Libanesischen Organisation für Bürgerrechte vorbereitet und von sieben Abgeordneten verschiedener politischer Richtungen unterstützt: Elias Hankach, Osama Saad, Paula Yacoubian, Georges Okais, Fayçal Sayegh, Halima Kaakour und Michel Doueihi. Diese Vielfalt erlaubte es dem Projekt, nicht mit einem einzigen parlamentarischen Block identifiziert zu werden. Sie erleichterte auch ihre Passage vor mehreren Ausschüssen, wo das Prinzip der Abschaffung eine breite Unterstützung erhielt, um ihren legislativen Weg fortzusetzen.

Der Text von 2025 ist jedoch Teil einer längeren Geschichte. Vorschläge zur Abschaffung der Todesstrafe wurden dem Libanon bereits in den letzten zwei Jahrzehnten vorgelegt. Im Jahr 2004 hatten mehrere Abgeordnete dafür plädiert, ihn durch eine lebenslange Haftstrafe zu ersetzen. 2008 hatte auch der damalige Justizminister Ibrahim Najjar ein Abschaffungsprojekt eingebracht. Diese Initiativen hatten trotz Beibehaltung des Hinrichtungsmoratoriums nicht zu einer endgültigen Gesetzesänderung geführt.

Warum die Reform jetzt wieder kommt

Der Kontext von 2026 unterscheidet sich von früheren Versuchen. Das Moratorium ist keine neue oder fragile Entscheidung mehr: Es dauert seit mehr als zwanzig Jahren an und hat mehrere Regierungen, Präsidentschaften und politische Krisen durchlaufen. Parallel dazu hat der Libanon bei den Vereinten Nationen Resolutionen unterstützt, die ein weltweites Moratorium für Hinrichtungen fordern. Der Vorschlag wurde auch einer technischen Prüfung unterzogen, die weiter fortgeschritten war als mehrere frühere Projekte. Das Justizministerium war an den Arbeiten beteiligt, während die Kommissionen versuchten, die Auswirkungen der Abschaffung auf die bestehenden Texte im Voraus zu regeln.

Diese Anhäufung garantiert keine Abstimmung, aber sie verändert die Art der Debatte. Die Abgeordneten diskutieren nicht mehr nur über die theoretische Zweckmäßigkeit der Abschaffung der Todesstrafe. Sie verfügen über einen Text, der ihre Ersetzung, die Behandlung früherer Verurteilungen und die zu löschenden oder zu ändernden Artikel detailliert beschreibt. Die Frage ist also konkret geworden: welche Strafe soll den Tod ersetzen, wie sollen die heutigen Verurteilten behandelt werden und wie weit soll die Reform des Strafrechts gehen?

Die Zwangsarbeitsdebatte

Einer der heikelsten Punkte ist die Formel „schwere Zwangsarbeit“. Sie wurde in der aus den Ausschüssen hervorgegangenen Version beibehalten, um ein hohes Sanktionsniveau aufrechtzuerhalten. Für die Befürworter dieses Kompromisses besteht das Ziel darin, zu vermeiden, dass die Abschaffung als übermäßige Verringerung der strafrechtlichen Reaktion auf besonders schwere Verbrechen interpretiert wird. Die lebenslange Freiheitsstrafe muss daher eine Referenzstrafe für Tatsachen bleiben, die heute zu einem Todesurteil führen können.

Die Nationale Menschenrechtskommission hat jedoch gefordert, dass die Reform nicht mit der Abschaffung der Todesstrafe endet. Sie ist der Ansicht, dass auch die Zwangsarbeit Schwierigkeiten im Hinblick auf die aktuellen Normen des Schutzes der Menschenrechte aufwirft. Dieser Vorbehalt stellt nicht unbedingt das Prinzip der Abschaffung in Frage, sondern eröffnet eine zweite Baustelle. Das Parlament kann beschließen, den Text in seiner jetzigen Form anzunehmen, die Ersatzstrafe während der Debatte zu ändern oder bestimmte Fragen auf eine spätere Reform des Strafgesetzbuches zu verweisen.

Die Familien der Opfer stehen im Mittelpunkt der Diskussionen

Das Recht der Opfer und ihrer Angehörigen nimmt einen zentralen Platz in den Vorbehalten ein, die rund um den Text geäußert werden. Für bestimmte Familien, die mit einem Mord, einem Attentat oder einem besonders gewalttätigen Verbrechen konfrontiert sind, kann die Abschaffung der Höchststrafe als Strafminderung wahrgenommen werden. Diese Sorge wird durch die Nähe der Debatte über die allgemeine Amnestie verstärkt, die die Angst vor einer weiteren Lockerung des Strafrechts schürt. Das Parlament muss daher die Auswirkungen jeder Reform klar unterscheiden, um zu vermeiden, dass mehrere Dossiers verwechselt werden.

Die Abschaffung der Todesstrafe hebt jedoch weder die Verurteilung noch die strafrechtliche Verantwortlichkeit auf. Ein verurteilter Täter würde je nach Qualifikation mit einer sehr langen Strafe oder sogar lebenslänglich bestraft. In der Debatte geht es um das Recht des Staates, einen Verurteilten zu töten, und nicht um das Bestehen einer Sanktion. Diese Unterscheidung ist wesentlich, um die Logik des in Beirut untersuchten Textes zu verstehen. Sie erklärt auch, warum die Abgeordneten gleichzeitig über die Bedingungen für die Reduzierung der Strafen und die Garantien für die Familien der Opfer diskutieren.

Justizirrtum als zentrales Argument

Die Befürworter der Abschaffung betonen auch den irreversiblen Charakter der Hinrichtung. Eine gerichtliche Entscheidung kann angefochten, revidiert oder aufgehoben werden, wenn ein neues Element erscheint. Eine zu Unrecht verhängte Freiheitsstrafe kann zumindest teilweise durch Freilassung oder Wiedergutmachung korrigiert werden. Eine Ausführung erlaubt keine Korrektur. Dieses Argument gewinnt in einem Rechtssystem, in dem die Verfahren langwierig sein können und in dem Fragen der Unabhängigkeit der Justiz, der Vernehmungsbedingungen und des Zugangs zu einer wirksamen Verteidigung regelmäßig diskutiert werden, besondere Bedeutung.

Pour les défenseurs du texte, l’existence même d’un risque d’erreur suffit à justifier l’abandon d’une sanction irréversible. Les partisans du maintien de la peine capitale répondent généralement que les crimes les plus graves justifient une sanction exceptionnelle et que le renforcement des garanties judiciaires doit permettre de limiter les erreurs. Le débat oppose donc deux conceptions de la peine : l’une considère que l’État ne doit jamais retirer définitivement la vie ; l’autre estime que certaines infractions peuvent justifier le maintien de cette possibilité.

Une dimension religieuse et politique

Au Liban, la question possède également une dimension religieuse. Le système politique repose sur des équilibres confessionnels, et les partis ne partagent pas tous la même lecture des fondements de la peine. Certaines réserves exprimées au cours des débats parlementaires sont liées à des conceptions religieuses du châtiment et du droit des victimes. D’autres sont purement politiques ou juridiques. Il serait donc réducteur de présenter le dossier comme une opposition simple entre blocs confessionnels.

Le caractère transpartisan de la proposition montre d’ailleurs que les lignes de fracture ne suivent pas exactement celles des alliances politiques habituelles. Des députés de courants très différents ont soutenu le dépôt du texte, tandis que les réserves portent parfois davantage sur ses modalités que sur son principe. Le vote en séance plénière permettra de mesurer si cette coalition parlementaire ponctuelle peut résister aux tensions suscitées par les autres dossiers de la session.

Un précédent report causé par la perte du quorum

Le souvenir de la séance de juillet reste déterminant. La Chambre devait déjà discuter de l’abolition, mais la perte du quorum a empêché l’examen du texte. Le départ de députés des Forces libanaises était intervenu dans un contexte de désaccord sur l’amnistie générale. L’épisode avait illustré la vulnérabilité du calendrier parlementaire : un texte peut être consensuel ou avancé en commission et rester bloqué par un conflit portant sur une autre question.

Le retour de l’abolition en tête de l’ordre du jour vise à réduire ce risque. Nabih Berri a convoqué deux journées de débats afin de donner davantage de temps à l’examen des propositions. Le Parlement doit néanmoins conserver le nombre de députés nécessaire au vote. Tant que celui-ci n’est pas intervenu, il reste donc impossible de considérer l’abolition comme acquise. L’ouverture de la discussion constitue une étape majeure, mais elle n’est pas encore la décision finale.

Ce que l’adoption changerait dans les tribunaux

Si la proposition est adoptée et entre en vigueur, les magistrats ne pourront plus prononcer la peine de mort sur le fondement des dispositions supprimées. Les crimes concernés resteront poursuivis, mais la sanction maximale sera celle définie par la nouvelle loi. Les règles de procédure organisant l’exécution d’une condamnation capitale devront également disparaître ou devenir sans objet. La réforme aurait ainsi un effet immédiat sur l’ensemble de la chaîne pénale, depuis le prononcé du jugement jusqu’à l’exécution de la peine.

Le changement concernerait aussi les affaires déjà jugées. Les personnes condamnées à mort avant l’entrée en vigueur de la loi devraient bénéficier de la nouvelle peine prévue par le législateur. Cette rétroactivité favorable correspond au principe selon lequel une loi pénale plus douce peut profiter aux personnes déjà condamnées. Le Parlement doit toutefois fixer avec précision la manière dont cette conversion sera appliquée afin d’éviter des interprétations divergentes entre juridictions.

Une évolution cohérente avec la position internationale du Liban

Sur le plan diplomatique, le Liban s’est déjà rapproché du camp abolitionniste. Il a voté en faveur des résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire sur les exécutions en 2020, 2022 et 2024. Cette position ne vaut pas abolition en droit interne, mais elle traduit une évolution de la politique officielle. Le vote parlementaire permettrait de rapprocher la législation nationale des positions défendues par Beyrouth dans les enceintes internationales.

Le pays n’a toutefois pas achevé ce parcours. Il n’a pas ratifié le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, instrument consacré à l’abolition de la peine de mort. Une adoption par la Chambre ne réglerait donc pas toutes les questions internationales liées au sujet. Elle pourrait cependant ouvrir un débat ultérieur sur l’adhésion du Liban à des engagements plus contraignants.

Une portée particulière au Moyen-Orient

Une abolition inscrite dans la loi aurait également une portée régionale. La peine capitale reste présente dans la législation et la pratique de plusieurs États du Moyen-Orient. Certains pays procèdent encore régulièrement à des exécutions, tandis que d’autres appliquent des moratoires plus ou moins durables. Le Liban se distinguerait en transformant un moratoire ancien en suppression complète de la peine capitale dans son droit interne.

Cette dimension régionale ne doit toutefois pas masquer les raisons propres au dossier libanais. Le processus résulte d’un débat engagé depuis plusieurs décennies, d’un moratoire qui dure depuis 2004 et d’une succession de propositions parlementaires. Le vote de 2026 serait donc moins une rupture soudaine qu’un aboutissement possible d’une évolution lente. Le Parlement doit maintenant décider si cette évolution doit être inscrite dans les codes ou rester une pratique réversible.

Le vote reste l’étape décisive

Au 11 août 2026, la peine de mort demeure légalement en vigueur au Liban. L’ouverture du débat parlementaire ne doit donc pas être confondue avec son abolition définitive. Les députés doivent encore examiner le texte, ses amendements et la peine de substitution, puis procéder au vote. La procédure constitutionnelle devra ensuite suivre son cours avant l’entrée en vigueur de la réforme. Tant que ces étapes ne sont pas franchies, les tribunaux conservent la possibilité de prononcer des condamnations capitales dans les cas prévus par la loi.

La séance ouverte à Beyrouth place néanmoins le Parlement devant une décision qu’il a repoussée à plusieurs reprises au cours des vingt dernières années. Après vingt-deux ans sans exécution, le débat ne porte plus sur l’instauration d’un moratoire, puisqu’il existe déjà dans les faits. Il porte sur sa transformation en une règle irréversible pour les juridictions ordinaires et militaires. Le maintien du quorum, le sort des amendements et le choix définitif de la peine de substitution détermineront désormais si la Chambre franchit cette étape au cours de la session des 11 et 12 août.